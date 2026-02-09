https://sarabic.ae/20260209/تعرضها-روستيخ-للمرة-الأولى-سارما-راجمة-صواريخ-روسية-بمواصفات-فريدة-1110177526.html

تعرضها "روستيخ" للمرة الأولى.. "سارما" راجمة صواريخ روسية بمواصفات فريدة.. فيديو

09.02.2026

وتم تصميم وتطوير هذا النظام لراجمة الصواريخ المتعددة من عيار 300 ملم في مؤسسة "روستيخ" الحكومية، على أساس خبرة الاستخدام القتالي للمدفعية الصاروخية. ويستخدم نظام "سارما" المكونات الإلكترونية من الصناعة الروسية، مما أدى إلى تحسين المواصفات الفنية والتكتيكية بشكل كبير مقارنة مع الأجيال السابقة، بما في ذلك سرعة التجهيز لإطلاق الصواريخ، ودقة تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 120 كيلو متر، وفقا لمراسل "سبوتنيك". ومن مزايا نظام سارما، القدرة العالية على التحرك والتنقل حيث يستغرق تحويل المركبة من وضع المسير إلى وضع القتال والعكس 3 دقائق فقط، بينما يستغرق إطلاق 6 صواريخ 18 ثانية بالدفعة الواحدة الكاملة. وتعتبر هذه الإمكانيات أفضل المواصفات في قطاع سوق أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.ويقام معرض الدفاع العالمي 2026، وهو أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط في الرياض. ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، كبرى الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية حول العالم.وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي. ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

