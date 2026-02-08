https://sarabic.ae/20260208/وزير-الصناعة-والتجارة-في-مقاطعة-سامارا-الروسية-معرض-إينوبروم-فرصة-لتعزيز-الشراكات-مع-السعودية-1110140369.html
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية
أكد وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية دينيس غوركوف، أن "الأهمية في إقامة المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية، تكمن في
وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية: معرض "إينوبروم" فرصة لتعزيز الشراكات مع السعودية
أكد وزير الصناعة والتجارة في مقاطعة سامارا الروسية دينيس غوركوف، أن "الأهمية في إقامة المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية، تكمن في بناء علاقات ودّية وشراكات طويلة الأمد مع دولة بحجم وأهمية المملكة والدول العربية بشكل عام"، مشيرًا إلى أن "روسيا تولي أهمية كبيرة لتواجد منتجاتها في الدول العربية".
وعن رؤيته لآفاق التعاون بين روسيا والسعودية في مختلف المجالات، قال غوركوف اليوم الأحد، في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش فعاليات المعرض: "سيستمر هذا التعاون، فلدينا كفاءات وخبرات سواء في تطوير قطاع الفضاء أو في صناعة السيارات، كما أنه إذا انتقلنا إلى مجالات أبسط، مثل إنتاج الغذاء والصناعات الدوائية، فإن تطوير التعاون فيها يعد أمرا بالغ الأهمية، لأن السوق السعودية الكبيرة تمثل فرصة جذابة للغاية لمنتجينا".
وتابع: "هنا في المعرض يتم عرض منتجات شركاتنا، بما في ذلك شركات رائدة ومتقدمة مثل شركة "تسلا"، التي تعمل اليوم على إنتاج الروبوتات، كما توجد شركات تطور الصناعات النفطية وتنتج خزانات تخزين بسعات كبيرة تتجاوز 200 ألف طن، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي يمكن أن تسهم في تطوير مشترك لاقتصاداتنا".
وأضاف: "أما على مستوى مقاطعة سامارا، فيمكن القول إنه لا توجد علاقات تجارية كبيرة حتى الآن، ولهذا السبب جئنا إلى هنا، ما يمكنني قوله هو أنه إذا تحدّثنا اليوم عن العلاقات التجارية بين مؤسسات مقاطعة سامارا والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، فإننا نلاحظ أن مستواها لا يزال محدودا للغاية، لكن معارض مثل "إينوبروم" تتيح لنا فرصة تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مناطقنا، ويعد أحد العناصر الأساسية في هذه العلاقات هو تلك اللقاءات التي نشهدها اليوم على هامش المعرض، والتي تمثل أساسًا مهما لتعزيز التعاون المستقبلي".
وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"
في العاصمة السعودية الرياض، والذي يستمر في الفترة من 8 إلى 10 فبراير/ شباط الجاري.
ويعدّ معرض "إينوبروم" الصناعي
حدثا بارزا في روسيا، ويُنظم سنويا منذ ما يزيد عن 15 عاما في مدينة يكاترينبورغ الروسية، وشهد عام 2025 اختيار المملكة العربية السعودية دولة شريكة للمعرض.
ويشارك في المعرض وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية، وعدد من قادة المنظومتين الاستثمارية والصناعية السعودية، وبمشاركة 43 شركة سعودية.
وتنظم المملكة المعرض بدعم ورعاية من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ليكون منصة استراتيجية لبناء شراكات تجارية وصناعية، وإطلاق مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يقدم المشاركون أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات صناعة الآلات وقطع الغيار والمعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتطوير البنى التحتية للمدن وحلول الطاقة والنقل، إضافة إلى المعدات المتقدمة للصناعات.
وتصل المساحة المخصصة للأجنحة في معرض "إينوبروم" إلى 6000 متر مربع، وسط حضور روسي واسع، وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل "روستيخ" و"روساتوم" ووكالة الفضاء "روس كوسموس
"، إلى جانب شركة "ترانس نفط
" وشركة "كاليستو فيجن".
كما يضم المعرض منصة "صنع في روسيا" المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلا إقليميا بارزا يشمل أجنحة مدينتي موسكو وسان بطرسبرغ وجمهورية تتارستان، وإقليم كراسنودار ومقاطعتي تشيليابينسك وسامارا، وأقاليم أخرى.