"روستيخ" الروسية تعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في معرض "إينوبروم" بالسعودية
سبوتنيك عربي
تشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية، الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الشركة في بيان، أن مشاركة "روستيخ" في المعرض تهدف إلى الترويج للحلول التقنية الروسية المتقدمة في السوق الدولية، وتعزيز التعاون الصناعي مع منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أنه "في معرض إينوبروم، يمكنكم التعرف أكثر على منتجاتنا المتطورة في مجالات الطيران، والأنظمة الرقمية، والإلكترونيات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير".وتابع البيان: "تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج من المروحيات المدنية المتعددة المهام، أبرزها "مي-171 إيه "3 المصممة للعمل في قطاع النفط والغاز البحري، ونقل الأفراد والبضائع إلى منصات الحفر البحرية، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، كما يتم تقديم المروحية "كا-62" القادرة على العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة، مع إمكانية التشغيل الذاتي والتخزين دون حظائر، ما يجعلها مناسبة لمهام النقل والإسعاف والإنقاذ والدوريات".وأكمل البيان: "من أبرز معروضات المعرض أيضا نظام الوسم الروسي "تشستني زناك"، الذي يوفر تتبعا رقميا للسلع في الوقت الحقيقي من مرحلة الإنتاج وحتى البيع النهائي. وسيتمكن زوار المعرض من تجربة النظام عمليا عبر مسح رمز الوسم باستخدام التطبيق المخصص والاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتج".وتابع البيان: "في المقابل، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم" وهي الشريك التكنولوجي لـ"روستيخ" مجموعة من الحلول الصوتية الرقمية المحلية، المطوّرة ضمن برامج الإحلال محل الواردات، تشمل أنظمة لاسلكية احترافية، وميكروفونات رقمية، وأجهزة سمعية متقدمة.تضم الشركة علامات تجارية مرموقة مثل "كاماز"، و"يو إيه سي"، و"روسان هيليكوبتر"، و"يو إي سي"، و"أورال فاغون زافود"، و"شوابي"، وشركة "كلاشينكوف"، و"كريت"، وأنظمة الدقة العالية، و"روسوبورون إكسبورت"، و"روسيل"، و"ناتسيمبيو". وتجاوزت الإيرادات المجمعة للشركة في عام 2024، 3.6 تريليون روبل."روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرةبوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
https://sarabic.ae/20260205/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-ذكية-عيار-30-ملم-لمواجهة-تهديد-الطائرات-المسيرة-1110020458.html
https://sarabic.ae/20260206/روسيا-تكشف-لأول-مرة-عن-راجمة-الصواريخ-سارما-في-معرض-الدفاع-العالمي-2026-بالرياض-1110065300.html
السعودية
سبوتنيك عربي
"روستيخ" الروسية تعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في معرض "إينوبروم" بالسعودية

18:17 GMT 06.02.2026
تشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية، الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير/شباط، حيث تستعرض ضمن جناحها أحدث الابتكارات الروسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والإلكترونيات الراديوية، والهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة في بيان، أن مشاركة "روستيخ" في المعرض تهدف إلى الترويج للحلول التقنية الروسية المتقدمة في السوق الدولية، وتعزيز التعاون الصناعي مع منطقة الشرق الأوسط.

وقال دميتري ليليكوف، نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية: "تعد دول الشرق الأوسط شركاءنا التقليديين في العديد من البرامج، وهم على دراية بأسلحتنا، ولكن اليوم، تبرز المنتجات المدنية الروسية بشكل متزايد".

وأشار إلى أنه "في معرض إينوبروم، يمكنكم التعرف أكثر على منتجاتنا المتطورة في مجالات الطيران، والأنظمة الرقمية، والإلكترونيات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير".
وتابع البيان: "تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج من المروحيات المدنية المتعددة المهام، أبرزها "مي-171 إيه "3 المصممة للعمل في قطاع النفط والغاز البحري، ونقل الأفراد والبضائع إلى منصات الحفر البحرية، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، كما يتم تقديم المروحية "كا-62" القادرة على العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة، مع إمكانية التشغيل الذاتي والتخزين دون حظائر، ما يجعلها مناسبة لمهام النقل والإسعاف والإنقاذ والدوريات".
وأضاف البيان: "ستعرض شركة "روسيل هولدينغ" محطة "أوميغا إير-150 كواكس" المحمولة لقياس ومراقبة الخصائص الكهربائية لأجهزة أشباه الموصلات، كما ستعرض شركة "إن تيك لاب" منتجها الرائد "فايند فيس ملتي"، وهي منصة ذكاء اصطناعي عالية الدقة للتعرّف على الوجوه، وهيئات الأشخاص، وتحليل الأفعال، إضافة إلى التعرّف على المركبات ولوحات أرقامها، بدقة تتجاوز 99.9%".
وأكمل البيان: "من أبرز معروضات المعرض أيضا نظام الوسم الروسي "تشستني زناك"، الذي يوفر تتبعا رقميا للسلع في الوقت الحقيقي من مرحلة الإنتاج وحتى البيع النهائي. وسيتمكن زوار المعرض من تجربة النظام عمليا عبر مسح رمز الوسم باستخدام التطبيق المخصص والاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتج".
وتابع البيان: "في المقابل، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم" وهي الشريك التكنولوجي لـ"روستيخ" مجموعة من الحلول الصوتية الرقمية المحلية، المطوّرة ضمن برامج الإحلال محل الواردات، تشمل أنظمة لاسلكية احترافية، وميكروفونات رقمية، وأجهزة سمعية متقدمة.

شركة "روستيخ" الحكومية، هي أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا. تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالدولة. تُعد الشركة موردا رئيسيا للأسلحة والمعدات العسكرية والأغراض الخاصة ضمن برنامج المشتريات الدفاعية الحكومية. تُطور الشركة إنتاجا مدنيا عالي التقنية في قطاعات ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك تصنيع الطائرات، وتصنيع المحركات، وهندسة النقل والطاقة، والأجهزة الطبية، والأدوية، والمواد المتقدمة.

تضم الشركة علامات تجارية مرموقة مثل "كاماز"، و"يو إيه سي"، و"روسان هيليكوبتر"، و"يو إي سي"، و"أورال فاغون زافود"، و"شوابي"، وشركة "كلاشينكوف"، و"كريت"، وأنظمة الدقة العالية، و"روسوبورون إكسبورت"، و"روسيل"، و"ناتسيمبيو". وتجاوزت الإيرادات المجمعة للشركة في عام 2024، 3.6 تريليون روبل.
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
