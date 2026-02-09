https://sarabic.ae/20260209/الدوما-الروسي-يناقش-تقييد-وصول-الأطفال-إلى-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1110181817.html
الدوما الروسي يناقش تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي
الدوما الروسي يناقش تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي
سبوتنيك عربي
يعتقد سيرغي بويارسكي، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، أن مسألة وضع حد أدنى للسن للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمر ملح. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T13:16+0000
2026-02-09T13:16+0000
2026-02-09T13:24+0000
الاطفال
مجلس الدوما
المجتمع الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102235/60/1022356010_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0fbe88a3c88a2ba5b4ef1c50a1b3c64f.jpg
صرح بويارسكي للصحفيين: "أعتقد أن هذه الإجراءات تأخرت كثيراً، إذ توجد مخاطر كثيرة على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية أعوام، والذين يمكن أن نجدهم على منصات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، ستثار هذه القضايا وتناقش بالتأكيد، وهذا مطلب طبيعي تماماً في هذا العصر".وأشار إلى أن محاولات تحديد سن الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية في مختلف البلدان لا تزال ذات طبيعة إعلانية.وأضاف البرلماني: "لا نعرف على وجه اليقين من يستخدم جهازً هاتف جوال أو جهازًا لوحيًا أو جهاز كمبيوتر مكتبيًا. لذلك، فإننا نراقب عن كثب الابتكارات التي تم الترويج لها على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ولكن لم يتم تنفيذها بعد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102235/60/1022356010_187:0:3223:2277_1920x0_80_0_0_83bf90ea39ec189a414fe121cf676500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الاطفال, مجلس الدوما, المجتمع الدولي
الاطفال, مجلس الدوما, المجتمع الدولي
الدوما الروسي يناقش تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي
13:16 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 09.02.2026)
يعتقد سيرغي بويارسكي، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، أن مسألة وضع حد أدنى للسن للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمر ملح.
صرح بويارسكي للصحفيين: "أعتقد أن هذه الإجراءات تأخرت كثيراً، إذ توجد مخاطر كثيرة على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية أعوام، والذين يمكن أن نجدهم على منصات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، ستثار هذه القضايا وتناقش بالتأكيد، وهذا مطلب طبيعي تماماً في هذا العصر".
وأشار إلى أن محاولات تحديد سن الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية في مختلف البلدان لا تزال ذات طبيعة إعلانية.
وأضاف البرلماني: "لا نعرف على وجه اليقين من يستخدم جهازً هاتف جوال أو جهازًا لوحيًا أو جهاز كمبيوتر مكتبيًا. لذلك، فإننا نراقب عن كثب الابتكارات التي تم الترويج لها على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ولكن لم يتم تنفيذها بعد".