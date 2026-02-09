ارتفاع صادرات الشركات الروسية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ارتفاع صادرات الشركات الروسية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72%
ارتفاع صادرات الشركات الروسية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72%
وأضافت: "تعتبر موسكو المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري"، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، بلغت حصة موسكو من التجارة الروسية مع المملكة 55 في المئة، وزادت صادرات شركات موسكو بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي.وأشارت المتحدثة إلى أن مجالات التعاون الرئيسية بين موسكو والمملكة العربية السعودية تشمل زيادة الصادرات في الصناعات ذات الأولوية للمدينة، وهي: الأغذية والمشروبات، والأدوية والأجهزة الطبية، وصناعة الأدوات، والبناء، بالإضافة إلى الوقود والطاقة، والبنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات.وقد جمعت جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية" ممثلين عن الوزارات المعنية في المملكة، ومؤسسات التنمية، وشركات دولية رائدة. وخلال الفعالية، تم عرض تدابير دعم المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الصناعي، ومناقشة الجوانب العملية. نوقشت آليات دخول الشركات الروسية إلى سوق المملكة.
أفادت نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أولغا فيدانوفا، خلال جلسة الخبراء في معرض"INNOPROM السعودية" بعنوان "التحالف الاستراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية"، أن صادرات الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لإنتاجها إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 72% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024.
وأضافت: "تعتبر موسكو المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري"، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، بلغت حصة موسكو من التجارة الروسية مع المملكة 55 في المئة، وزادت صادرات شركات موسكو بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي.
وأكدت فيدانوفا أن حوارنا يتطور في ظل تحولات واسعة النطاق يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030، وفي القطاع الصناعي للعاصمة بما يتماشى مع استراتيجية موسكو للتنمية الصناعية حتى عام 2030.
انطلاق فعاليات المعرض الصناعي الدولي إينوبروم في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
وزير الصناعة الروسي: روسيا تخطط لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى المملكة العربية السعودية
11:56 GMT
وأشارت المتحدثة إلى أن مجالات التعاون الرئيسية بين موسكو والمملكة العربية السعودية تشمل زيادة الصادرات في الصناعات ذات الأولوية للمدينة، وهي: الأغذية والمشروبات، والأدوية والأجهزة الطبية، وصناعة الأدوات، والبناء، بالإضافة إلى الوقود والطاقة، والبنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات.
كما تحرص موسكو على توسيع نطاق التعاون الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة بالعاصمة. ولتحقيق هذه الغاية، توفر موسكو للشركاء الأجانب مجموعة من تدابير الدعم، بما في ذلك إمكانية التوطين في منطقة تكنوبوليس موسكو الاقتصادية الخاصة، ودعم المشاريع المصممة خصيصًا وفقًا لطلبات المستثمرين الأجانب.
وقد جمعت جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية" ممثلين عن الوزارات المعنية في المملكة، ومؤسسات التنمية، وشركات دولية رائدة. وخلال الفعالية، تم عرض تدابير دعم المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الصناعي، ومناقشة الجوانب العملية. نوقشت آليات دخول الشركات الروسية إلى سوق المملكة.
