لافروف يكرم موظفي وزارة الخارجية بمناسبة يوم "الدبلوماسي الروسي"
وضع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، زهورًا على لوحات تذكارية تحمل أسماء الموظفين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجباتهم.
وشكر لافروف وهنّأ جميع موظفي الممثليات الإقليمية لوزارة الخارجية في المناطق الروسية وموظفي البعثات الدبلوماسية الخارجية الروسية والموظفين القدامى.
وحضر المراسم موظفون من وزارة الخارجية الروسية، علاوةً على سفراء الدول الأجنبية — أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وآخرين.
وفي وقت لاحق، قام الحضور بجولة في المعرض المخصص للدبلوماسيين الروس البارزين الموجود في بهو مبنى الوزارة الرئيسي.
يذكر أن روسيا تحتفل بيوم الدبلوماسي سنويًا في 10 فبراير /شباط. وتم اعتماد العيد في روسيا بموجب مرسوم الرئيس الروسي الصادر في عام 2002.
وفي هذا اليوم، يتم تكريم موظفي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الروسية والوظفين القدامى في السلك الدبلوماسي.
