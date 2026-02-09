بوليفيا تؤكد حرصها على استكمال مركز الأبحاث النووية بالتعاون مع "روساتوم" رغم التحديات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/بوليفيا-تؤكد-حرصها-على-استكمال-مركز-الأبحاث-النووية-بالتعاون-مع-روساتوم-رغم-التحديات--1110198146.html
بوليفيا تؤكد حرصها على استكمال مركز الأبحاث النووية بالتعاون مع "روساتوم" رغم التحديات
بوليفيا تؤكد حرصها على استكمال مركز الأبحاث النووية بالتعاون مع "روساتوم" رغم التحديات
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الطاقة البديلة البوليفي، لويس إدواردو أوسوريو، أن السلطات البوليفية مهتمة باستكمال مشروع مركز الأبحاث والتكنولوجيا النووية الذي تنفذه شركة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T20:23+0000
2026-02-09T20:23+0000
روسيا
بوليفيا
أخبار بوليفيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_179ffc444b08aa7b91c561bdc9a0cdc9.jpg
وقال أوسوريو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليا تركيب المفاعل النووي. العمل يسير بوتيرة سريعة، لكن هناك تأخيرا، ويعود ذلك أساسا إلى القيود التي تواجهها روسيا حاليًا بسبب الوضع الدولي".وتنفذ روسيا حاليا مشاريع استثمارية كبيرة في بوليفيا، على سبيل المثال، تبني "روساتوم" في مدينة "إل ألتو" مركزًا للأبحاث والتكنولوجيا النووية لتلبية احتياجات الصحة والزراعة والعديد من القطاعات الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، وقعت حكومة بوليفيا في 11 أيلول/سبتمبر 2024 عقدًا مع شركة فرعية لشركة "روساتوم" الروسية، وهي مجموعة "يورانيوم وان"، لبناء مصنع لإنتاج كربونات الليثيوم للبطاريات، بطاقة 14 ألف طن سنويًا وباستثمارات تبلغ 970 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20260205/بمشاركة-روسية-بدء-بناء-محطة-الطاقة-النووية-باكش-2-في-المجر-1110012098.html
بوليفيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/19/1087374023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_549663ad945ad44751070ab86a9ce33c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بوليفيا, أخبار بوليفيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, بوليفيا, أخبار بوليفيا, العالم, أخبار العالم الآن

بوليفيا تؤكد حرصها على استكمال مركز الأبحاث النووية بالتعاون مع "روساتوم" رغم التحديات

20:23 GMT 09.02.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمفاعل نووي روسي
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الطاقة البديلة البوليفي، لويس إدواردو أوسوريو، أن السلطات البوليفية مهتمة باستكمال مشروع مركز الأبحاث والتكنولوجيا النووية الذي تنفذه شركة "روساتوم" الروسية، مشيرا إلى أن العمل جار على إيجاد حلول للمشكلات التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروع.
وقال أوسوريو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليا تركيب المفاعل النووي. العمل يسير بوتيرة سريعة، لكن هناك تأخيرا، ويعود ذلك أساسا إلى القيود التي تواجهها روسيا حاليًا بسبب الوضع الدولي".

وأضاف: "نبحث عن سبل لحل هذه المشكلات لأن هذا المشروع يمثل موردا بوليفيا هامًا يجب علينا استغلاله. لذا، فإن هدفنا هو إيجاد حلول تمكن هذا المورد من العمل وتحقيق منفعة للمجتمع".

مشروع محطة الطاقة النووية باكش-2 في المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
بمشاركة روسية... بدء بناء محطة الطاقة النووية "باكش-2" في المجر
5 فبراير, 10:21 GMT
وتنفذ روسيا حاليا مشاريع استثمارية كبيرة في بوليفيا، على سبيل المثال، تبني "روساتوم" في مدينة "إل ألتو" مركزًا للأبحاث والتكنولوجيا النووية لتلبية احتياجات الصحة والزراعة والعديد من القطاعات الأخرى.

ويعد مركز مركز "إل ألتو" للأبحاث والتكنولوجيا النووية مشروعا ابتكاريا ضمن إطار التعاون الروسي–البوليفي، ويهدف إلى توظيف التقنيات النووية المتقدمة في مجالات متعددة، من بينها الرعاية الصحية والزراعة والبحث العلمي، وتتولى وكالة الطاقة الذرية البوليفية (ABEN) تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "روساتوم".

بالإضافة إلى ذلك، وقعت حكومة بوليفيا في 11 أيلول/سبتمبر 2024 عقدًا مع شركة فرعية لشركة "روساتوم" الروسية، وهي مجموعة "يورانيوم وان"، لبناء مصنع لإنتاج كربونات الليثيوم للبطاريات، بطاقة 14 ألف طن سنويًا وباستثمارات تبلغ 970 مليون دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала