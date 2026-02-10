"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان
تابعنا عبر
برز اسم، ديانا عبادي، في الأحياء الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بوصفها "أم القطط"، وهو لقب اكتسبته نتيجة تفانيها في إنقاذ ورعاية القطط التي تخلى عنها أصحابها بسبب الخوف، والنزوح، أو الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، حولت ديانا منزلها ومتجرها إلى ملجأ للقطط المهجورة.
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" باختيار مجموعة من الصور لـ"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تجلس برفقة عدد من القطط المعروضة للتبني في متجرها الصغير لبيع أطعمة الحيوانات والنباتات في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
1/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تجلس برفقة عدد من القطط المعروضة للتبني في متجرها الصغير لبيع أطعمة الحيوانات والنباتات في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطة صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
2/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطة صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تعتني بمتجرها لبيع أطعمة الحيوانات الأليفة والنباتات، حيث ترعى القطط المعروضة للتبني في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
3/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تعتني بمتجرها لبيع أطعمة الحيوانات الأليفة والنباتات، حيث ترعى القطط المعروضة للتبني في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
4/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، تقبل إحدى قططها التي ترعاها والمعروضة للتبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
5/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، تقبل إحدى قططها التي ترعاها والمعروضة للتبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطط تنتظر التبني تقف على رفوف في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
6/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطط تنتظر التبني تقف على رفوف في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، تنظف آذان القطط التي تنتظر التبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
7/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، تنظف آذان القطط التي تنتظر التبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطة تنتظر التبني في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
8/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطة تنتظر التبني في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.