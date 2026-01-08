https://sarabic.ae/20260108/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعلن-نجاح-استلام-معسكرات-المحافظات-الجنوبية-سلميا-1109034937.html
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T17:54+0000
2026-01-08T17:54+0000
2026-01-08T18:03+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229993_0:0:2097:1180_1920x0_80_0_0_c932ba33aea2657cb0e2166ceddbfe01.jpg
وأضافت الوكالة: "أكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".وأشار العليمي إلى أن "الدولة ماضية في حماية المدنيين، وفرض سيادة القانون، وتهيئة الظروف الموضوعية لسلام مستدام"، معربًا عن ثقته بأن "الأمم المتحدة ستكون شريكًا فاعلًا في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "الإجراءات والقرارات السيادية، التي تم اتخاذها أخيرًا ليست خروجًا عن مسار السلام، بل إجراء مهمًا لحمايته من الانهيار"، كما أكد أن "حماية هذه المكاسب تتطلب دورًا أمميًا أكثر فاعلية، لا سيما عبر تفعيل آليات نظام الجزاءات ضد معرقلي العملية السياسية، وردع أي محاولة لمنازعة الحكومة سلطاتها الحصرية".وعُقد اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أول لقاء بين الممكلة ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك منذ الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب اليمن.وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه"رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
17:54 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 18:03 GMT 08.01.2026)
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وجهود إحياء مسار السلام، والتطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، في ظل تأكيد رئاسي على التزام الدولة بحماية المدنيين وفرض سيادة القانون، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأضافت الوكالة: "أكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
وأوضح العليمي أن "عملية استلام المعسكرات، مثّلت نقطة تحول مهمة لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وردع أي محاولة لعسكرة الحياة السياسية"، مطمئنًا المجتمع الدولي بت"مكاسب هذه العملية التي تقدمت بسلاسة تامة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفق خطة منسّقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية".
وأشار العليمي إلى أن "الدولة ماضية في حماية المدنيين، وفرض سيادة القانون، وتهيئة الظروف الموضوعية لسلام مستدام"، معربًا عن ثقته بأن "الأمم المتحدة ستكون شريكًا فاعلًا في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "الإجراءات والقرارات السيادية، التي تم اتخاذها أخيرًا ليست خروجًا عن مسار السلام، بل إجراء مهمًا لحمايته من الانهيار"، كما أكد أن "حماية هذه المكاسب تتطلب دورًا أمميًا أكثر فاعلية، لا سيما عبر تفعيل آليات نظام الجزاءات ضد معرقلي العملية السياسية، وردع أي محاولة لمنازعة الحكومة سلطاتها الحصرية".
وفي وقت سابق من اليوم، اختتم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار اتصالاته المستمرة مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لدعم مسار التسوية السياسية.
وعُقد اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أول لقاء بين الممكلة ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي
، وذلك منذ الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب اليمن.
وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.
وأعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، "غادر بحرا إلى إقليم أرض الصومال، ثم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي".
وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".
وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".
وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.
ويوم أمس الاربعاء، أعلن التحالف أن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، هرب إلى مكان غير معلوم.
وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".
وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه"رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة
بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".
ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي
، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت، عقب هجوم على الجيش اليمني، الذي أعلن مقتل وإصابة 77 من ضباطه وجنوده إثر ذلك، قبل أن تتقدم قوات المجلس إلى محافظة المهرة الحدودية مع عمان، وتستولي عليها دون قتال.
وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو 1990، مكوّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك "بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994"، على حد قوله.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.