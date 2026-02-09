السودان يستأنف نشاطه الكامل في "إيغاد" بعد عامين من تجميد العضوية

عربي
07:24 GMT 09.02.2026
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، استئناف نشاطها الكامل في عضوية منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، وذلك بعد نحو عامين من تجميد المشاركة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن قضايا الأمن والسلم الإقليمي والدولي تمثل أولوية للحكومة، مؤكدة إيمانها بأن التعاون الإقليمي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العمل الدولي المشترك.
وأوضحت أن قرار العودة جاء اتساقا مع بيان سكرتارية "إيغاد" الذي أكد التزام المنظمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وثمنت الحكومة السودانية الجهود التي بذلها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيليه، بصفته رئيس الدورة الحالية للمنظمة، إلى جانب المجلس الوزاري والسكرتير التنفيذي لـ"إيغاد".
وكانت الخرطوم أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2024 تجميد عضويتها في "إيغاد"، على خلفية مشاركة قائد "قوات الدعم السريع"، محمد حمدان دقلو (حميدتي) في قمتها بأوغندا، مؤكدة آنذاك عدم التزامها بما يصدر عنها بشأن الشأن السوداني.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
"إيغاد" تدعو لتدخل دولي عاجل في السودان وتحذر من تفكك بلاده
30 أكتوبر 2025, 10:50 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2024
بعد انتهاء المهلة… هل تملك "إيغاد" أدوات للضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب السودانية؟
29 يناير 2024, 19:36 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
