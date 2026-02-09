8 دول عربية وإسلامية تؤكد لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/8-دول-عربية-وإسلامية-تؤكد-لا-سيادة-لإسرائيل-على-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1110175949.html
8 دول عربية وإسلامية تؤكد لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
8 دول عربية وإسلامية تؤكد لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
سبوتنيك عربي
أدان وزراء خارجية قطر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، بأشد العبارات، اليوم الاثنين،... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T11:00+0000
2026-02-09T11:00+0000
قطر
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676344_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca820e7cc4b124fda44e2b3dc421df4.jpg
وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن "هذه السياسات تسعى لفرض واقع إداري جديد وتسريع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكدين "عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".وحذر البيان من أن "استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية يزيد من العنف ويعقّد الصراع في المنطقة"، وشدد على أن "هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض جهود حل الدولتين"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.وأشار الوزراء إلى أن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتمثل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم شرعية استمرار إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، مما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقا، وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة، ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.كما تشمل القرارات إجراءات خاصة بحساسية دينية عالية، مثل فصل المستوطنة اليهودية في الخليل عن المدينة وإنشاء إدارة بلدية مستقلة لإدارة مجمع المقابر والمدرسة الدينية المجاورة، إضافة إلى البت في أمور قبر راحيل قرب بيت لحم.وكانت الأمم المتحدة سجّلت، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20260209/مصر-تدين-قرارات-إسرائيل-لتعميق-مخطط-الضم-في-الضفة-الغربية-1110171049.html
https://sarabic.ae/20260208/الرئاسة-الفلسطينية-قرارات-الكابنيت-بشأن-توسيع-السيطرة-الإسرائيلية-على-الضفة-مرفوضة-1110151637.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676344_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_ada94228ce5b69da6c28b82e25017eea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
قطر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

8 دول عربية وإسلامية تؤكد لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

11:00 GMT 09.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أدان وزراء خارجية قطر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، بأشد العبارات، اليوم الاثنين، الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن "هذه السياسات تسعى لفرض واقع إداري جديد وتسريع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكدين "عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحذر البيان من أن "استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية يزيد من العنف ويعقّد الصراع في المنطقة"، وشدد على أن "هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوّض جهود حل الدولتين"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.
وأشار الوزراء إلى أن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتمثل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم شرعية استمرار إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا الوزراء في بيانهم المشترك المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وفرض الالتزام على إسرائيل بوقف التصعيد والإجراءات التحريضية"، وأكدوا أن تلبية الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مصر تدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
09:26 GMT
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
جاءت هذه القرارات، التي قدمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في توقيت حساس يسبق زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي تم تقديم موعدها لمناقشة المفاوضات مع إيران، وسط مخاوف إسرائيلية من تراجع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "الخطوط الحمراء" السابقة.
وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، مما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقا، وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة، ونقل صلاحيات إدارية إلى المستوطنات اليهودية، بما يشمل إنشاء كيانات بلدية مستقلة، وتسهيل إجراءات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة (أ) بدعوى حماية المواقع التراثية والأثرية.
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابنيت بشأن توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة مرفوضة
أمس, 18:46 GMT
كما تشمل القرارات إجراءات خاصة بحساسية دينية عالية، مثل فصل المستوطنة اليهودية في الخليل عن المدينة وإنشاء إدارة بلدية مستقلة لإدارة مجمع المقابر والمدرسة الدينية المجاورة، إضافة إلى البت في أمور قبر راحيل قرب بيت لحم.
وكانت الأمم المتحدة سجّلت، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала