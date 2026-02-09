https://sarabic.ae/20260209/ارتفاع-صادرات-الشركات-الروسية-إلى-المملكة-العربية-السعودية-بنسبة-72-1110188294.html
ارتفاع صادرات الشركات الروسية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 72%
سبوتنيك عربي
أفادت نائبة رئيس إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، أولغا فيدانوفا، خلال جلسة الخبراء في معرض"INNOPROM السعودية" بعنوان "التحالف الاستراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية"، أن صادرات الشركات التي تتخذ من موسكو مقرا لإنتاجها إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 72% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024.
وأضافت: "تعتبر موسكو المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا في التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري"، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية عام 2025، بلغت حصة موسكو من التجارة الروسية مع المملكة 55 في المئة، وزادت صادرات شركات موسكو بنسبة 72 في المئة على أساس سنوي.
وأكدت فيدانوفا أن حوارنا يتطور في ظل تحولات واسعة النطاق يشهدها الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030، وفي القطاع الصناعي للعاصمة بما يتماشى مع استراتيجية موسكو للتنمية الصناعية حتى عام 2030.
وأشارت المتحدثة إلى أن مجالات التعاون الرئيسية بين موسكو والمملكة العربية السعودية تشمل زيادة الصادرات في الصناعات ذات الأولوية للمدينة، وهي: الأغذية والمشروبات، والأدوية والأجهزة الطبية، وصناعة الأدوات، والبناء، بالإضافة إلى الوقود والطاقة، والبنية التحتية للأنظمة الذكية ومراكز البيانات.
كما تحرص موسكو على توسيع نطاق التعاون الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة بالعاصمة. ولتحقيق هذه الغاية، توفر موسكو للشركاء الأجانب مجموعة من تدابير الدعم، بما في ذلك إمكانية التوطين في منطقة تكنوبوليس موسكو الاقتصادية الخاصة، ودعم المشاريع المصممة خصيصًا وفقًا لطلبات المستثمرين الأجانب.
وقد جمعت جلسة الخبراء بعنوان "التحالف الاستراتيجي: الشراكة والاستثمار بين روسيا والمملكة العربية السعودية
" ممثلين عن الوزارات المعنية في المملكة، ومؤسسات التنمية، وشركات دولية رائدة. وخلال الفعالية، تم عرض تدابير دعم المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الصناعي، ومناقشة الجوانب العملية. نوقشت آليات دخول الشركات الروسية إلى سوق المملكة.