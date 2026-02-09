السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/السفارة-الأمريكية-وصول-مركبات-مدرعة-أمريكية-إلى-كولومبيا-عقب-اجتماع-ترامب-وبيترو-1110199987.html
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الأمريكية في بوغوتا، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت شحنة من المركبات المدرعة من طراز M1117 إلى كولومبيا، عقب اجتماع الرئيس الأمريكي... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T23:26+0000
2026-02-09T23:26+0000
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
وقالت السفارة في بيان لها: "برفقة قائد الجيش الكولومبي، اللواء روييه غوميز هيريرا، قام القائم بالأعمال، جون ماكنمارا، بتسليم 11 مركبة مدرعة من طراز M1117 لدعم جهود الجيش في مكافحة منظمات الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بشعوبنا".وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة قدّمت لكولومبيا منذ عام 2021، 145 مركبة مدرعة بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار.وكان بيترو وترامب قد عقدا اجتماعًا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.ونتيجةً لاجتماعهما، اتفق الرئيسان على تصفية قادة جماعات متمردي المخدرات الكولومبية، حسبما صرح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز.
https://sarabic.ae/20251231/الرئيس-الكولومبي-بيترو-الولايات-المتحدة-قصفت-مصنع-كوكايين-في-فنزويلا-1108752754.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو

23:26 GMT 09.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الأمريكية في بوغوتا، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت شحنة من المركبات المدرعة من طراز M1117 إلى كولومبيا، عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
وقالت السفارة في بيان لها: "برفقة قائد الجيش الكولومبي، اللواء روييه غوميز هيريرا، قام القائم بالأعمال، جون ماكنمارا، بتسليم 11 مركبة مدرعة من طراز M1117 لدعم جهود الجيش في مكافحة منظمات الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بشعوبنا".
وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة قدّمت لكولومبيا منذ عام 2021، 145 مركبة مدرعة بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار.
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الرئيس الكولومبي بيترو: الولايات المتحدة قصفت مصنع كوكايين في فنزويلا
31 ديسمبر 2025, 02:52 GMT
وكان بيترو وترامب قد عقدا اجتماعًا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
ونتيجةً لاجتماعهما، اتفق الرئيسان على تصفية قادة جماعات متمردي المخدرات الكولومبية، حسبما صرح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала