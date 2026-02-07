روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربية
روسيا تعتزم عرض منصتها للذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه في دولة عربية
تعتزم شركة "NtechLab"، الشريك التقني لشركة روستيخ الروسية الحكومية، عرض منصة ذكاء اصطناعي للتعرف العالي الدقة والسريع على الوجوه والظلال وحركات الإنسان،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الشركة في بيان: "ستقدم شركة NtechLab منتجها الرائد، FindFace Multi، وهو منصة ذكاء اصطناعي للتعرف بدقة عالية وسرعة على الوجوه، والظلال، وحركات الإنسان، بالإضافة إلى المركبات ولوحات ترخيصها".وأشارت شركة روستيخ إلى أن جناحاً منفصلاً في معرض "إينوبروم" السعودية سيُخصص للإلكترونيات والأنظمة الرقمية والذكية.فعلى سبيل المثال، ستعرض شركة روسيل القابضة (التابعة لشركة روستيخ) محطة الفحص المحمولة "أوميغا إير-150 كواكس" لقياس ومراقبة الخصائص الكهربائية لأجهزة أشباه الموصلات.وأضافت الشركة الحكومية: "وبدورها، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم"، الشريك التقني لشركة روستيخ، مجموعة من حلول الصوت الرقمي المحلية التي تم تطويرها كجزء من برنامج استبدال الواردات: نظام الراديو الرقمي ثنائي القناة OWS2200 PRO، وميكروفون جوك لافالير اللاسلكي ، وأجهزة السمع NOTA 2/3، وغير ذلك الكثير".يُعد معرض "إينوبروم"، منصة دولية استراتيجية لتعزيز التواصل التجاري، واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، وبناء روابط وثيقة مع قادة القطاع الصناعي لدفع عجلة تطوير الأعمال وتقوية أواصر الشراكة."روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
تابعنا عبر
تعتزم شركة "NtechLab"، الشريك التقني لشركة روستيخ الروسية الحكومية، عرض منصة ذكاء اصطناعي للتعرف العالي الدقة والسريع على الوجوه والظلال وحركات الإنسان، بالإضافة إلى أرقام المركبات ولوحات الترخيص، في معرض "إنوبروم" السعودي الدولي للصناعات، حسبما أفادت الشركة الحكومية.
وقالت الشركة في بيان: "ستقدم شركة NtechLab منتجها الرائد، FindFace Multi، وهو منصة ذكاء اصطناعي للتعرف بدقة عالية وسرعة على الوجوه، والظلال، وحركات الإنسان، بالإضافة إلى المركبات ولوحات ترخيصها".

وأضافت الشركة: "تقوم الخوارزمية بتحليل مقاطع الفيديو من كاميرات المدينة، ويمكنها تحديد موقع الشخص المطلوب في جزء من الثانية. تتجاوز دقتها 99.9%".

وأشارت شركة روستيخ إلى أن جناحاً منفصلاً في معرض "إينوبروم" السعودية سيُخصص للإلكترونيات والأنظمة الرقمية والذكية.
المنتدى السعودي للإعلام بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو
2 فبراير, 07:59 GMT
فعلى سبيل المثال، ستعرض شركة روسيل القابضة (التابعة لشركة روستيخ) محطة الفحص المحمولة "أوميغا إير-150 كواكس" لقياس ومراقبة الخصائص الكهربائية لأجهزة أشباه الموصلات.
وأضافت الشركة الحكومية: "وبدورها، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم"، الشريك التقني لشركة روستيخ، مجموعة من حلول الصوت الرقمي المحلية التي تم تطويرها كجزء من برنامج استبدال الواردات: نظام الراديو الرقمي ثنائي القناة OWS2200 PRO، وميكروفون جوك لافالير اللاسلكي ، وأجهزة السمع NOTA 2/3، وغير ذلك الكثير".

ويقام معرض "إينوبروم السعودية" للتجارة الصناعية في الرياض من 8 إلى 10 فبراير/شباط، بمشاركة أكثر من 200 شركة روسية وسعودية وجهات حكومية واستثمارية.

يُعد معرض "إينوبروم"، منصة دولية استراتيجية لتعزيز التواصل التجاري، واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، وبناء روابط وثيقة مع قادة القطاع الصناعي لدفع عجلة تطوير الأعمال وتقوية أواصر الشراكة.
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
