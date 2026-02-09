عربي
"روستيخ" تعرض قارب إنقاذ ذاتي القيادة لأول مرة في معرض الرياض
وصُمم قارب الإنقاذ الآلي المدني "R-SAVER-1" بهدف توصيل معدات الإنقاذ والإمدادات الخاصة بسرعة كبيرة إلى مواقع حالات الطوارئ المتواجدة في البحر، على سبيل المثال؛ السفن المنكوبة أو منشآت النفط والغاز البحرية، حيث يسهم هذا التطوير في تسريع جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث البحرية بشكل كبير.ويستطيع القارب الآلي المسير نقل البضائع لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر، بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى ذلك، يستطيع حمل حمولة قصوى تصل إلى 600 كيلوغرام.وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي."روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
تابعنا عبر
تعرض مؤسسة "روستيخ"الحكومية لأول مرة نموذجًا لأحدث أنظمة الإنقاذ البحرية الذاتية القيادة "R-SAVER-1"، حيث سيتم الكشف عن هذا النظام الجديد في معرض الدفاع العالمي (World Defense Show 2026) المقام في الرياض.
وصُمم قارب الإنقاذ الآلي المدني "R-SAVER-1" بهدف توصيل معدات الإنقاذ والإمدادات الخاصة بسرعة كبيرة إلى مواقع حالات الطوارئ المتواجدة في البحر، على سبيل المثال؛ السفن المنكوبة أو منشآت النفط والغاز البحرية، حيث يسهم هذا التطوير في تسريع جهود الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث البحرية بشكل كبير.
ويستطيع القارب الآلي المسير نقل البضائع لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر، بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى ذلك، يستطيع حمل حمولة قصوى تصل إلى 600 كيلوغرام.
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
05:26 GMT

ويقام معرض الدفاع العالمي 2026، وهو أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير في الرياض. ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الدفاع السعودية، كبرى الشركات المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية حول العالم.

وافتتح وزير الدفاع السعودي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، أمس الأحد، النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي.
ويعمل المعرض على تعزيز الجهود المبذولة لتوطين الإنفاق العسكري في السعودية، وفق مستهدفات "رؤية 2030"، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاسغتراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.
"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
