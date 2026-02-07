https://sarabic.ae/20260207/سبوتنيك-ترصد-افتتاح-مسابقة-تحدي-الإمارات-للفرق-التكتيكية-1110094290.html

"سبوتنيك" ترصد افتتاح مسابقة "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية

"سبوتنيك" ترصد افتتاح مسابقة "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية

افتتحت اليوم السبت، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات مسابقة "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية في نسخته السابعة، وذلك في مدينة التدريب بمنطقة الروية... 07.02.2026

وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز المنافسات العالمية في المجال الشرطي والتكتيكي، حيث تجمع فرقًا من مختلف القارات للتنافس في اختبارات تحاكي سيناريوهات واقعية تتطلب أعلى مستويات الاحترافية والجاهزية.وتأتي إقامة البطولة في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الوحدات المتخصصة، إضافة إلى تطوير قدرات الفرق المشاركة عبر سلسلة من التحديات التي تشمل الهجوم، إنقاذ الرهائن، اقتحام الأبراج وتجاوز العوائق، وهي اختبارات مصممة لقياس السرعة والدقة والعمل الجماعي تحت الضغط.وتشهد نسخة هذا العام مشاركة فرق من روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الأرجنتين، باكستان، الأردن، قطر، صربيا، رومانيا، تايلاند، إندونيسيا، إلى جانب فرق من شرطة دبي وشرطة أبوظبي وشرطة عجمان. كما تشارك، لأول مرة، فرق من بوليفيا، سلفادور، وجمهورية الدومينيكان، إضافة إلى فريق نسائي صيني يخوض المنافسات للمرة الأولى.ويُذكر أن الفريق الروسي "أخمات" حقق إنجازًا لافتًا في نسخة عام 2023 من "تحدي الإمارات" للفرق التكتيكية، حيث فاز بالمركز الأول في الترتيب العام، بينما جاء فريق روسي آخر يحمل اسم "Super" في المركز الثالث، ما عزز مكانة روسيا كأحد أبرز المنافسين في هذا الحدث العالمي.

