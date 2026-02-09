عربي
بمشاركة روسية واسعة.. انطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض.. صور
انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري. 09.02.2026
حصري
انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري.
وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.
ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
© Sputnik . WAEL MAGDIإنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
1/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
2/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
3/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
4/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
5/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
6/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
7/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
8/8
© Sputnik . WAEL MAGDI
إنطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض، 9 فبراير/ شباط 2026
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ورئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن "النسخة الثالثة من المعرض تبرز التزام السعودية بالابتكار والتوطين وتطوير منظومة دفاعية متكاملة عبر منصات تجمع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين".
وأوضح أن "هذه النسخة تقدم برنامجا موسعا يشمل العروض الحية الجوية والبرية، والعروض الثابتة، ومناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية في المملكة وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات صناعة الدفاع والأمن".
