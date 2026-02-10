https://sarabic.ae/20260210/لافروف-روسيا-لا-تنوي-أن-تكون-صاحبة-الخطوة-الأولى-نحو-التصعيد-بعد-انتهاء-معاهدة-ستارت-1110208675.html
لافروف: روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة "ستارت"
صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة ستارت". 10.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "سنراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة الآن بعد رفع جميع القيود رسميا، وفي الوقت نفسه، سنتعامل مع هذا الوضع بمسؤولية كاملة ولن نكون البادئين بالتصعيد".وقال غاتيلوف: "أما بالنسبة للرد الرسمي من الجانب الأمريكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإبقاء على السقوف الكمية بموجب معاهدة "نيو ستارت" بعد إنهائها، فلم يتم تلقي أي رد من هذا القبيل حتى الآن".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.
الأخبار
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "سنراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة الآن بعد رفع جميع القيود رسميا، وفي الوقت نفسه، سنتعامل مع هذا الوضع بمسؤولية كاملة ولن نكون البادئين بالتصعيد".
صرح غينادي غاتيلوف، المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم ترد رسميًا بعد على مقترح روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت".
وقال غاتيلوف: "أما بالنسبة للرد الرسمي من الجانب الأمريكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإبقاء على السقوف الكمية بموجب معاهدة "نيو ستارت" بعد إنهائها، فلم يتم تلقي أي رد من هذا القبيل حتى الآن".
وانتهت، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، مدة سريان معاهدة "نيو ستارت" الخاصة بخفض الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا وأمريكا، وسط تأكيد موسكو أنها ستواصل الالتزام بالقيود لمدة عام رغم غياب رد رسمي من واشنطن.
وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.