شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260207/شرطة-دبي-لـسبوتنيك-أقوى-فرق-العالم-تتواجه-في-ساحة-التحدي-التكتيكي-بالإمارة-فيديو-1110095436.html
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو
شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت في إمارة دبي، اليوم السبت، فعاليات النسخة السابعة من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، بمشاركة واسعة من نخبة فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم. 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T10:10+0000
2026-02-07T10:10+0000
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110094942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c34a1acc17697ee7604cb60a2c98eccb.jpg
وقال الملازم أول محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة دبي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "التحدي يركّز على محاكاة سيناريوهات واقعية قد تواجه الفرق التكتيكية خلال أداء مهامها"، مشيرًا إلى أن "طبيعة المسابقات صُممت لتعكس ضغوط الميدان الحقيقية، وتختبر جاهزية الفرق وقدرتها على اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة".وأوضح الهاشمي أن "للتحدي رسالتين رئيسيتين، الأولى هي جمع فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم تحت سقف واحد في دبي، بما يعزز التعاون الدولي ويتيح تبادل الخبرات"، مضيفًا أن "الرسالة الثانية، هي إتاحة الفرصة لبناء علاقات مهنية وتطوير الشراكات بين الفرق المشاركة، التي تمثل خمس قارات".وأشار إلى أن "الحدث يشمل جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفين للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى قد تصل إلى 260 ألف دولار".وكان مركز دبي التجاري العالمي، شهد في الآونة الاخيرة، فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.وشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
https://sarabic.ae/20260130/جلفود-دبي-يختتم-دورته-بتوسع-قياسي-ومشاركة-روسية-هي-الأكبر-في-تاريخه-1109812063.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110094942_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c2eac64d792fd11e54d60b4bf26e4a80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شرطة دبي لـ"سبوتنيك": أقوى فرق العالم تتواجه في ساحة التحدي التكتيكي بالإمارة... فيديو

10:10 GMT 07.02.2026
© Sputnik . basel shartouhالملازم أول محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة دبي
الملازم أول محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
انطلقت في إمارة دبي، اليوم السبت، فعاليات النسخة السابعة من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، بمشاركة واسعة من نخبة فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم.
وقال الملازم أول محمد الهاشمي من القيادة العامة لشرطة دبي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "التحدي يركّز على محاكاة سيناريوهات واقعية قد تواجه الفرق التكتيكية خلال أداء مهامها"، مشيرًا إلى أن "طبيعة المسابقات صُممت لتعكس ضغوط الميدان الحقيقية، وتختبر جاهزية الفرق وقدرتها على اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة".
وأوضح الهاشمي أن "للتحدي رسالتين رئيسيتين، الأولى هي جمع فرق العمليات الخاصة من مختلف دول العالم تحت سقف واحد في دبي، بما يعزز التعاون الدولي ويتيح تبادل الخبرات"، مضيفًا أن "الرسالة الثانية، هي إتاحة الفرصة لبناء علاقات مهنية وتطوير الشراكات بين الفرق المشاركة، التي تمثل خمس قارات".
وأشار إلى أن "الحدث يشمل جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفين للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى قد تصل إلى 260 ألف دولار".
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
30 يناير, 12:58 GMT
وكان مركز دبي التجاري العالمي، شهد في الآونة الاخيرة، فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала