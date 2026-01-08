https://sarabic.ae/20260108/تحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن-عيدروس-الزبيدي-هرب-بحرا-إلى-أرض-الصومال-والوجهة-النهائية-إلى-أبوظبي-1109007347.html

"التحالف العربي" في اليمن: عيدروس الزبيدي هرب إلى أبوظبي عبر أقليم "أرض الصومال"

"التحالف العربي" في اليمن: عيدروس الزبيدي هرب إلى أبوظبي عبر أقليم "أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

أعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب بحرا إلى إقليم "أرض الصومال"، ثم إلى... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T03:19+0000

2026-01-08T03:19+0000

2026-01-08T05:11+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

تحالف دعم الشرعية

أخبار السعودية اليوم

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103394/20/1033942069_0:30:1080:638_1920x0_80_0_0_2e6dd446de5375b1df6eca5a7841dee8.jpg

وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20260107/الانتقالي-الجنوبي-الزبيدي-يواصل-مهامه-من-عدن-ونطالب-السعودية-بوقف-القصف-1108980260.html

https://sarabic.ae/20260102/التحالف-العربي-قوات-البحرية-السعودية-أكملت-انتشارها-في-بحر-العرب-1108831228.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, تحالف دعم الشرعية, أخبار السعودية اليوم, السعودية