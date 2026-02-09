https://sarabic.ae/20260209/بث-مباشر-وزير-الصناعة-الروسي-ونظيره-السعودي-يشاركان-في-منتدى-إينوبروم-في-السعودية-1110178626.html

وزير الصناعة الروسي: روسيا تخطط لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى المملكة العربية السعودية

وزير الصناعة الروسي: روسيا تخطط لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

شارك كل من وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، ونظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في منتدى "إينوبروم" في السعودية. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T11:56+0000

2026-02-09T11:56+0000

2026-02-09T12:38+0000

روسيا

السعودية

أخبار السعودية اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110134173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b34699763d98b6f768a7d6c8b404fc34.jpg

وقال أليخانوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول خطط روسيا لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى السعودية: "نعم، لدينا مثل هذه الخطط".وأشار إلى أن "مركز التصدير الروسي يعتزم عقد منتدى "صنع في روسيا" كبير في السعودية هذا الربيع، سيكون الترويج للمنتجات الحلال أحد محاور الصادرات الروسية إلى المملكة".وحول الطائرة المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "سو-57إي"، قال: "هذه الطائرة تعد حاليا من أفضل الطائرات في العالم".وأشار أليخانوف إلى أنها "خضعت لاختبارات قتالية. هناك اهتمام كبير بها، وهناك بالفعل عقود، لكنني لن أفصح عن التفاصيل".ونوه إلى أن "شركة "غاز" لصناعة السيارات الروسية تدرس بدء تجميع مركباتها التجارية الخفيفة في السوق السعودي".وأوضح أن "شركة "كاماز" الروسية، تبدي اهتماما كبيرا بالبيع في السوق السعودي".وانطلقت، يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، وينظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025، اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربيةالتكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض

https://sarabic.ae/20260209/صنع-في-روسيا-يشارك-في-معرض-إينوبروم-السعودية-الدولي-للصناعات---1110163319.html

https://sarabic.ae/20260208/وزير-السياسة-الصناعية-في-كراسنودار-لـسبوتنيك-إينوبروم-يعزز-فرص-التعاون-مع-السعودية-1110147627.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف ووزير الصناعة السعودي يشاركان في منتدى "إينوبروم" في السعودية سبوتنيك عربي وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف ووزير الصناعة السعودي يشاركان في منتدى "إينوبروم" في السعودية 2026-02-09T11:56+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم