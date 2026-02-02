الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
15:14 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 15:19 GMT 02.02.2026)
© Sputnik . basel shartouhالياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
يشهد الياقوت الروسي حضورًا لافتًا في أسواق المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بداية عام 2026.. عام الحصان الناري الأحمر، الذي يرتبط في المعتقدات الشرقية بطاقة الحركة والقوة والقرارات الجريئة.
وهذا الارتباط الرمزي جعل الياقوت بلونه العميق وطابعه الناري حجر الحظ الأبرز لهذا العام، ودفع الكثيرين للبحث عن قطع نادرة تحمل قيمة جمالية وروحية في آن واحد.
وتحدّث الخبير في الأحجار الكريمة مكسيم سيليخوف، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، عن الخصائص الفريدة للياقوت الروسي وأسباب الإقبال المتزايد عليه في المنطقة، قائلًا: "يعدّ الياقوت الحجر الأكثر انسجامًا مع طاقة عام 2026، فلونه الأحمر الناري يعكس معاني الشغف والقوة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة".
وأضاف: "كثيرون يرتدون الياقوت هذا العام بحثًا عن دعم معنوي وطاقة إيجابية تساعدهم على مواجهة التحديات. إنه حجر يجلب الحظ ويعزز الثقة الداخلية".
© Sputnik . basel shartouhالياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
وأشار سيليخوف إلى أن "الياقوت الروسي يتمتع بخصوصية نادرة، إذ يأتي غالبًا طبيعيًا وغير معالج، ما يجعله من أكثر الأحجار قيمة في الأسواق العالمية"، مردفًا: "الطلب على الياقوت الروسي ارتفع بشكل واضح، خصوصًا في المنطقة العربية، حيث يبحث الناس عن أحجار تحمل معنى وقيمة، وليس مجرد زينة، والياقوت الطبيعي غير المعالج أصبح نادرًا، وهذا ما يزيد من جاذبيته".
© Sputnik . basel shartouhالياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
وأكد الخبير الروسي في الأحجار الكريمة أن "الإقبال المتزايد يعود أيضا إلى جودة الأحجار الروسية المعروفة بنقائها وعمق لونها"، موضحًا أن "الياقوت الروسي يجمع بين الندرة والجمال والطاقة الرمزية، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا لهواة الاقتناء والمستثمرين على حد سواء".
واختتم سيليخوف حديثه بالتأكيد أن "الياقوت الروسي ليس مجرد حجر كريم، بل رمز لعام مليء بالحظ والفرص الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الاهتمام به سيستمر طوال العام مع تزايد الوعي بقيمة الأحجار الطبيعية النادرة".