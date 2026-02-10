طائرة تهبط اضطراريا في شارع عام وتصطدم بعدة مركبات في مدينة أمريكية...فيديو
© Photo / xطائرة تهبط اضطراريا على شارع عام وتصطدم بعدة مركبات في مدينة أمريكية
© Photo / x
اضطرت طائرة صغيرة، اليوم الإثنين، إلى الهبوط الاضطراري على طريق عام في مدينة غينزفيل شمال ولاية جورجيا الأمريكية، بعد تعرضها لعطل في المحرك عقب إقلاعها من مطار لي جيلمر، ما أدى إلى اصطدامها بعدد من المركبات وإصابة أشخاص بجروح وُصفت بالطفيفة، بحسب الشرطة المحلية.
وأظهر مقطع فيديو متداول فقدان الطائرة ذات المحرك الواحد السيطرة أثناء محاولتها الهبوط على طريق براونز بريدج المكتظ بالسيارات، قبل أن تصطدم بما لا يقل عن ثلاث مركبات عند تقاطع الطريق مع شارع بيرل نيكس باركواي.
وأعلنت شرطة غينزفيل، عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي، أن الحادث أدى إلى إغلاق التقاطع بشكل كامل، محذّرة السائقين من تأخيرات مرورية طويلة إلى حين الانتهاء من إزالة حطام الطائرة والمركبات المتضررة.
Small plane crashed into cars while making an emergency landing on a road in Gainesville, Georgia | WATCH pic.twitter.com/pEvtC74OV9— TIMES NOW (@TimesNow) February 10, 2026
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق الطوارئ والإسعاف انتقلت فورا إلى موقع الحادث، فيما باشرت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الهبوط الاضطراري وملابساته.
A small plane made an emergency landing on Browns Bridge Road in Gainesville, Georgia, hitting several cars; minor injuries were reported. pic.twitter.com/hcZfP0TQ40— Everything Georgia (@GAFollowers) February 9, 2026
وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة نجاة الطيار والراكب الآخر دون إصابات خطرة، مشيرة إلى أن عطلاً في المحرك وقع بعد الإقلاع حال دون عودة الطائرة بسلام إلى أحد المطارات القريبة.