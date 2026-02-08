https://sarabic.ae/20260208/وزير-السياسة-الصناعية-في-كراسنودار-لـسبوتنيك-إينوبروم-يعزز-فرص-التعاون-مع-السعودية-1110147627.html
وزير السياسة الصناعية في كراسنودار لـ"سبوتنيك": "إينوبروم" يعزز فرص التعاون مع السعودية
أكد وزير السياسة الصناعية في إقليم كراسنودار الروسي، دميتري نيكولايفيتش خميلكو، أهمية المشاركة النشطة لإقليمه في فعاليات معرض "إينوبروم السعودية" الدولي
وأوضح الوزير، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض، أن إقليم كراسنودار يشارك بانتظام في فعاليات "إينوبروم" حول العالم، مشيرًا إلى أن الإقليم شريك رسمي للمعرض، مما يجعل حضوره في النسخة السعودية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية. وأضاف خميلكو أن الإقليم يستعرض حاليًا مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المتطورة بسرعة، تشمل:وأبرز الوزير دور شركة "ساتورن" في كراسنودار كواجهة رئيسية للإلكترونيات الدقيقة، حيث تعرض ابتكاراتها في مجال البطاريات وأنظمة تجهيز المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. وبشأن آفاق التعاون مع السوق السعودي، وصف خميلكو الفرص بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى وجود مجالات واعدة لم تُستغل بعد، مع اهتمام كبير من الجانب السعودي بالابتكارات المعروضة. وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
أكد وزير السياسة الصناعية في إقليم كراسنودار الروسي، دميتري نيكولايفيتش خميلكو، أهمية المشاركة النشطة لإقليمه في فعاليات معرض "إينوبروم السعودية" الدولي للصناعات، الذي انطلق اليوم الأحد في الرياض.
وأوضح الوزير، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض
، أن إقليم كراسنودار يشارك بانتظام في فعاليات "إينوبروم" حول العالم، مشيرًا إلى أن الإقليم شريك رسمي للمعرض، مما يجعل حضوره في النسخة السعودية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية.
وأضاف خميلكو أن الإقليم يستعرض حاليًا مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية المتطورة بسرعة، تشمل:
صناعة الآلات الغذائية والمعدات الزراعية، بما في ذلك تقنيات تنظيف وصيانة الشواطئ.
ابتكارات في تنقية ومعالجة المياه، وأنظمة الري الحديثة.
تقنيات عالية المستوى في الإلكترونيات اللاسلكية والإلكترونيات الدقيقة.
منتجات طبية متقدمة، مثل المعدات الطبية، المفاصل الصناعية، الوحدات الرابطة للركبة، والمكونات الطبية المتنوعة.
وأبرز الوزير دور شركة "ساتورن" في كراسنودار كواجهة رئيسية للإلكترونيات الدقيقة، حيث تعرض ابتكاراتها في مجال البطاريات وأنظمة تجهيز المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.
كما لفت إلى أن الصناعة في الإقليم قد تجاوزت الزراعة في إسهامها بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نموًا صناعيًا قويًا.
وبشأن آفاق التعاون مع السوق السعودي
، وصف خميلكو الفرص بأنها "إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى وجود مجالات واعدة لم تُستغل بعد، مع اهتمام كبير من الجانب السعودي بالابتكارات المعروضة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإقليم والمملكة يتجاوز حاليًا 118 مليون دولار، مع ديناميكية إيجابية متزايدة مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا استمرار النمو في المستقبل.
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"
في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس
"، إلى جانب شركة "ترانس نفط
" وشركة "كاليستو فيجن".
كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.