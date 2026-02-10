عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
أمساليوم
"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان
"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان
"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان مثال حي للرحمة والإيمان

11:45 GMT 10.02.2026
برز اسم، ديانا عبادي، في الأحياء الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بوصفها "أم القطط"، وهو لقب اكتسبته نتيجة تفانيها في إنقاذ ورعاية القطط التي تخلى عنها أصحابها بسبب الخوف، والنزوح، أو الظروف الاقتصادية الصعبة، وعلى مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، حولت ديانا منزلها ومتجرها إلى ملجأ للقطط المهجورة.
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" باختيار مجموعة من الصور لـ"أم القطط" وحيواناتها الأليفة في لبنان، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تجلس برفقة عدد من القطط المعروضة للتبني في متجرها الصغير لبيع أطعمة الحيوانات والنباتات في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
ديانا عبادي، المعروفة بلقب أم القطط، تجلس برفقة عدد من القطط المعروضة للتبني في متجرها الصغير لبيع أطعمة الحيوانات والنباتات في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تجلس برفقة عدد من القطط المعروضة للتبني في متجرها الصغير لبيع أطعمة الحيوانات والنباتات في منطقة الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطة صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
قطة صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم أم القطط، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطة صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Hussein

ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تعتني بمتجرها لبيع أطعمة الحيوانات الأليفة والنباتات، حيث ترعى القطط المعروضة للتبني في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.

ديانا عبادي، المعروفة بلقب &quot;أم القطط&quot;، تعتني بمتجرها لبيع أطعمة الحيوانات الأليفة والنباتات، حيث ترعى القطط المعروضة للتبني في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Bilal Hussein

ديانا عبادي، المعروفة بلقب "أم القطط"، تعتني بمتجرها لبيع أطعمة الحيوانات الأليفة والنباتات، حيث ترعى القطط المعروضة للتبني في منطقة الحدث، في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.

© AP Photo / Bilal Husseinقطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
قطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم أم القطط، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطط صغيرة تجلس في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، بانتظار التبني في منطقة الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، تقبل إحدى قططها التي ترعاها والمعروضة للتبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
ديانا عبادي، المعروفة باسم أم القطط، تقبل إحدى قططها التي ترعاها والمعروضة للتبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة باسم "أم القطط"، تقبل إحدى قططها التي ترعاها والمعروضة للتبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث، بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطط تنتظر التبني تقف على رفوف في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
قطط تنتظر التبني تقف على رفوف في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم أم القطط، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطط تنتظر التبني تقف على رفوف في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، تنظف آذان القطط التي تنتظر التبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم أم القطط، تنظف آذان القطط التي تنتظر التبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Bilal Hussein
ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، تنظف آذان القطط التي تنتظر التبني في متجرها لبيع أغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
© AP Photo / Bilal Husseinقطة تنتظر التبني في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
قطة تنتظر التبني في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم أم القطط، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Bilal Hussein
قطة تنتظر التبني في ملجأ تديره ديانا عبادي، المعروفة محليا باسم "أم القطط"، في متجرها الصغير لأغذية الحيوانات الأليفة والنباتات في الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.
