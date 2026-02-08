https://sarabic.ae/20260208/بغداد-لا-يمكن-الحديث-عن-تسليم-معتقلي-داعش-إلى-دولهم-قبل-إكمال-إجراءات-التحقيق-1110148662.html
بغداد: لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي "داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق
بغداد: لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي "داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، نقلًا عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى بالعراق، بأن التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش"... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T16:12+0000
2026-02-08T16:12+0000
2026-02-08T16:12+0000
العراق
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/18/1048456866_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0ec998af27550f27a79bcaa2c5646244.jpg
وقالت الوكالة نقلًا عن المركز أن"التحقيقات مع عناصر داعش القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر.. لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي داعش إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق".وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود القوات الأمنية العراقية".وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي أمام المحاكم العراقية المختصة".
https://sarabic.ae/20260207/الفريق-العراقي-يبرز-حضوره-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-وسط-منافسة-عالمية-محتدمة-1110105061.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/18/1048456866_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9744e3bc31fb42c3ddf68650f130e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
بغداد: لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي "داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق
أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، نقلًا عن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى بالعراق، بأن التحقيقات مع عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر، موضحة أنه لا يمكن الحديث عن تسليم "معتقلي داعش" إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
وقالت الوكالة نقلًا عن المركز أن"التحقيقات مع عناصر داعش القادمين من سوريا ستستمر ما بين 4 و6 أشهر.. لا يمكن الحديث عن تسليم معتقلي داعش إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق".
وأضافت أن "معتقلي داعش القادمين من سوريا إلى العراق لم يحاكموا هناك وينحدرون من 42 دولة"، لافتة إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الإبادة ضمن ملفات متهمي داعش القادمين من سوريا".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم أمس السبت، عن "استلام 2250 إرهابيا من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائيًا، بالتنسيق مع التحالف الدولي وجهود القوات الأمنية العراقية".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة
الأنباء العراقية- (واع)، إن "الإرهابيين تم تسليمهم برًا وجوًا واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة"، مؤكدًا استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، لضمان درء الخطر عن العراق وعن المجتمع الدولي.
وأضاف معن أن "الفرق المختصة باشرت التحقيق الأولي وتصنيف العناصر وفق درجة خطورتهم، إلى جانب تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر"، مؤكدًا أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق العراقيين والمنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي أمام المحاكم العراقية المختصة".