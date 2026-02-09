عربي
الدوما الروسي يناقش تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي
الدوما الروسي يناقش تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي

13:16 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 13:24 GMT 09.02.2026)
يعتقد سيرغي بويارسكي، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما، أن مسألة وضع حد أدنى للسن للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمر ملح.
صرح بويارسكي للصحفيين: "أعتقد أن هذه الإجراءات تأخرت كثيراً، إذ توجد مخاطر كثيرة على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وثمانية أعوام، والذين يمكن أن نجدهم على منصات مختلفة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، ستثار هذه القضايا وتناقش بالتأكيد، وهذا مطلب طبيعي تماماً في هذا العصر".
وأشار إلى أن محاولات تحديد سن الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعية في مختلف البلدان لا تزال ذات طبيعة إعلانية.

وأضاف البرلماني: "لا نعرف على وجه اليقين من يستخدم جهازً هاتف جوال أو جهازًا لوحيًا أو جهاز كمبيوتر مكتبيًا. لذلك، فإننا نراقب عن كثب الابتكارات التي تم الترويج لها على نطاق واسع في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ولكن لم يتم تنفيذها بعد".
