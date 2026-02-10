الكرملين يذكر تركيا بنظام منع الانتشار النووي

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/الكرملين-يذكر-تركيا-بنظام-منع-الانتشار-النووي-1110211219.html
الكرملين يذكر تركيا بنظام منع الانتشار النووي
الكرملين يذكر تركيا بنظام منع الانتشار النووي
سبوتنيك عربي
ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على خلفية تصريحات أنقرة بشأن السباق النووي، بنظام منع انتشار الأسلحة النووية، ووصفه بأنه حجر الزاوية... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T11:13+0000
2026-02-10T11:13+0000
روسيا
اسلحة نووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102831/35/1028313520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08014d0a8dabe9a6497a6b9627c9adb7.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، معلّقا على التصريحات التركية: "يوجد نظام منع الانتشار النووي، وبالطبع هذا هو حجر الزاوية في الأمن النووي".وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى امتلاك أسلحة نووية، حيث أكد أن النظام الدولي الحالي يقوم على ما سماه "ظلمًا نوويًا" يمنح امتيازات حصرية لدول بعينها، حسب وكالة "الأناضول" التركية.معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل أبعد إلى نزع الأسلحة النووية ونزع الأسلحة العام والكامل. تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.وأتيحت المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970. في آب / أغسطس 2016، وقّعت على المعاهدة 191 دولة باستثناء الهند، إسرائيل، كوريا الشمالية، باكستان و‌جنوب السودان.
https://sarabic.ae/20260210/تركيا-تتحدث-عن-ظلم-نووي-في-العالم-1110208143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102831/35/1028313520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_502e3e93040b2e556610da82db965188.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, اسلحة نووية
روسيا, اسلحة نووية

الكرملين يذكر تركيا بنظام منع الانتشار النووي

11:13 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على خلفية تصريحات أنقرة بشأن السباق النووي، بنظام منع انتشار الأسلحة النووية، ووصفه بأنه حجر الزاوية للأمن النووي.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلّقا على التصريحات التركية: "يوجد نظام منع الانتشار النووي، وبالطبع هذا هو حجر الزاوية في الأمن النووي".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن ترك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا بحاجة إلى امتلاك أسلحة نووية، حيث أكد أن النظام الدولي الحالي يقوم على ما سماه "ظلمًا نوويًا" يمنح امتيازات حصرية لدول بعينها، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
تركيا تتحدث عن "ظلم نووي" في العالم
09:42 GMT
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل أبعد إلى نزع الأسلحة النووية ونزع الأسلحة العام والكامل. تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
وأتيحت المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970. في آب / أغسطس 2016، وقّعت على المعاهدة 191 دولة باستثناء الهند، إسرائيل، كوريا الشمالية، باكستان و‌جنوب السودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала