تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين
سبوتنيك عربي
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملف إبستين
تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين

04:52 GMT 10.02.2026
أفادت وسائل إعلام فرنسية بوضع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ وزوجته تحت حماية الشرطة، بعد تلقيهما تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلات عائلته بالممول الأمريكي الراحل سيئ السمعة جيفري إبستين.
في الأسبوع الماضي، فتح مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بالجرائم المالية تحقيقًا في غسيل الأموال ضد لانغ وابنته كارولين، عقب الكشف عن صلاتهما بإبستين.
وأفادت وسائل إعلام، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحماية نفسها ستشمل ابنة الوزير السابق.
ووفقًا للتقرير، وقّع لانغ عام 1977 عريضةً تدافع عن العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال. وفي عام 2021، أعرب عن ندمه على أفعاله، واصفًا إياها بالحمقاء.
يوم الأحد، استُدعي لانغ إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح علاقته بإبستين.
كما أعلن نيته الاستقالة من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، واستقالت ابنة الوزير السابق، كارولين، أيضاً من منصبها كرئيسة لاتحاد منتجي الأفلام، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، بعد انكشاف علاقة عائلتها بإبستين.
فرنسا تفتح تحقيقا مع وزير سابق وابنته على خلفية ملفات إبستين
7 فبراير, 04:10 GMT
وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عن نشر جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا الكشف الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.
وتشمل هذه البيانات إشارات إلى العديد من الشخصيات النافذة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وغيرهم.
