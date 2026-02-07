https://sarabic.ae/20260207/الفريق-العراقي-يبرز-حضوره-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-وسط-منافسة-عالمية-محتدمة-1110105061.html
الفريق العراقي يبرز حضوره في "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" وسط منافسة عالمية محتدمة
قال العقيد محمد رضائي، قائد الفريق العراقي المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن مشاركة العراق في هذه النسخة تُعد الأولى،... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح رضائي أن فترة الاستعداد كانت قصيرة جداً بسبب وصول تبليغ المشاركة في وقت محدود، إلا أن الفريق دخل المنافسات بطموح كبير لتحقيق مراكز متقدمة، مع العمل على تعزيز الجاهزية للمشاركات المقبلة.وأشار إلى أن الفريق يعتمد على اللياقة البدنية العالية والخبرة العملية في الرماية، مبيناً أن أغلب عناصر الفريق يعملون في العمليات والواجبات الميدانية وليسوا متخصصين حصراً في مسابقات من هذا النوع، ما يجعل خبرتهم الميدانية عاملاً مهماً في الأداء.وعن تقييمه لمستوى الفرق المشاركة، أكد العقيد رضائي أن معظمها فرق مخصصة للمسابقات وتتمتع بإمكانات عالية، لافتاً إلى أن الفروقات بين الفرق ضئيلة جداً وتُقاس بأجزاء من الثانية، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل الميدان.ورصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أجواء الاستعدادات المكثّفة، التي تسبق انطلاق منافسات "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة بإمارة دبي، إذ بدت الفرق المشاركة في حالة جاهزية عالية، وهي تجري تدريباتها الأخيرة قبل بدء المنافسات.وعكست المشاهد التي رصدتها "سبوتنيك"، حجم الحماس الذي يرافق هذا الحدث العالمي، إذ ظهرت الفرق وهي تختبر معداتها وتراجع خططها الميدانية ضمن بيئات تدريبية تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب سرعة ودقة وانسجامًا عاليًا بين أفراد الفريق.شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو
قال العقيد محمد رضائي، قائد الفريق العراقي المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن مشاركة العراق في هذه النسخة تُعد الأولى، مؤكداً أن الأجواء الحماسية والمستويات العالية للفرق العربية والأجنبية تعكس حجم المنافسة في البطولة.
وأوضح رضائي أن فترة الاستعداد كانت قصيرة جداً بسبب وصول تبليغ المشاركة في وقت محدود، إلا أن الفريق دخل المنافسات بطموح كبير لتحقيق مراكز متقدمة، مع العمل على تعزيز الجاهزية للمشاركات المقبلة.
وأشار إلى أن الفريق يعتمد على اللياقة البدنية العالية والخبرة العملية في الرماية، مبيناً أن أغلب عناصر الفريق يعملون في العمليات والواجبات الميدانية وليسوا متخصصين حصراً في مسابقات من هذا النوع، ما يجعل خبرتهم الميدانية عاملاً مهماً في الأداء.
وعن تقييمه لمستوى الفرق المشاركة، أكد العقيد رضائي أن معظمها فرق مخصصة للمسابقات وتتمتع بإمكانات عالية، لافتاً إلى أن الفروقات بين الفرق ضئيلة جداً وتُقاس بأجزاء من الثانية، وهو ما يعزز روح المنافسة داخل الميدان.
ورصدت عدسة "سبوتنيك"
، اليوم السبت، أجواء الاستعدادات المكثّفة، التي تسبق انطلاق منافسات "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة بإمارة دبي، إذ بدت الفرق المشاركة في حالة جاهزية عالية، وهي تجري تدريباتها الأخيرة قبل بدء المنافسات.
وعكست المشاهد التي رصدتها "سبوتنيك"، حجم الحماس الذي يرافق هذا الحدث العالمي، إذ ظهرت الفرق وهي تختبر معداتها وتراجع خططها الميدانية ضمن بيئات تدريبية تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب سرعة ودقة وانسجامًا عاليًا بين أفراد الفريق.