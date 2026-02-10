https://sarabic.ae/20260210/ترامب-يتعهد-بتوجيه-ضربات-لأهداف-برية-مرتبطة-بتهريب-المخدرات-1110234325.html
ترامب يتعهد بتوجيه ضربات لأهداف برية مرتبطة بتهريب المخدرات
ترامب يتعهد بتوجيه ضربات لأهداف برية مرتبطة بتهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتوجيه ضربات قوية لأهداف برية مرتبطة بتهريب المخدرات، بعد أن ركزت الولايات المتحدة في المرحلة السابقة على استهداف... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T23:09+0000
2026-02-10T23:09+0000
2026-02-10T23:09+0000
أمريكا اللاتينية
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox Business الأمريكية:"بدأنا أولًا بالتعامل مع القوارب. الآن لم تعد هناك قوارب، وسنضرب البرّ (الجهات المرتبطة بتهريب المخدرات). سنوجّه ضربات قوية جدًا على الأرض".ويبحث الرئيس الأمريكي منذ خريف عام 2025 إمكانية توجيه ضربات إلى أهداف برية تابعة لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.وكان قد أُعلن للمرة الأولى، في 2 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن تدمير قارب قالت واشنطن إنه كان يُستخدم في نقل المخدرات، ومنذ ذلك الحين تُنفّذ هذه الضربات بشكل منتظم.وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات؛ ففي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ وتشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة بشكل متكرر لتدمير قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260210/الجيش-الأمريكي-يستهدف-سفينة-مرتبطة-بتهريب-المخدرات-شرقي-المحيط-الهادئ-1110200689.html
أمريكا اللاتينية
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أمريكا اللاتينية, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
أمريكا اللاتينية, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
ترامب يتعهد بتوجيه ضربات لأهداف برية مرتبطة بتهريب المخدرات
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتوجيه ضربات قوية لأهداف برية مرتبطة بتهريب المخدرات، بعد أن ركزت الولايات المتحدة في المرحلة السابقة على استهداف القوارب المستخدمة في نقل المخدرات.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة Fox Business الأمريكية:"بدأنا أولًا بالتعامل مع القوارب. الآن لم تعد هناك قوارب، وسنضرب البرّ (الجهات المرتبطة بتهريب المخدرات). سنوجّه ضربات قوية جدًا على الأرض".
ويبحث الرئيس الأمريكي منذ خريف عام 2025 إمكانية توجيه ضربات إلى أهداف برية تابعة لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.
وكان قد أُعلن للمرة الأولى، في 2 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عن تدمير قارب قالت واشنطن
إنه كان يُستخدم في نقل المخدرات، ومنذ ذلك الحين تُنفّذ هذه الضربات بشكل منتظم.
وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات؛ ففي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ وتشرين الأول، استخدمت قواتها المسلحة بشكل متكرر لتدمير قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.