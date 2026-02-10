https://sarabic.ae/20260210/ضابط-أمريكي-سابق-لن-تتمكن-واشنطن-من-تحقيق-التكافؤ-مع-موسكو-في-تكنولوجيا-الأسلحة-الحديثة--1110201642.html
ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة
سبوتنيك عربي
2026-02-10T04:19+0000
2026-02-10T04:19+0000
2026-02-10T05:07+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110138510_0:76:1281:796_1920x0_80_0_0_f29888de22815420fae94dcd7b72ae71.jpg
وأضاف ريتر: "الروس ليسوا بحاجة إلى معاهدة. قد يرغبون في إبرام معاهدة، لكنهم ليسوا بحاجة إليها لأن لديهم الكثير منها (أسلحة نووية حديثة)، لكن الولايات المتحدة كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المعاهدة. وقد خذل من نصحوا دونالد ترامب أمريكا بأكملها خذلاناً فادحاً".ووفقاً لتقارير إعلامية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بأنه فكرة جيدة.
04:19 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 10.02.2026)
صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات السابق، سكوت ريتر، أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق التكافؤ مع روسيا في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة خلال السنوات المقبلة، مما يجعل تأخير واشنطن في تمديد معاهدة ستارت الجديدة خطأً فادحًا للمسؤولين الأمريكيين.
وأضاف ريتر في مقابلة مع غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "هذه هي النهاية. سنخوض منافسة مع روسيا في مجال الأسلحة، ولن نتمكن من الفوز. كما ترى، صرّح بوتين بالفعل في عام 2022 بأنه تسلّم أسلحة جديدة، وهي اليوم في حالة تأهب قتالي. لقد فازت روسيا بالفعل في هذا السباق، وهي على وشك الوصول إلى خط النهاية. هذه هي الحقيقة. نحن ندخل منافسة عسكرية خسرناها بالفعل، وسنُفلس في محاولة اللحاق بها".
وبحسب قوله، كان الهدف من كل هذا تشجيع الجانب الأمريكي على الإسراع في إبرام اتفاق مع موسكو.
وأضاف ريتر: "الروس ليسوا بحاجة إلى معاهدة. قد يرغبون في إبرام معاهدة، لكنهم ليسوا بحاجة إليها لأن لديهم الكثير منها (أسلحة نووية حديثة)، لكن الولايات المتحدة كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المعاهدة. وقد خذل من نصحوا دونالد ترامب أمريكا بأكملها خذلاناً فادحاً".
انتهت معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية يوم الخميس. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود المعاهدة لمدة عام واحد بعد ذلك التاريخ. وأوضح أن خطوات الامتثال لأحكام معاهدة ستارت الجديدة ستكون فعّالة إذا بادلتها الولايات المتحدة بالمثل.
ووفقاً لتقارير إعلامية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بأنه فكرة جيدة.