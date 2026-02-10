عربي
الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية معقدة في الأنبار
الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية معقدة في الأنبار
ونقلت وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان أنه تم تفكيك خلية إرهابية معقّدة في محافظة الأنبار بعد جهد استخباري استمر أكثر من عام كامل.وأضاف أرشد الحاكم، أنه" تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنّى (أبو أيمن الراوي) الذي شغل ما يُسمّى بـ"والي الأنبار"، متلبسا وهو يرتدي حزاما ناسفا قبيل تنفيذ مخططاته". وذكر المسؤول العراقي أن "التحقيقات قادت إلى إلقاء القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيّرة المفخخة وإدارة الملف الكيمياوي داخل الكيان الإرهابي".وشدد أرشد الحاكم على أنه تم إنهاء تهديد ما يسمى بـ"أمني الأنبار" بعد محاصرة مضافته مع اثنين من مرافقيه، حيث أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة".ولفت الحاكم إلى أن "العمل الاستخباري حين يُدار بصمت ودقة يُسقط أي مخططات قبل تنفيذها".
الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية معقدة في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية معقدة في محافظة الأنبار.
ونقلت وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان أنه تم تفكيك خلية إرهابية معقّدة في محافظة الأنبار بعد جهد استخباري استمر أكثر من عام كامل.
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي يؤكد أهمية قراره نقل عناصر "داعش" لحماية البلاد
26 يناير, 17:45 GMT
وأضاف أرشد الحاكم، أنه" تم إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنّى (أبو أيمن الراوي) الذي شغل ما يُسمّى بـ"والي الأنبار"، متلبسا وهو يرتدي حزاما ناسفا قبيل تنفيذ مخططاته".
وذكر المسؤول العراقي أن "التحقيقات قادت إلى إلقاء القبض على إرهابيين آخرين، بينهم مسؤولون عن النقل والدعم اللوجستي وتصنيع الطائرات المسيّرة المفخخة وإدارة الملف الكيمياوي داخل الكيان الإرهابي".
وشدد أرشد الحاكم على أنه تم إنهاء تهديد ما يسمى بـ"أمني الأنبار" بعد محاصرة مضافته مع اثنين من مرافقيه، حيث أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء عملية المحاصرة".
ولفت الحاكم إلى أن "العمل الاستخباري حين يُدار بصمت ودقة يُسقط أي مخططات قبل تنفيذها".
