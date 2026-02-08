https://sarabic.ae/20260208/وزير-الصناعة-والتجارة-في-مقاطعة-سامارا-الروسية-معرض-إينوبروم-فرصة-لتعزيز-الشراكات-مع-السعودية-1110140369.html

وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية

وعن رؤيته لآفاق التعاون بين روسيا والسعودية في مختلف المجالات، قال غوركوف اليوم الأحد، في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض: "سيستمر هذا التعاون، فلدينا كفاءات وخبرات سواء في تطوير قطاع الفضاء أو في صناعة السيارات، كما أنه إذا انتقلنا إلى مجالات أبسط، مثل إنتاج الغذاء والصناعات الدوائية، فإن تطوير التعاون فيها يعد أمرا بالغ الأهمية، لأن السوق السعودية الكبيرة تمثل فرصة جذابة للغاية لمنتجينا".وتابع: "هنا في المعرض يتم عرض منتجات شركاتنا، بما في ذلك شركات رائدة ومتقدمة مثل شركة "تسلا"، التي تعمل اليوم على إنتاج الروبوتات، كما توجد شركات تطور الصناعات النفطية وتنتج خزانات تخزين بسعات كبيرة تتجاوز 200 ألف طن، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي يمكن أن تسهم في تطوير مشترك لاقتصاداتنا".وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس"، إلى جانب شركة "ترانس نفط" وشركة "كاليستو فيجن".كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميا بارزا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.

