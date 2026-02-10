ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/ضابط-أمريكي-سابق-لن-تتمكن-واشنطن-من-تحقيق-التكافؤ-مع-موسكو-في-تكنولوجيا-الأسلحة-الحديثة--1110201642.html
ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة
ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة
سبوتنيك عربي
صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات السابق، سكوت ريتر، أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق التكافؤ مع روسيا في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة خلال السنوات... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T04:19+0000
2026-02-10T05:07+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110138510_0:76:1281:796_1920x0_80_0_0_f29888de22815420fae94dcd7b72ae71.jpg
وأضاف ريتر في مقابلة مع غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "هذه هي النهاية. سنخوض منافسة مع روسيا في مجال الأسلحة، ولن نتمكن من الفوز. كما ترى، صرّح بوتين بالفعل في عام 2022 بأنه تسلّم أسلحة جديدة، وهي اليوم في حالة تأهب قتالي. لقد فازت روسيا بالفعل في هذا السباق، وهي على وشك الوصول إلى خط النهاية. هذه هي الحقيقة. نحن ندخل منافسة عسكرية خسرناها بالفعل، وسنُفلس في محاولة اللحاق بها".وأضاف ريتر: "الروس ليسوا بحاجة إلى معاهدة. قد يرغبون في إبرام معاهدة، لكنهم ليسوا بحاجة إليها لأن لديهم الكثير منها (أسلحة نووية حديثة)، لكن الولايات المتحدة كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المعاهدة. وقد خذل من نصحوا دونالد ترامب أمريكا بأكملها خذلاناً فادحاً".ووفقاً لتقارير إعلامية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بأنه فكرة جيدة.
https://sarabic.ae/20260209/تعرضها-روستيخ-للمرة-الأولى-سارما-راجمة-صواريخ-روسية-بمواصفات-فريدة-1110177526.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110138510_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_8498fb925ad25ab4dd692490e24a1cbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة

04:19 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 10.02.2026)
© Photo / Ростех/rostec"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" متطورة في معرض الدفاع العالمي 2026
روستيخ تكشف عن عائلة بانتسير متطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Photo / Ростех/rostec
تابعنا عبر
صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات السابق، سكوت ريتر، أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق التكافؤ مع روسيا في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة خلال السنوات المقبلة، مما يجعل تأخير واشنطن في تمديد معاهدة ستارت الجديدة خطأً فادحًا للمسؤولين الأمريكيين.
وأضاف ريتر في مقابلة مع غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "هذه هي النهاية. سنخوض منافسة مع روسيا في مجال الأسلحة، ولن نتمكن من الفوز. كما ترى، صرّح بوتين بالفعل في عام 2022 بأنه تسلّم أسلحة جديدة، وهي اليوم في حالة تأهب قتالي. لقد فازت روسيا بالفعل في هذا السباق، وهي على وشك الوصول إلى خط النهاية. هذه هي الحقيقة. نحن ندخل منافسة عسكرية خسرناها بالفعل، وسنُفلس في محاولة اللحاق بها".
وبحسب قوله، كان الهدف من كل هذا تشجيع الجانب الأمريكي على الإسراع في إبرام اتفاق مع موسكو.
مؤسسة روستيخ الروسية تعرض لأول مرة راجمة الصواريخ سارما في معرض الدفاع الدولي بالرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
تعرضها "روستيخ" للمرة الأولى.. "سارما" راجمة صواريخ روسية بمواصفات فريدة.. فيديو
أمس, 11:36 GMT
وأضاف ريتر: "الروس ليسوا بحاجة إلى معاهدة. قد يرغبون في إبرام معاهدة، لكنهم ليسوا بحاجة إليها لأن لديهم الكثير منها (أسلحة نووية حديثة)، لكن الولايات المتحدة كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المعاهدة. وقد خذل من نصحوا دونالد ترامب أمريكا بأكملها خذلاناً فادحاً".

انتهت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية يوم الخميس. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام واحد بعد ذلك التاريخ. وأوضح أن خطوات الامتثال لأحكام معاهدة ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.

ووفقاً لتقارير إعلامية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بأنه فكرة جيدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала