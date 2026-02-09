https://sarabic.ae/20260209/بث-مباشر-وزير-الصناعة-الروسي-ونظيره-السعودي-يشاركان-في-منتدى-إينوبروم-في-السعودية-1110178626.html
وزير الصناعة الروسي: روسيا تخطط لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى المملكة العربية السعودية
سبوتنيك عربي
شارك كل من وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، ونظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في منتدى "إينوبروم" في السعودية. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T11:56+0000
2026-02-09T11:56+0000
2026-02-09T12:38+0000
روسيا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110134173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b34699763d98b6f768a7d6c8b404fc34.jpg
وقال أليخانوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول خطط روسيا لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى السعودية: "نعم، لدينا مثل هذه الخطط".وأشار إلى أن "مركز التصدير الروسي يعتزم عقد منتدى "صنع في روسيا" كبير في السعودية هذا الربيع، سيكون الترويج للمنتجات الحلال أحد محاور الصادرات الروسية إلى المملكة".وحول الطائرة المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "سو-57إي"، قال: "هذه الطائرة تعد حاليا من أفضل الطائرات في العالم".وأشار أليخانوف إلى أنها "خضعت لاختبارات قتالية. هناك اهتمام كبير بها، وهناك بالفعل عقود، لكنني لن أفصح عن التفاصيل".ونوه إلى أن "شركة "غاز" لصناعة السيارات الروسية تدرس بدء تجميع مركباتها التجارية الخفيفة في السوق السعودي".وأوضح أن "شركة "كاماز" الروسية، تبدي اهتماما كبيرا بالبيع في السوق السعودي".وانطلقت، يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، وينظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025، اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربيةالتكنولوجيا الروسية تحضر بـ30 شركة بمعرض "إينوبروم" في الرياض
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110134173_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_338112b3fd807368ad5a2f2d91ffca0b.jpg
وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف ووزير الصناعة السعودي يشاركان في منتدى "إينوبروم" في السعودية
سبوتنيك عربي
وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف ووزير الصناعة السعودي يشاركان في منتدى "إينوبروم" في السعودية
2026-02-09T11:56+0000
روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم
11:56 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 12:38 GMT 09.02.2026)
شارك كل من وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، ونظيره السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، في منتدى "إينوبروم" في السعودية.
وقال أليخانوف ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول خطط روسيا لزيادة صادرات المنتجات الحلال إلى السعودية: "نعم، لدينا مثل هذه الخطط".
وأضاف: "صادراتنا الزراعية جيدة عموما، ولكنها بالطبع تتكون أساسا من الحبوب، ومع ذلك، لدينا أيضا عدد من الشركات التي تنتج لحوم البقر والضأن وتحمل الشهادات اللازمة. لذلك، نركز أيضا على الترويج لهذه الصادرات هنا في السوق السعودي".
وأشار إلى أن "مركز التصدير الروسي يعتزم عقد منتدى "صنع في روسيا" كبير في السعودية هذا الربيع، سيكون الترويج للمنتجات الحلال أحد محاور الصادرات الروسية إلى المملكة".
وحول الطائرة المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس "سو-57إي"، قال: "هذه الطائرة تعد حاليا من أفضل الطائرات في العالم".
وأجاب عن سؤال حول اهتمام دول الشرق الأوسط بمقاتلة "سو-57إي"، قائلا: "نعم، بالتأكيد".
وأشار أليخانوف إلى أنها "خضعت لاختبارات قتالية. هناك اهتمام كبير بها، وهناك بالفعل عقود، لكنني لن أفصح عن التفاصيل".
ونوه إلى أن "شركة "غاز" لصناعة السيارات الروسية تدرس بدء تجميع مركباتها التجارية الخفيفة في السوق السعودي".
وأضاف: "لقد صدّقت "غاز" بالفعل على تسويق مركباتها التجارية الخفيفة في السوق السعودي، وفي حال وجود طلب عليها، فإنها تدرس أيضا بدء تجميعها جزئيًا لدخول السوق السعودي وأسواق الدول المجاورة".
وأوضح أن "شركة "كاماز" الروسية، تبدي اهتماما كبيرا بالبيع في السوق السعودي".
وانطلقت، يوم أمس الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعد معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، وينظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025، اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.