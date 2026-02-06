https://sarabic.ae/20260206/روستيخ-الروسية-تعرض-أحدث-حلول-الذكاء-الاصطناعي-في-معرض-إينوبروم-بالسعودية-1110077506.html

"روستيخ" الروسية تعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في معرض "إينوبروم" بالسعودية

"روستيخ" الروسية تعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في معرض "إينوبروم" بالسعودية

سبوتنيك عربي

تشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في المملكة العربية السعودية، الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10... 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T18:17+0000

2026-02-06T18:17+0000

2026-02-06T18:17+0000

روسيا

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103577/31/1035773184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78da1731d1268520472295d42dd14b2f.jpg

وأوضحت الشركة في بيان، أن مشاركة "روستيخ" في المعرض تهدف إلى الترويج للحلول التقنية الروسية المتقدمة في السوق الدولية، وتعزيز التعاون الصناعي مع منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أنه "في معرض إينوبروم، يمكنكم التعرف أكثر على منتجاتنا المتطورة في مجالات الطيران، والأنظمة الرقمية، والإلكترونيات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير".وتابع البيان: "تعرض شركة "مروحيات روسيا" نماذج من المروحيات المدنية المتعددة المهام، أبرزها "مي-171 إيه "3 المصممة للعمل في قطاع النفط والغاز البحري، ونقل الأفراد والبضائع إلى منصات الحفر البحرية، إضافة إلى تنفيذ مهام البحث والإنقاذ، كما يتم تقديم المروحية "كا-62" القادرة على العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة، مع إمكانية التشغيل الذاتي والتخزين دون حظائر، ما يجعلها مناسبة لمهام النقل والإسعاف والإنقاذ والدوريات".وأكمل البيان: "من أبرز معروضات المعرض أيضا نظام الوسم الروسي "تشستني زناك"، الذي يوفر تتبعا رقميا للسلع في الوقت الحقيقي من مرحلة الإنتاج وحتى البيع النهائي. وسيتمكن زوار المعرض من تجربة النظام عمليا عبر مسح رمز الوسم باستخدام التطبيق المخصص والاطلاع على معلومات تفصيلية عن المنتج".وتابع البيان: "في المقابل، ستعرض شركة "أوكتافا دي إم" وهي الشريك التكنولوجي لـ"روستيخ" مجموعة من الحلول الصوتية الرقمية المحلية، المطوّرة ضمن برامج الإحلال محل الواردات، تشمل أنظمة لاسلكية احترافية، وميكروفونات رقمية، وأجهزة سمعية متقدمة.تضم الشركة علامات تجارية مرموقة مثل "كاماز"، و"يو إيه سي"، و"روسان هيليكوبتر"، و"يو إي سي"، و"أورال فاغون زافود"، و"شوابي"، وشركة "كلاشينكوف"، و"كريت"، وأنظمة الدقة العالية، و"روسوبورون إكسبورت"، و"روسيل"، و"ناتسيمبيو". وتجاوزت الإيرادات المجمعة للشركة في عام 2024، 3.6 تريليون روبل."روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرةبوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026

https://sarabic.ae/20260205/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-ذكية-عيار-30-ملم-لمواجهة-تهديد-الطائرات-المسيرة-1110020458.html

https://sarabic.ae/20260206/روسيا-تكشف-لأول-مرة-عن-راجمة-الصواريخ-سارما-في-معرض-الدفاع-العالمي-2026-بالرياض-1110065300.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي