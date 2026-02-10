https://sarabic.ae/20260210/تقارير-وزير-فرنسي-سابق-تحت-حماية-الشرطة-بسبب-صلته-بإبستين-1110202009.html
تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين
تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية بوضع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ وزوجته تحت حماية الشرطة، بعد تلقيهما تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلات عائلته... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T04:52+0000
2026-02-10T04:52+0000
2026-02-10T04:52+0000
الشرطة الفرنسية
أخبار فرنسا
وزير سابق
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_65e572f58915204c943d54094760822b.jpg
في الأسبوع الماضي، فتح مكتب المدعي العام الفرنسي المختص بالجرائم المالية تحقيقًا في غسيل الأموال ضد لانغ وابنته كارولين، عقب الكشف عن صلاتهما بإبستين.وأفادت وسائل إعلام، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحماية نفسها ستشمل ابنة الوزير السابق.يوم الأحد، استُدعي لانغ إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح علاقته بإبستين.كما أعلن نيته الاستقالة من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، واستقالت ابنة الوزير السابق، كارولين، أيضاً من منصبها كرئيسة لاتحاد منتجي الأفلام، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، بعد انكشاف علاقة عائلتها بإبستين.وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عن نشر جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا الكشف الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.وتشمل هذه البيانات إشارات إلى العديد من الشخصيات النافذة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وغيرهم.
https://sarabic.ae/20260207/فرنسا-تفتح-تحقيقا-مع-وزير-سابق-وابنته-على-خلفية-ملف-إبستين-1110087768.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1f/1047031983_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_950d7cb87720d23013eb9655e3d74ec9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الشرطة الفرنسية, أخبار فرنسا , وزير سابق, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الفرنسية, أخبار فرنسا , وزير سابق, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: وزير فرنسي سابق تحت حماية الشرطة بسبب صلته بإبستين
أفادت وسائل إعلام فرنسية بوضع وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ وزوجته تحت حماية الشرطة، بعد تلقيهما تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صلات عائلته بالممول الأمريكي الراحل سيئ السمعة جيفري إبستين.
في الأسبوع الماضي، فتح مكتب المدعي العام الفرنسي
المختص بالجرائم المالية تحقيقًا في غسيل الأموال ضد لانغ وابنته كارولين، عقب الكشف عن صلاتهما بإبستين.
ووفقًا للتقرير، وقّع لانغ عام 1977 عريضةً تدافع عن العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال. وفي عام 2021، أعرب عن ندمه على أفعاله، واصفًا إياها بالحمقاء.
يوم الأحد، استُدعي لانغ إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح علاقته بإبستين.
كما أعلن نيته الاستقالة من منصبه كرئيس لمعهد العالم العربي، واستقالت ابنة الوزير السابق، كارولين، أيضاً من منصبها كرئيسة لاتحاد منتجي الأفلام، بالإضافة إلى عدة مناصب أخرى، بعد انكشاف علاقة عائلتها بإبستين.
وفي 30 يناير/كانون الثاني، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، عن نشر جميع المواد المتعلقة بقضية إبستين، ومع هذا الكشف الأخير، يتجاوز إجمالي حجم البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.
وتشمل هذه البيانات إشارات إلى العديد من الشخصيات النافذة، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وغيرهم.