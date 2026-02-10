وقام فريق تحرير "سبوتنيك" باختيار مجموعة من الصور لـ"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.

"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان

برز اسم، ديانا عبادي، في الأحياء الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بوصفها "أم القطط"، وهو لقب اكتسبته نتيجة تفانيها في إنقاذ ورعاية القطط التي تخلى عنها أصحابها بسبب الخوف، والنزوح، أو الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، حولت ديانا منزلها ومتجرها إلى ملجأ للقطط المهجورة.