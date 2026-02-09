https://sarabic.ae/20260209/روسيا-تكشف-لأول-مرة-في-السعودية-عن-جيل-جديد-من-مسيرات-lightning-1110172706.html
روسيا تكشف لأول مرة في السعودية عن جيل جديد من المسيرات
10:10 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 10:19 GMT 09.02.2026)
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
تعرض روسيا ولأول مرة في المملكة العربية السعودية من خلال معرض الدفاع الدولي، طائرات مسيرة جديدة كليا من عائلة "Lightning" (البرق)، والمصممة خصيصا لأداء مهام مدنية متنوعة.
وتستعرض المتحدثة الرسمية باسم الشركات الروسية المصنعة للطائرات المسيرة، إيكاترينا زغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أبرز مهام ومميزات المسيرات الجديدة:
1) تدريب الطيارين: تتمثل المهمة الأولى لهذه المسيرات في تدريب الطيارين ومشغلي درونات الـ"FPV" (ذات الرؤية المباشرة) من النوع النفاث/ الجناح الثابت، إذ أن قيادة هذا النوع من الطائرات تتطلب مهارات خاصة لا يمكن اكتسابها عبر قيادة المروحيات التقليدية (الدرونات العادية)، مما يجعل "Lightning" أداة تدريبية تخصصية بامتياز.
2) نقل البضائع والشحن: توفر هذه المسيرات خيارا فعالا لعمليات الشحن ونقل الإمدادات.
3) عمليات الاستطلاع والإنقاذ: بفضل تقنية الـ"FPV"، تتميز هذه الطائرات بالسرعة العالية في تنفيذ المهام، مما يجعلها مثالية لحالات الطوارئ أو عمليات الإنقاذ.
4) الوصول للمناطق النائية: يمكنها نقل الأدوية، والمعدات، أو الشحنات الصغيرة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى قدرتها على إجراء استطلاع سريع للميدان ونقل صورة حية ومباشرة لما يحدث في موقع معين.
وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري.
وافتتح وزير الدفاع السعودي
، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.
ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.