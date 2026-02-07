https://sarabic.ae/20260207/شرطة-دبي-لـسبوتنيك-أقوى-فرق-العالم-تتواجه-في-ساحة-التحدي-التكتيكي-بالإمارة-فيديو-1110095436.html

شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو

انطلقت في إمارة دبي، اليوم السبت، فعاليات النسخة السابعة من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، بمشاركة واسعة من نخبة فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم. 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الملازم أول محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة دبي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "التحدي يركّز على محاكاة سيناريوهات واقعية قد تواجه الفرق التكتيكية خلال أداء مهامها"، مشيرًا إلى أن "طبيعة المسابقات صُممت لتعكس ضغوط الميدان الحقيقية، وتختبر جاهزية الفرق وقدرتها على اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة".وأوضح الهاشمي أن "للتحدي رسالتين رئيسيتين، الأولى هي جمع فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم تحت سقف واحد في دبي، بما يعزز التعاون الدولي ويتيح تبادل الخبرات"، مضيفًا أن "الرسالة الثانية، هي إتاحة الفرصة لبناء علاقات مهنية وتطوير الشراكات بين الفرق المشاركة، التي تمثل خمس قارات".وأشار إلى أن "الحدث يشمل جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفين للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى قد تصل إلى 260 ألف دولار".وكان مركز دبي التجاري العالمي، شهد في الآونة الاخيرة، فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.وشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.

