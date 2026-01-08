https://sarabic.ae/20260108/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يعلن-نجاح-استلام-معسكرات-المحافظات-الجنوبية-سلميا-1109034937.html

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن نجاح استلام معسكرات المحافظات الجنوبية "سلميا"

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأوضاع السياسية... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت الوكالة: "أكد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".وأشار العليمي إلى أن "الدولة ماضية في حماية المدنيين، وفرض سيادة القانون، وتهيئة الظروف الموضوعية لسلام مستدام"، معربًا عن ثقته بأن "الأمم المتحدة ستكون شريكًا فاعلًا في تحويل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني".وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "الإجراءات والقرارات السيادية، التي تم اتخاذها أخيرًا ليست خروجًا عن مسار السلام، بل إجراء مهمًا لحمايته من الانهيار"، كما أكد أن "حماية هذه المكاسب تتطلب دورًا أمميًا أكثر فاعلية، لا سيما عبر تفعيل آليات نظام الجزاءات ضد معرقلي العملية السياسية، وردع أي محاولة لمنازعة الحكومة سلطاتها الحصرية".وعُقد اليوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، أول لقاء بين الممكلة ووفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك منذ الأحداث الأخيرة، التي شهدها جنوب اليمن.وقال السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، إنه التقى في الرياض، بوفد من المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية المرتبطة بالقضية الجنوبية.وأشار التحالف في بيان عبر منصة "إكس"، إلى أن "الزبيدي غادر بحرًا، وتم إغلاق نظام التعريف، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، حيث اتصل بقائد القوات المشتركة الإماراتية، الذي انتظرهم بطائرة أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، دون تحديد وجهة المغادرة حينها".وأضاف التحالف أن "طائرة الزبيدي هبطت في مطار مقديشو، وانتظرت ساعة في المطار، ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب، دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عمان وإعادة تشغيله قبل الهبوط في مطار الريف العسكري في أبوظبي".وأفاد التحالف بأنه يتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل هروبه من عدن، والتي انقطعت الاتصالات بهم.وفي التفاصيل، ذكر التحالف في بيان، أن الزبيدي "لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة".وأعلن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه"رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة بالإمارات إلى ميناء المكلا اليمني، حيث تم إنزال كمية من الأسلحة والعربات القتالية، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة في البلاد".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر 2025، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس آنذاك عيدروس الزبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وبإحكام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قبضتها على محافظتي حضرموت والمهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

