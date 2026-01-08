المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260108/المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-اليمن-يتحدث-عن-فرصة-مهمة-لخفض-التوترات-1109030154.html
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات
سبوتنيك عربي
اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار اتصالاته المستمرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T15:12+0000
2026-01-08T15:12+0000
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
العالم
العالم العربي
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_a28081f468c603b68bfb372b0543a4d6.jpg
وخلال الزيارة، التقى غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية شايع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين، من بينهم عضوا مجلس القيادة عبد الرحمن أبو زهراء المحرمي، وطارق صالح.وبحثت اللقاءات آخر التطورات على الساحة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية، إذ أكد المبعوث الأممي أن "دعوة العليمي إلى عقد حوار جنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر، ومعالجة القضايا العالقة عبر الوسائل السياسية، ودفع جهود الاستقرار"، وفقا لمكتب غروندبرغ.وأشار غروندبرغ إلى الدعم الواسع الذي يحظى به الحوار من مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن "الحوار الشامل يتيح لليمنيين طرح رؤى متعددة والمساهمة في بلورة مسار سياسي أكثر شمولًا للمستقبل".كما عقد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ركّزت على أهمية دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وضرورة استمرار الانخراط الدولي لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.وأوضح آل جابر: "ناقشنا التحركات التي قام بها المجلس بتوجيه من عيدروس الزبيدي، والتي أساءت إلى مسار القضية الجنوبية ولم تسهم في خدمتها، كما أثرت سلبًا على وحدة الصف في مواجهة التحديات والأطراف المعادية".وبحسب السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، تناول اللقاء أيضا، "سبل العمل خلال المرحلة المقبلة لمعالجة تداعيات ما حدث بما يخدم القضية الجنوبية"، إلى جانب استعراض جهود التحالف العربي الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في اليمن.وأعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، "غادر بحرا إلى إقليم أرض الصومال، ثم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي".وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.ويوم أمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260108/الأحزاب-اليمنية-تؤيد-إسقاط-عضوية-الزبيدي-وتصف-القرار-بـالسيادي-1109025813.html
https://sarabic.ae/20260108/تحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن-عيدروس-الزبيدي-هرب-بحرا-إلى-أرض-الصومال-والوجهة-النهائية-إلى-أبوظبي-1109007347.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103958947_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e717d07c4209f95784a3de2843b2b159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, السعودية
أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, السعودية

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات

15:12 GMT 08.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammedالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، اليوم الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار اتصالاته المستمرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية.
وخلال الزيارة، التقى غروندبرغ، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ووزير الخارجية شايع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين، من بينهم عضوا مجلس القيادة عبد الرحمن أبو زهراء المحرمي، وطارق صالح.
وبحثت اللقاءات آخر التطورات على الساحة اليمنية وانعكاساتها الإقليمية، إذ أكد المبعوث الأممي أن "دعوة العليمي إلى عقد حوار جنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر، ومعالجة القضايا العالقة عبر الوسائل السياسية، ودفع جهود الاستقرار"، وفقا لمكتب غروندبرغ.
وأشار غروندبرغ إلى الدعم الواسع الذي يحظى به الحوار من مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي، معتبرًا أن "الحوار الشامل يتيح لليمنيين طرح رؤى متعددة والمساهمة في بلورة مسار سياسي أكثر شمولًا للمستقبل".
كما عقد المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ركّزت على أهمية دعم جهود خفض التصعيد الجارية، وضرورة استمرار الانخراط الدولي لدعم عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وعُقد، اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أول لقاء بين الممكلة ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك منذ الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب اليمن.

وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.
سالم بن بريك رئيس الحكومة اليمنية في افتتاح المؤتمر الأول للطاقة في عدن باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الأحزاب اليمنية تؤيد "إسقاط عضوية" الزبيدي وتصف القرار بـ"السيادي"
12:59 GMT
وأوضح آل جابر: "ناقشنا التحركات التي قام بها المجلس بتوجيه من عيدروس الزبيدي، والتي أساءت إلى مسار القضية الجنوبية ولم تسهم في خدمتها، كما أثرت سلبًا على وحدة الصف في مواجهة التحديات والأطراف المعادية".
وبحسب السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، تناول اللقاء أيضا، "سبل العمل خلال المرحلة المقبلة لمعالجة تداعيات ما حدث بما يخدم القضية الجنوبية"، إلى جانب استعراض جهود التحالف العربي الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في اليمن.

وتطرق الطرفان، وفقا لآل جابر، إلى "الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر القضية الجنوبية، المزمع انعقاده في الرياض، خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، "غادر بحرا إلى إقليم أرض الصومال، ثم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي".
وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".
وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".
وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.
ويوم أمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.
وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه "رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
عيدروس الزبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
"التحالف العربي" في اليمن: عيدروس الزبيدي هرب إلى أبوظبي عبر أقليم "أرض الصومال"
03:19 GMT
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала