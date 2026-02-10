https://sarabic.ae/20260210/لافروف-روسيا-لا-تنوي-أن-تكون-صاحبة-الخطوة-الأولى-نحو-التصعيد-بعد-انتهاء-معاهدة-ستارت-1110208675.html

لافروف: روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة "ستارت"

لافروف: روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة "ستارت"

صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن "روسيا لا تنوي أن تكون صاحبة الخطوة الأولى نحو التصعيد بعد انتهاء معاهدة ستارت". 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن تي في": "سنراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة الآن بعد رفع جميع القيود رسميا، وفي الوقت نفسه، سنتعامل مع هذا الوضع بمسؤولية كاملة ولن نكون البادئين بالتصعيد".وقال غاتيلوف: "أما بالنسبة للرد الرسمي من الجانب الأمريكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإبقاء على السقوف الكمية بموجب معاهدة "نيو ستارت" بعد إنهائها، فلم يتم تلقي أي رد من هذا القبيل حتى الآن".وكانت روسيا، بحسب ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت في خريف عام 2025، أنها ستواصل لمدة عام الالتزام بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة. وحتى الآن، لم تتلق موسكو ردًا رسميًا من واشنطن على مبادرتها، لكنها ستتصرف بشكل متزن ومسؤول.ضابط أمريكي سابق: لن تتمكن واشنطن من تحقيق التكافؤ مع موسكو في تكنولوجيا الأسلحة الحديثة غروشكو: التسوية الأوكرانية يجب أن تراعي مصالح كييف لكن الأهم هو أمن روسيا

