https://sarabic.ae/20260108/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يقرر-إعفاء-وزير-الدفاع-وإحالته-للتقاعد-1109035677.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إعفاء وزير الدفاع وإحالته للتقاعد
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إعفاء وزير الدفاع وإحالته للتقاعد
سبوتنيك عربي
أصدررئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، القرار رقم 11 لعام 2026، قضت المادة الأولى منه بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T18:16+0000
2026-01-08T18:16+0000
2026-01-08T18:16+0000
العالم
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_5024212280389c74dc55936e61051313.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل العليمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وجهود إحياء مسار السلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".وأضافت الوكالة: "أكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال. ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يتحدث عن "فرصة مهمة" لخفض التوترات
https://sarabic.ae/20260108/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعلن-نجاح-استلام-معسكرات-المحافظات-الجنوبية-سلميا-1109034937.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077231677_213:0:2097:1413_1920x0_80_0_0_9c725544a1fd67c574373b627b3ec726.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار اليمن الأن
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إعفاء وزير الدفاع وإحالته للتقاعد
أصدررئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، القرار رقم 11 لعام 2026، قضت المادة الأولى منه بإعفاء وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، من منصبه وإحالته للتقاعد، وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل العليمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وجهود إحياء مسار السلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضافت الوكالة: "أكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.