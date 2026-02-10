https://sarabic.ae/20260210/ضابط-أمريكي-سابق-لن-تتمكن-واشنطن-من-تحقيق-التكافؤ-مع-موسكو-في-تكنولوجيا-الأسلحة-الحديثة--1110201642.html

ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة

ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة

صرح المحلل العسكري وضابط المخابرات السابق، سكوت ريتر، أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق التكافؤ مع روسيا في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة خلال السنوات... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ريتر في مقابلة مع غارلاند نيكسون على قناته في "يوتيوب": "هذه هي النهاية. سنخوض منافسة مع روسيا في مجال الأسلحة، ولن نتمكن من الفوز. كما ترى، صرّح بوتين بالفعل في عام 2022 بأنه تسلّم أسلحة جديدة، وهي اليوم في حالة تأهب قتالي. لقد فازت روسيا بالفعل في هذا السباق، وهي على وشك الوصول إلى خط النهاية. هذه هي الحقيقة. نحن ندخل منافسة عسكرية خسرناها بالفعل، وسنُفلس في محاولة اللحاق بها".وأضاف ريتر: "الروس ليسوا بحاجة إلى معاهدة. قد يرغبون في إبرام معاهدة، لكنهم ليسوا بحاجة إليها لأن لديهم الكثير منها (أسلحة نووية حديثة)، لكن الولايات المتحدة كانت في أمسّ الحاجة إلى هذه المعاهدة. وقد خذل من نصحوا دونالد ترامب أمريكا بأكملها خذلاناً فادحاً".ووفقاً لتقارير إعلامية، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح الزعيم الروسي بأنه فكرة جيدة.

