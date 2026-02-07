https://sarabic.ae/20260207/عدسة-سبوتنيك-ترصد-استعدادات-الفرق-المشاركة-في-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-في-دبي-صور-1110100404.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور

عدسة "سبوتنيك" ترصد استعدادات الفرق المشاركة في "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في دبي.. صور

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أجواء الاستعدادات المكثّفة، التي تسبق انطلاق منافسات "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة بإمارة دبي، إذ بدت... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-07T11:26+0000

2026-02-07T11:26+0000

2026-02-07T11:31+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

دبي

حصري

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110098654_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c4a6578ad2074334f79faf3fe0b1e1b.jpg

وعكست المشاهد التي رصدتها "سبوتنيك"، حجم الحماس الذي يرافق هذا الحدث العالمي، إذ ظهرت الفرق وهي تختبر معداتها وتراجع خططها الميدانية ضمن بيئات تدريبية تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب سرعة ودقة وانسجامًا عاليًا بين أفراد الفريق. ويشارك في "تحدي الإمارات" فرق من 5 قارات، ما يجعل الحدث واحدًا من أبرز التجمعات الدولية في مجال التكتيكات الشرطية والمهام الخاصة. وتتنافس الفرق عبر سلسلة من الاختبارات المصممة لقياس القدرة على التعامل مع مواقف معقدة تحت الضغط، بما يعكس طبيعة المهام، التي تواجهها وحدات العمليات الخاصة حول العالم. كما يشمل الحدث جوائز مالية يومية بقيمة 5 آلاف دولار للمركز الأول، و3 آلاف دولار للثاني، و2000 دولار للثالث، إضافة إلى جوائز إجمالية للمراكز العشرة الأولى تصل إلى نحو 260 ألف دولار.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "Super" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.

https://sarabic.ae/20260207/شرطة-دبي-لـسبوتنيك-أقوى-فرق-العالم-تتواجه-في-ساحة-التحدي-التكتيكي-بالإمارة-فيديو-1110095436.html

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, حصري, روسيا