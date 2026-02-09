https://sarabic.ae/20260209/السفارة-الأمريكية-وصول-مركبات-مدرعة-أمريكية-إلى-كولومبيا-عقب-اجتماع-ترامب-وبيترو-1110199987.html
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
أعلنت السفارة الأمريكية في بوغوتا، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت شحنة من المركبات المدرعة من طراز M1117 إلى كولومبيا، عقب اجتماع الرئيس الأمريكي
وقالت السفارة في بيان لها: "برفقة قائد الجيش الكولومبي، اللواء روييه غوميز هيريرا، قام القائم بالأعمال، جون ماكنمارا، بتسليم 11 مركبة مدرعة من طراز M1117 لدعم جهود الجيش في مكافحة منظمات الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بشعوبنا".وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة قدّمت لكولومبيا منذ عام 2021، 145 مركبة مدرعة بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار.وكان بيترو وترامب قد عقدا اجتماعًا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.ونتيجةً لاجتماعهما، اتفق الرئيسان على تصفية قادة جماعات متمردي المخدرات الكولومبية، حسبما صرح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز.
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
أعلنت السفارة الأمريكية في بوغوتا، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت شحنة من المركبات المدرعة من طراز M1117 إلى كولومبيا، عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.
وقالت السفارة في بيان لها: "برفقة قائد الجيش الكولومبي، اللواء روييه غوميز هيريرا، قام القائم بالأعمال، جون ماكنمارا، بتسليم 11 مركبة مدرعة من طراز M1117 لدعم جهود الجيش
في مكافحة منظمات الإرهاب المرتبطة بتجارة المخدرات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بشعوبنا".
وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة قدّمت لكولومبيا منذ عام 2021، 145 مركبة مدرعة بقيمة تزيد عن 117 مليون دولار.
31 ديسمبر 2025, 02:52 GMT
وكان بيترو وترامب قد عقدا اجتماعًا في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
ونتيجةً لاجتماعهما، اتفق الرئيسان على تصفية قادة جماعات متمردي المخدرات الكولومبية، حسبما صرح وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز.