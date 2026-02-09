الكشف عن أسلحة روسية جديدة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض...صور

عربي
أمساليوم
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة من فعاليات معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) المقام حاليا في العاصمة السعودية، الرياض.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت"تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية في معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) في الرياض.

طائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت&quot;تي-50 النسر الذهبي&quot; التابعة لفريق &quot;النسور السوداء&quot; للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية في معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) في الرياض. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت"تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية في معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

أسلحة من شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

أسلحة من شركة &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot; في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

أسلحة من شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

نماذج من مركبات الإطلاق الصينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

نماذج من مركبات الإطلاق الصينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

نماذج من مركبات الإطلاق الصينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "سارما" في روسيا في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

عرض نظام إطلاق الصواريخ المتعددة &quot;سارما&quot; في روسيا في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "سارما" في روسيا في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية.

طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت من طراز &quot;تي-50 النسر الذهبي&quot; التابعة لفريق &quot;النسور السوداء&quot; للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض.

صورة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، يقدم عرضا جويا بطائرات التدريب النفاثة الأسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي"، في معرض الدفاع العالمي.

فريق &quot;النسور السوداء&quot; التابع للقوات الجوية الكورية، يقدم عرضا جويا بطائرات التدريب النفاثة الأسرع من الصوت من طراز &quot;تي-50 النسر الذهبي&quot;، في معرض الدفاع العالمي. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، يقدم عرضا جويا بطائرات التدريب النفاثة الأسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي"، في معرض الدفاع العالمي.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

أثناء عرض جوي لطائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت "تي-50 النسر الذهبي" الكورية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

أثناء عرض جوي لطائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت &quot;تي-50 النسر الذهبي&quot; الكورية في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

أثناء عرض جوي لطائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت "تي-50 النسر الذهبي" الكورية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

عرض طائرات دون طيار من مصنعين صينيين في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

عرض طائرات دون طيار من مصنعين صينيين في معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض طائرات دون طيار من مصنعين صينيين في معرض الدفاع العالمي في الرياض.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

خلال حضور عروض جوية في سماء معرض الدفاع العالمي في الرياض.

خلال حضور عروض جوية في سماء معرض الدفاع العالمي في الرياض. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال حضور عروض جوية في سماء معرض الدفاع العالمي في الرياض.

