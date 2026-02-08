https://sarabic.ae/20260208/وزير-السياسة-الصناعية-في-كراسنودار-لـسبوتنيك-إينوبروم-يعزز-فرص-التعاون-مع-السعودية-1110147627.html

وزير السياسة الصناعية في كراسنودار لـ"سبوتنيك": "إينوبروم" يعزز فرص التعاون مع السعودية

أكد وزير السياسة الصناعية في إقليم كراسنودار الروسي، دميتري نيكولايفيتش خميلكو، أهمية المشاركة النشطة لإقليمه في فعاليات معرض "إينوبروم السعودية" الدولي... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الوزير، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض، أن إقليم كراسنودار يشارك بانتظام في فعاليات "إينوبروم" حول العالم، مشيرًا إلى أن الإقليم شريك رسمي للمعرض، مما يجعل حضوره في النسخة السعودية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وأضاف خميلكو أن الإقليم يستعرض حاليًا مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المتطورة بسرعة، تشمل:وأبرز الوزير دور شركة "ساتورن" في كراسنودار كواجهة رئيسية للإلكترونيات الدقيقة، حيث تعرض ابتكاراتها في مجال البطاريات وأنظمة تجهيز المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. وبشأن آفاق التعاون مع السوق السعودي، وصف خميلكو الفرص بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى وجود مجالات واعدة لم تُستغل بعد، مع اهتمام كبير من الجانب السعودي بالابتكارات المعروضة. وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.

