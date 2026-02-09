https://sarabic.ae/20260209/بمشاركة-روسية-واسعة-انطلاق-اليوم-الثاني-من-معرض-الدفاع-العالمي-في-الرياض-صور-1110168759.html

بمشاركة روسية واسعة.. انطلاق اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي في الرياض.. صور

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 8 حتى 12 فبراير/ شباط الجاري. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي. ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ورئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن "النسخة الثالثة من المعرض تبرز التزام السعودية بالابتكار والتوطين وتطوير منظومة دفاعية متكاملة عبر منصات تجمع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين".وأوضح أن "هذه النسخة تقدم برنامجا موسعا يشمل العروض الحية الجوية والبرية، والعروض الثابتة، ومناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية في المملكة وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات صناعة الدفاع والأمن". وتشمل قائمة الجهات السعودية المشاركة في المعرض، الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية كشريك رئيسي في منطقة سلاسل الإمداد السعودية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، إضافة إلى جامعة الأمير سطام وجامعة جازان. ويشكل المعرض منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل التقنيات، واستعراض القدرات، بحسب القائمين على المعرض.

