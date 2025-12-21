https://sarabic.ae/20251221/السلطات-السعودية-تصدر-تحذيرا-أمنيا-عالي-الخطورة-بشأن-الأمن-السيبراني-1108435523.html
أصدرت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا "عالي الخطورة" بشأن الأمن السيبراني في المملكة. 21.12.2025, سبوتنيك عربي
وذكر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، أنه أصدر تحذيرا أمنيا عالي الخطورة يتعلق بضرورة المبادرة بإجراء تحديثات أمنية على منتجات شركة ثغرات "TP-Link".وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة أن "شركة TP-Link، أصدرت تنبيها أمنيا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها".ولفت المركز السعودي إلى أنه "أوصى بتحديث المنتجات المتأثرة"، كما نشر رابط الوصول إلى الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن مستوى الخطورة لهذا التحذير "عال".وفي السياق نفسه، وفي تنويه آخر للمركز السعودي، أمس السبت، أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرا أمنيا عالي الخطورة حول التحديثات الأمنية في "Foxit".ونشرت "Foxit" تحديثا لمعالجة ثغرة في منتجاتها، حيث أوصى المركز السعودي بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "Foxit" توضيحا لهذا التحديث.
