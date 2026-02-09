الكشف عن أسلحة روسية جديدة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض...صور

طائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت"تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية في معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) في الرياض.
طائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت"تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية في معرض الدفاع العالمي (WDS-2026) في الرياض.
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي.
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي.
أسلحة من شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
أسلحة من شركة "روس أوبورون إكسبورت" في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
نماذج من مركبات الإطلاق الصينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
نماذج من مركبات الإطلاق الصينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
عرض نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "سارما" في روسيا في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
عرض نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "سارما" في روسيا في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية.
طائرة تدريب نفاثة أسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي" التابعة لفريق "النسور السوداء" للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية الكورية.
صورة ضمن معرض الدفاع العالمي في الرياض.
فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، يقدم عرضا جويا بطائرات التدريب النفاثة الأسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي"، في معرض الدفاع العالمي.
فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، يقدم عرضا جويا بطائرات التدريب النفاثة الأسرع من الصوت من طراز "تي-50 النسر الذهبي"، في معرض الدفاع العالمي.
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز يتفقد جناح شركة تصنيع أسلحة صينية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
أثناء عرض جوي لطائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت "تي-50 النسر الذهبي" الكورية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
أثناء عرض جوي لطائرة التدريب النفاثة الأسرع من الصوت "تي-50 النسر الذهبي" الكورية في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
عرض طائرات دون طيار من مصنعين صينيين في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
عرض طائرات دون طيار من مصنعين صينيين في معرض الدفاع العالمي في الرياض.
خلال حضور عروض جوية في سماء معرض الدفاع العالمي في الرياض.
خلال حضور عروض جوية في سماء معرض الدفاع العالمي في الرياض.