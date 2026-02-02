عربي
الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات
يشهد الياقوت الروسي حضورًا لافتًا في أسواق المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بداية عام 2026.. عام الحصان الناري الأحمر، الذي يرتبط في المعتقدات... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
وهذا الارتباط الرمزي جعل الياقوت بلونه العميق وطابعه الناري حجر الحظ الأبرز لهذا العام، ودفع الكثيرين للبحث عن قطع نادرة تحمل قيمة جمالية وروحية في آن واحد.وأشار سيليخوف إلى أن "الياقوت الروسي يتمتع بخصوصية نادرة، إذ يأتي غالبًا طبيعيًا وغير معالج، ما يجعله من أكثر الأحجار قيمة في الأسواق العالمية"، مردفًا: "الطلب على الياقوت الروسي ارتفع بشكل واضح، خصوصًا في المنطقة العربية، حيث يبحث الناس عن أحجار تحمل معنى وقيمة، وليس مجرد زينة، والياقوت الطبيعي غير المعالج أصبح نادرًا، وهذا ما يزيد من جاذبيته". واختتم سيليخوف حديثه بالتأكيد أن "الياقوت الروسي ليس مجرد حجر كريم، بل رمز لعام مليء بالحظ والفرص الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الاهتمام به سيستمر طوال العام مع تزايد الوعي بقيمة الأحجار الطبيعية النادرة".
الياقوت الروسي… حجر الحظ لعام 2026 يسطع في أسواق الإمارات

15:14 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 15:19 GMT 02.02.2026)
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
يشهد الياقوت الروسي حضورًا لافتًا في أسواق المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بداية عام 2026.. عام الحصان الناري الأحمر، الذي يرتبط في المعتقدات الشرقية بطاقة الحركة والقوة والقرارات الجريئة.
وهذا الارتباط الرمزي جعل الياقوت بلونه العميق وطابعه الناري حجر الحظ الأبرز لهذا العام، ودفع الكثيرين للبحث عن قطع نادرة تحمل قيمة جمالية وروحية في آن واحد.
وتحدّث الخبير في الأحجار الكريمة مكسيم سيليخوف، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، عن الخصائص الفريدة للياقوت الروسي وأسباب الإقبال المتزايد عليه في المنطقة، قائلًا: "يعدّ الياقوت الحجر الأكثر انسجامًا مع طاقة عام 2026، فلونه الأحمر الناري يعكس معاني الشغف والقوة والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة".

وأضاف: "كثيرون يرتدون الياقوت هذا العام بحثًا عن دعم معنوي وطاقة إيجابية تساعدهم على مواجهة التحديات. إنه حجر يجلب الحظ ويعزز الثقة الداخلية".

وأشار سيليخوف إلى أن "الياقوت الروسي يتمتع بخصوصية نادرة، إذ يأتي غالبًا طبيعيًا وغير معالج، ما يجعله من أكثر الأحجار قيمة في الأسواق العالمية"، مردفًا: "الطلب على الياقوت الروسي ارتفع بشكل واضح، خصوصًا في المنطقة العربية، حيث يبحث الناس عن أحجار تحمل معنى وقيمة، وليس مجرد زينة، والياقوت الطبيعي غير المعالج أصبح نادرًا، وهذا ما يزيد من جاذبيته".
وأكد الخبير الروسي في الأحجار الكريمة أن "الإقبال المتزايد يعود أيضا إلى جودة الأحجار الروسية المعروفة بنقائها وعمق لونها"، موضحًا أن "الياقوت الروسي يجمع بين الندرة والجمال والطاقة الرمزية، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا لهواة الاقتناء والمستثمرين على حد سواء".

واختتم سيليخوف حديثه بالتأكيد أن "الياقوت الروسي ليس مجرد حجر كريم، بل رمز لعام مليء بالحظ والفرص الجديدة"، مشيرًا إلى أن "الاهتمام به سيستمر طوال العام مع تزايد الوعي بقيمة الأحجار الطبيعية النادرة".
