رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي: "إينوبروم" بوابة لتعزيز الاستثمارات بين الرياض وموسكو
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي: "إينوبروم" بوابة لتعزيز الاستثمارات بين الرياض وموسكو
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق عبد الهادي القحطاني، اليوم الأحد، أن "معرض الصناعات الدولية "إينوبروم" يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي... 08.02.2026
وأوضح القحطاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض، أن "استضافة المعرض في المملكة تعكس مكانتها كبوابة استراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا".وأشار إلى أن "المعرض يسهم في تشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في السوق السعودية، بدعم مباشر من وزارتي الصناعة والاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، ولا سيما الروس".وكشف القحطاني عن أبرز مجالات التعاون التي تنوي السعودية التعاون مع روسيا فيها مستقبلًا، مشيرًا إلى أنها تشمل "الصناعات الإلكترونية ونقل التكنولوجيا وصناعة الفضاء وتطوير الخامات وتحويلها إلى منتجات صناعية".كما شدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي على أهمية تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري في المواد الغذائية، لافتًا إلى أن "السعودية تستورد القمح وبعض المنتجات الغذائية من روسيا، مع طموح مشترك لزيادة الإنتاج والتصدير بما يخدم مصالح البلدين".ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.
رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي: "إينوبروم" بوابة لتعزيز الاستثمارات بين الرياض وموسكو
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي، طارق عبد الهادي القحطاني، اليوم الأحد، أن "معرض الصناعات الدولية "إينوبروم" يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية وروسيا، ويفتح آفاقًا واسعة للشراكات بين المصنّعين ورجال الأعمال في البلدين".
وأوضح القحطاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض، أن "استضافة المعرض في المملكة تعكس مكانتها كبوابة استراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا".
وأشار إلى أن "المعرض يسهم في تشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في السوق السعودية، بدعم مباشر من وزارتي الصناعة والاستثمار لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، ولا سيما الروس".
وفيما يتعلق بواقع العلاقات الاستثمارية، أشار القحطاني إلى أن "مستوى الاستثمارات الحالية بين روسيا والسعودية بلغ نحو 50%، مع تطلع الجانبين إلى رفعها تدريجيًا لتصل إلى 90% داخل المملكة خلال المرحلة المقبلة".
وكشف القحطاني عن أبرز مجالات التعاون التي تنوي السعودية التعاون مع روسيا فيها مستقبلًا، مشيرًا إلى أنها تشمل "الصناعات الإلكترونية ونقل التكنولوجيا وصناعة الفضاء وتطوير الخامات وتحويلها إلى منتجات صناعية".
كما شدد رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي على أهمية تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري في المواد الغذائية، لافتًا إلى أن "السعودية تستورد القمح وبعض المنتجات الغذائية من روسيا، مع طموح مشترك لزيادة الإنتاج والتصدير بما يخدم مصالح البلدين".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"
في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس
"، إلى جانب شركة "ترانس نفط
" وشركة "كاليستو فيجن".
كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميًا بارزًا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.