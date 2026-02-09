https://sarabic.ae/20260209/الكرملين-روسيا-تناقش-مع-كوبا-تقديم-المساعدة-وحل-بعض-القضايا-1110177796.html
الكرملين: روسيا تناقش مع كوبا تقديم المساعدة وحل بعض القضايا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا تبحث مع كوبا طرقًا لحل المشكلات وتقديم المساعدة الممكنة للبلاد، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا تبحث مع كوبا طرقًا لحل المشكلات وتقديم المساعدة الممكنة للبلاد، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في 29 يناير مرسومًا يمكن بموجبه أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على السلع القادمة من البلدان التي تبيع النفط أو تزود به كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ وأشار إلى تهديد الأمن القومي المزعوم الذي يأتي من هافانا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالتأكيد، تؤدي الممارسات الخانقة من جانب الولايات المتحدة إلى صعوبات كبيرة بالنسبة للبلد. نحن نناقش مع أصدقائنا الكوبيين الطرق المحتملة لحل هذه المشاكل. على الأقل تقديم مساعدة ممكنة."
وكان وزير التجارة الداخلية الكوبي أوسكار فراغا بيريز، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن كوبا تشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات المضادة للأزمات، للحفاظ على مخزون الوقود وضمان استمرار عمل القطاعات الاقتصادية الحيوية وسط إجراءات الولايات المتحدة.
وبدوره، أشار سفير روسيا لدى هافانا فيكتور كورونيللي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن توقف إمدادات النفط من فنزويلا، أدى إلى تفاقم نقص الوقود المزمن في الجزيرة.