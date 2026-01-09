عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع السعودي: حل "المجلس الانتقالي" قرار "شجاع" وحريص على مستقبل القضية الجنوبية
وزير الدفاع السعودي: حل "المجلس الانتقالي" قرار "شجاع" وحريص على مستقبل القضية الجنوبية
وصف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية اليمنية بحل المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وأجهزته... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وصف وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية اليمنية بحل المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية كافة بـ"الشجاع".
وذكر الأمير خالد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن "هذا القرار شجاع وحريص على مستقبل القضية الجنوبية، كما يعد تشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض، خدمة لقضيتهم".
وكشف الأمير خالد بن سلمان أن "الرياض ستشكّل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية لإعداد مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن نجاح استلام معسكرات المحافظات الجنوبية "سلميا"
أمس, 17:54 GMT
وأشار وزير الدفاع السعودي إلى أن "المملكة ستدعم مخرجات المؤتمر لتُطرح على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن".

وقال الأمير خالد بن سلمان: "أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع إخوتنا أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم".

وشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي قاد المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.

وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"استعادة" دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
