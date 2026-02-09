عربي
روسيا تكشف لأول مرة في السعودية عن جيل جديد من المسيرات
روسيا تكشف لأول مرة في السعودية عن جيل جديد من المسيرات
روسيا تكشف لأول مرة في السعودية عن جيل جديد من المسيرات
سبوتنيك عربي
تعرض روسيا ولأول مرة في المملكة العربية السعودية من خلال معرض الدفاع الدولي، طائرات مسيرة جديدة كليا من عائلة "Lightning" (البرق)، والمصممة خصيصا لأداء مهام... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T10:10+0000
2026-02-09T10:19+0000
روسيا
السعودية
سلاح روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110172072_0:3:1280:723_1920x0_80_0_0_7ab63bbed809ffa6ac899e8c2dd60ec0.jpg
وتستعرض المتحدثة الرسمية باسم الشركات الروسية المصنعة للطائرات المسيرة، إيكاترينا زغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أبرز مهام ومميزات المسيرات الجديدة: 1) تدريب الطيارين: تتمثل المهمة الأولى لهذه المسيرات في تدريب الطيارين ومشغلي درونات الـ"FPV" (ذات الرؤية المباشرة) من النوع النفاث/ الجناح الثابت، إذ أن قيادة هذا النوع من الطائرات تتطلب مهارات خاصة لا يمكن اكتسابها عبر قيادة المروحيات التقليدية (الدرونات العادية)، مما يجعل "Lightning" أداة تدريبية تخصصية بامتياز. 2) نقل البضائع والشحن: توفر هذه المسيرات خيارا فعالا لعمليات الشحن ونقل الإمدادات. 3) عمليات الاستطلاع والإنقاذ: بفضل تقنية الـ"FPV"، تتميز هذه الطائرات بالسرعة العالية في تنفيذ المهام، مما يجعلها مثالية لحالات الطوارئ أو عمليات الإنقاذ. 4) الوصول للمناطق النائية: يمكنها نقل الأدوية، والمعدات، أو الشحنات الصغيرة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى قدرتها على إجراء استطلاع سريع للميدان ونقل صورة حية ومباشرة لما يحدث في موقع معين.وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري. وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي. ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
https://sarabic.ae/20260209/بمشاركة-روسية-واسعة-انطلاق-اليوم-الثاني-من-معرض-الدفاع-العالمي-في-الرياض-صور-1110168759.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110172072_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b0dde14ac50e647343342e22d5d083e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, السعودية, سلاح روسيا, حصري
روسيا, السعودية, سلاح روسيا, حصري

روسيا تكشف لأول مرة في السعودية عن جيل جديد من المسيرات

10:10 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 10:19 GMT 09.02.2026)
© Sputnik . WAEL MAGDIجيل جديد من مسيرات "Lightning" الروسية تعرض لأول مرة في معرض الدفاع الدولي بالرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
جيل جديد من مسيرات Lightning الروسية تعرض لأول مرة في معرض الدفاع الدولي بالرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
تعرض روسيا ولأول مرة في المملكة العربية السعودية من خلال معرض الدفاع الدولي، طائرات مسيرة جديدة كليا من عائلة "Lightning" (البرق)، والمصممة خصيصا لأداء مهام مدنية متنوعة.
وتستعرض المتحدثة الرسمية باسم الشركات الروسية المصنعة للطائرات المسيرة، إيكاترينا زغيروفسكايا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أبرز مهام ومميزات المسيرات الجديدة:
1) تدريب الطيارين: تتمثل المهمة الأولى لهذه المسيرات في تدريب الطيارين ومشغلي درونات الـ"FPV" (ذات الرؤية المباشرة) من النوع النفاث/ الجناح الثابت، إذ أن قيادة هذا النوع من الطائرات تتطلب مهارات خاصة لا يمكن اكتسابها عبر قيادة المروحيات التقليدية (الدرونات العادية)، مما يجعل "Lightning" أداة تدريبية تخصصية بامتياز.
2) نقل البضائع والشحن: توفر هذه المسيرات خيارا فعالا لعمليات الشحن ونقل الإمدادات.
3) عمليات الاستطلاع والإنقاذ: بفضل تقنية الـ"FPV"، تتميز هذه الطائرات بالسرعة العالية في تنفيذ المهام، مما يجعلها مثالية لحالات الطوارئ أو عمليات الإنقاذ.
4) الوصول للمناطق النائية: يمكنها نقل الأدوية، والمعدات، أو الشحنات الصغيرة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بالإضافة إلى قدرتها على إجراء استطلاع سريع للميدان ونقل صورة حية ومباشرة لما يحدث في موقع معين.
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
بمشاركة روسية واسعة.. انطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض.. صور
08:22 GMT
وانطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري.
وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.
ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
