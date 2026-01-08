المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات
اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار اتصالاته المستمرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية.
وخلال الزيارة، التقى غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية شايع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين، من بينهم عضوا مجلس القيادة عبد الرحمن أبو زهراء المحرمي، وطارق صالح.
وبحثت اللقاءات آخر التطورات على الساحة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية، إذ أكد المبعوث الأممي أن "دعوة العليمي إلى عقد حوار جنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر، ومعالجة القضايا العالقة عبر الوسائل السياسية، ودفع جهود الاستقرار"، وفقا لمكتب غروندبرغ.
وأشار غروندبرغ إلى الدعم الواسع الذي يحظى به الحوار من مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن "الحوار الشامل يتيح لليمنيين طرح رؤى متعددة والمساهمة في بلورة مسار سياسي أكثر شمولًا للمستقبل".
كما عقد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ركّزت على أهمية دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وضرورة استمرار الانخراط الدولي لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.
وعُقد، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أول لقاء بين الممكلة ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك منذ الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب اليمن.
وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.
وأوضح آل جابر: "ناقشنا التحركات التي قام بها المجلس بتوجيه من عيدروس الزبيدي، والتي أساءت إلى مسار القضية الجنوبية ولم تسهم في خدمتها، كما أثرت سلبًا على وحدة الصف في مواجهة التحديات والأطراف المعادية".
وبحسب السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، تناول اللقاء أيضا، "سبل العمل خلال المرحلة المقبلة لمعالجة تداعيات ما حدث بما يخدم القضية الجنوبية"، إلى جانب استعراض جهود التحالف العربي الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في اليمن.
وتطرق الطرفان، وفقا لآل جابر، إلى "الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر القضية الجنوبية، المزمع انعقاده في الرياض، خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، "غادر بحرا إلى إقليم أرض الصومال، ثم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي".
وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".
وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".
وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.
ويوم أمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.
وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.