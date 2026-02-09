https://sarabic.ae/20260209/بوليفيا-تؤكد-حرصها-على-استكمال-مركز-الأبحاث-النووية-بالتعاون-مع-روساتوم-رغم-التحديات--1110198146.html
بوليفيا تؤكد حرصها على استكمال مركز الأبحاث النووية بالتعاون مع "روساتوم" رغم التحديات
أكد نائب وزير الطاقة البديلة البوليفي، لويس إدواردو أوسوريو، أن السلطات البوليفية مهتمة باستكمال مشروع مركز الأبحاث والتكنولوجيا النووية الذي تنفذه شركة...
وقال أوسوريو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليا تركيب المفاعل النووي. العمل يسير بوتيرة سريعة، لكن هناك تأخيرا، ويعود ذلك أساسا إلى القيود التي تواجهها روسيا حاليًا بسبب الوضع الدولي".وتنفذ روسيا حاليا مشاريع استثمارية كبيرة في بوليفيا، على سبيل المثال، تبني "روساتوم" في مدينة "إل ألتو" مركزًا للأبحاث والتكنولوجيا النووية لتلبية احتياجات الصحة والزراعة والعديد من القطاعات الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، وقعت حكومة بوليفيا في 11 أيلول/سبتمبر 2024 عقدًا مع شركة فرعية لشركة "روساتوم" الروسية، وهي مجموعة "يورانيوم وان"، لبناء مصنع لإنتاج كربونات الليثيوم للبطاريات، بطاقة 14 ألف طن سنويًا وباستثمارات تبلغ 970 مليون دولار.
بوليفيا
وقال أوسوريو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليا تركيب المفاعل النووي. العمل يسير بوتيرة سريعة، لكن هناك تأخيرا، ويعود ذلك أساسا إلى القيود التي تواجهها روسيا حاليًا بسبب الوضع الدولي".
وأضاف: "نبحث عن سبل لحل هذه المشكلات لأن هذا المشروع يمثل موردا بوليفيا هامًا يجب علينا استغلاله. لذا، فإن هدفنا هو إيجاد حلول تمكن هذا المورد من العمل وتحقيق منفعة للمجتمع".
وتنفذ روسيا حاليا مشاريع استثمارية كبيرة في بوليفيا، على سبيل المثال، تبني "روساتوم" في مدينة "إل ألتو" مركزًا للأبحاث والتكنولوجيا النووية لتلبية احتياجات الصحة والزراعة والعديد من القطاعات الأخرى.
ويعد مركز مركز "إل ألتو" للأبحاث والتكنولوجيا النووية مشروعا ابتكاريا ضمن إطار التعاون الروسي–البوليفي، ويهدف إلى توظيف التقنيات النووية المتقدمة في مجالات متعددة، من بينها الرعاية الصحية والزراعة والبحث العلمي، وتتولى وكالة الطاقة الذرية البوليفية (ABEN) تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "روساتوم".
بالإضافة إلى ذلك، وقعت حكومة بوليفيا في 11 أيلول/سبتمبر 2024 عقدًا مع شركة فرعية لشركة "روساتوم" الروسية، وهي مجموعة "يورانيوم وان"، لبناء مصنع لإنتاج كربونات الليثيوم للبطاريات، بطاقة 14 ألف طن سنويًا وباستثمارات تبلغ 970 مليون دولار.