عربي
عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور
عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أجواء الاستعدادات المكثّفة، التي تسبق انطلاق منافسات "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة بإمارة دبي، إذ بدت... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
وعكست المشاهد التي رصدتها "سبوتنيك"، حجم الحماس الذي يرافق هذا الحدث العالمي، إذ ظهرت الفرق وهي تختبر معداتها وتراجع خططها الميدانية ضمن بيئات تدريبية تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب سرعة ودقة وانسجامًا عاليًا بين أفراد الفريق. ويشارك في "تحدي الإمارات" فرق من 5 قارات، ما يجعل الحدث واحدًا من أبرز التجمعات الدولية في مجال التكتيكات الشرطية والمهام الخاصة. وتتنافس الفرق عبر سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس القدرة على التعامل مع مواقف معقدة تحت الضغط، بما يعكس طبيعة المهام، التي تواجهها وحدات العمليات الخاصة حول العالم. كما يشمل الحدث جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف دولار للثاني، و2000 دولار للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى تصل إلى نحو 260 ألف دولار.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "Super" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.
عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور

11:26 GMT 07.02.2026 (تم التحديث: 11:31 GMT 07.02.2026)
استعدادات الفرق المشاركة في التحدي التكتيكي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير/ شباط 2026
 استعدادات الفرق المشاركة في التحدي التكتيكي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . basel shartouh
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أجواء الاستعدادات المكثّفة، التي تسبق انطلاق منافسات "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة بإمارة دبي، إذ بدت الفرق المشاركة في حالة جاهزية عالية، وهي تجري تدريباتها الأخيرة قبل بدء المنافسات.
وعكست المشاهد التي رصدتها "سبوتنيك"، حجم الحماس الذي يرافق هذا الحدث العالمي، إذ ظهرت الفرق وهي تختبر معداتها وتراجع خططها الميدانية ضمن بيئات تدريبية تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب سرعة ودقة وانسجامًا عاليًا بين أفراد الفريق.
ويشارك في "تحدي الإمارات" فرق من 5 قارات، ما يجعل الحدث واحدًا من أبرز التجمعات الدولية في مجال التكتيكات الشرطية والمهام الخاصة.
استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير/ شباط 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 فبراير 2026

وتتنافس الفرق عبر سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس القدرة على التعامل مع مواقف معقدة تحت الضغط، بما يعكس طبيعة المهام، التي تواجهها وحدات العمليات الخاصة حول العالم.
كما يشمل الحدث جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف دولار للثاني، و2000 دولار للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى تصل إلى نحو 260 ألف دولار.
وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.
وتبرز المشاركة الروسية هذا العام بوضوح، إذ تخوض البطولة 6 فرق روسية دفعة واحدة، من بينها فريق شرطة موسكو، الذي يشارك لأول مرة في هذه المنافسات، إلى جانب فرق روسية أخرى تحمل خبرة واسعة في البطولات التكتيكية الدولية.
ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "Super" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.
