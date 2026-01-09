https://sarabic.ae/20260109/وزير-الدفاع-السعودي-حل-المجلس-الانتقالي-قرار-شجاع-وحريص-على-مستقبل-القضية-الجنوبية-1109055164.html

وزير الدفاع السعودي: حل "المجلس الانتقالي" قرار "شجاع" وحريص على مستقبل القضية الجنوبية

وزير الدفاع السعودي: حل "المجلس الانتقالي" قرار "شجاع" وحريص على مستقبل القضية الجنوبية

وصف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية اليمنية بحل المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وأجهزته... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكر الأمير خالد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا القرار شجاع وحريص على مستقبل القضية الجنوبية، كما يعد تشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض، خدمة لقضيتهم".وكشف الأمير خالد بن سلمان أن "الرياض ستشكّل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية لإعداد مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز".وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن "المملكة ستدعم مخرجات المؤتمر لتُطرح على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن".وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

