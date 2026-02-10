https://sarabic.ae/20260210/قفة-رمضان-وموائد-إفطار-شهر-الصيام-يتحول-إلى-موسم-للعطاء-في-تونس-صور-1110220402.html

"قفة رمضان" وموائد إفطار... شهر الصيام يتحول إلى موسم للعطاء في تونس.. صور

مع اقتراب شهر رمضان، تشهد تونس تحركات إنسانية لافتة، حيث تتضاعف المبادرات الخيرية ويتسابق الناشطون والجمعيات الأهلية لإطلاق حملات تضامنية، أبرزها حملة "قفة... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

ويشرع هذه الأيام عدد من الفاعلين في الجمعيات في الاستعداد لتنظيم موائد إفطار جماعية، في محاولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الهشة.ومع حلول شهر رمضان، يتعاظم دور الجمعيات الخيرية، خصوصا في المحافظات الداخلية، حيث تتركز أغلب أنشطتها على توفير وجبات إفطار للصائمين، إلى جانب تقديم مساعدات غذائية ومالية لفائدة الفقراء والأيتام والعائلات المعوزة.ولا يقتصر العمل الخيري خلال الشهر الفضيل على الجمعيات والمنظمات فحسب، بل تمتد روح التضامن لتشمل مبادرات فردية وجماعية يقودها شباب في عدد من المحافظات، يتكفلون من خلالها بجمع التبرعات العينية والمالية وتوزيعها على مستحقيها، في مشهد يعكس عمق ثقافة التآزر والتكافل في المجتمع التونسي.شتاء دافئ في رمضانوفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أفاد رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في محافظة زغوان، شمال شرقي البلاد، عمر التكروني، بأن منظمة الهلال الأحمر دأبت، كعادتها كل عام، على مساعدة العائلات المحدودة الدخل خلال شهر رمضان والأعياد الدينية، في إطار دورها الإنساني والاجتماعي.وأضاف أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد العائلات غير القادرة على توفير احتياجاتها الغذائية خلال شهر الصيام، على أن يتم الانتقال لاحقا إلى مرحلة التوزيع وفق قائمة مضبوطة للمستفيدين.كما كشف رئيس الهلال الأحمر في زغوان عن انطلاق عملية توزيع مساعدات خيرية هذا الأسبوع تحت شعار "شتاء دافئ في رمضان"، والتي تشمل مواد غذائية وأغطية وملابس شتوية لفائدة عدد من العائلات بالجهة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستتواصل على مدى أسبوعين.ولفت التكروني إلى أن المنظمة تولي اهتماما خاصا بالأشخاص ضعاف الحال وغير القادرين على التنقل للحصول على المساعدات، موضحا: "نحرص على الوصول إلى هؤلاء الأشخاص في منازلهم، فهدفنا لا يقتصر على تقديم المساعدة فقط، بل أيضا بعث الفرح ورسم الابتسامة على وجوههم".وأشار عمر التكروني في ختام حديثه إلى أن حملة "قفة رمضان" ليست المبادرة الأولى التي تنفذها الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمحافظة زغوان، ولن تكون الأخيرة، إذ اعتادت المنظمة منذ أكثر من أربع سنوات على تنظيم مثل هذه الأنشطة الخيرية، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من برامجها اليومية وخططها الإنسانية.قافلة مساعدات نحو الأريافوتواصل فروع منظمة الهلال الأحمر التونسي في عدد من المحافظات تعبئة الموارد وتنظيم حملات دعم لفائدة العائلات المحدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية التي تشتد فيها الحاجة مع حلول شهر الصيام.وفي هذا السياق، أكدت إشراق البوغانمي، عضو منظمة الهلال الأحمر التونسي في محافظة باجة شمال غربي البلاد، أن المنظمة شرعت منذ أيام في التواصل مع عدد من الفضاءات التجارية الكبرى، بهدف تركيز نقاط مخصصة لجمع التبرعات أمام مقراتها، دعما لحملة "قفة رمضان".وأضافت أن المساعدات المزمع توزيعها تشمل مواد غذائية أساسية، إلى جانب الألبسة والأغطية وكل المستلزمات الضرورية التي تحتاجها العائلات طيلة شهر رمضان المبارك.وكشفت إشراق البوغانمي أن فريق المتطوعين في المنظمة، وخاصة من فئة الشباب، يعمل على الترويج للحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التعريف بأهدافها ونوعية المواد المطلوبة، فضلا عن نشر صور ومقاطع فيديو توثق عمليات توزيع المساعدات، في مسعى لتحفيز المواطنين على الانخراط في العمل التضامني ومد يد العون.كما أفادت الناشطة في المجتمع المدني أن أنشطة الهلال الأحمر في محافظة باجة لن تتوقف بانتهاء حملة "قفة رمضان"، إذ يستعد المتطوعون لإطلاق مبادرات خيرية أخرى بمناسبة عيد الفطر، من بينها المساهمة في ختان الأطفال وتوفير ملابس العيد لفائدة أبناء العائلات المعوزة، تأكيدا على استمرارية العمل الإنساني ودوره الاجتماعي.وجبات إفطار لفاقدي المأوىوفي إطار توسيع دائرة العمل الخيري خلال شهر رمضان، لا تقتصر بعض المبادرات على توزيع المساعدات الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل دعم الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها العائلات التي تعيش في أوضاع اجتماعية صعبة، إلى جانب فاقدي المأوى.وأوضحت بوسنينة أن الجمعية تتولى استقبال المساعدات التي يقدمها المواطنون، قبل إيصالها إلى مستحقيها، مؤكدة أن "الهدف هو إيصال الأمانة إلى كل من هو في أمس الحاجة إليها".وأشارت إلى أن الجمعية ترفع هذا العام شعار "تصدق من خيرك ولمة رمضان تحلى لغيرك"، موضحة أن كلفة القفة الواحدة تقدّر بنحو 150 دينارا تونسيا، في حين يسعى المتطوعون إلى أن تكون هذه القفة كافية لعائلة مكوّنة من خمسة أفراد، ومتوازنة من حيث المحتوى، بحيث تلبي احتياجاتها الغذائية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان.وأضافت آمنة بوسنينة أن نشاط الجمعية لا يقتصر على حملة "قفة رمضان"، إذ ستستفيد نحو 24 عائلة من مساعدات رمزية إضافية تشمل تجهيزات منزلية مثل الثلاجات وأجهزة التلفاز والأغطية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات جاءت عقب زيارات ميدانية لعدد من مناطق محافظة الكاف كشفت عن أوضاع معيشية صعبة لعائلات تعيش تحت خط الفقر وتحتاج إلى دعم مباشر من المنظمات الخيرية.وبينت بوسنينة أن هذه المبادرة تتواصل إلى غاية 15 فبراير/ شباط الجاري على أن يتم الشروع لاحقا في الإعداد لمبادرات أخرى خلال النصف الثاني من شهر رمضان، من بينها المشاركة في تنظيم موائد الرحمن وتوزيع وجبات إفطار ليلية لفائدة فاقدي المأوى، في مسعى لترسيخ قيم التضامن والرحمة خلال شهر الصيام.

