روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربية

وقالت الشركة في بيان: "ستقدم شركة NtechLab منتجها الرائد، FindFace Multi، وهو منصة ذكاء اصطناعي للتعرف بدقة عالية وسرعة على الوجوه، والظلال، وحركات الإنسان، بالإضافة إلى المركبات ولوحات ترخيصها".وأشارت شركة روستيخ إلى أن جناحاً منفصلاً في معرض "إينوبروم" السعودية سيُخصص للإلكترونيات والأنظمة الرقمية والذكية.فعلى سبيل المثال، ستعرض شركة روسيل القابضة (التابعة لشركة روستيخ) محطة الفحص المحمولة "أوميغا إير-150 كواكس" لقياس ومراقبة الخصائص الكهربائية لأجهزة أشباه الموصلات.وأضافت الشركة الحكومية: "وبدورها، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم"، الشريك التقني لشركة روستيخ، مجموعة من حلول الصوت الرقمي المحلية التي تم تطويرها كجزء من برنامج استبدال الواردات: نظام الراديو الرقمي ثنائي القناة OWS2200 PRO، وميكروفون جوك لافالير اللاسلكي ، وأجهزة السمع NOTA 2/3، وغير ذلك الكثير".يُعد معرض "إينوبروم"، منصة دولية استراتيجية لتعزيز التواصل التجاري، واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، وبناء روابط وثيقة مع قادة القطاع الصناعي لدفع عجلة تطوير الأعمال وتقوية أواصر الشراكة.
تعتزم شركة "NtechLab"، الشريك التقني لشركة روستيخ الروسية الحكومية، عرض منصة ذكاء اصطناعي للتعرف العالي الدقة والسريع على الوجوه والظلال وحركات الإنسان، بالإضافة إلى أرقام المركبات ولوحات الترخيص، في معرض "إنوبروم" السعودي الدولي للصناعات، حسبما أفادت الشركة الحكومية.
وقالت الشركة في بيان: "ستقدم شركة NtechLab منتجها الرائد، FindFace Multi، وهو منصة ذكاء اصطناعي للتعرف بدقة عالية وسرعة على الوجوه، والظلال، وحركات الإنسان، بالإضافة إلى المركبات ولوحات ترخيصها".
وأضافت الشركة: "تقوم الخوارزمية بتحليل مقاطع الفيديو من كاميرات المدينة، ويمكنها تحديد موقع الشخص المطلوب في جزء من الثانية. تتجاوز دقتها 99.9%".
وأشارت شركة روستيخ إلى أن جناحاً منفصلاً في معرض "إينوبروم" السعودية سيُخصص للإلكترونيات والأنظمة الرقمية والذكية.
فعلى سبيل المثال، ستعرض شركة روسيل القابضة (التابعة لشركة روستيخ) محطة الفحص المحمولة "أوميغا إير-150 كواكس" لقياس ومراقبة الخصائص الكهربائية لأجهزة أشباه الموصلات.
وأضافت الشركة الحكومية: "وبدورها، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم"، الشريك التقني لشركة روستيخ، مجموعة من حلول الصوت الرقمي المحلية التي تم تطويرها كجزء من برنامج استبدال الواردات: نظام الراديو الرقمي ثنائي القناة OWS2200 PRO، وميكروفون جوك لافالير اللاسلكي ، وأجهزة السمع NOTA 2/3، وغير ذلك الكثير".
ويقام معرض "إينوبروم السعودية" للتجارة الصناعية في الرياض من 8 إلى 10 فبراير/شباط، بمشاركة أكثر من 200 شركة روسية وسعودية وجهات حكومية واستثمارية.
يُعد معرض "إينوبروم"، منصة دولية استراتيجية لتعزيز التواصل التجاري، واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، وبناء روابط وثيقة مع قادة القطاع الصناعي لدفع عجلة تطوير الأعمال وتقوية أواصر الشراكة.