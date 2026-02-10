https://sarabic.ae/20260210/مدير-مجموعة-شيخ-روسيا-لعبت-دورا-هاما-في-اللجنة-الرباعية-للشرق-الأوسط-1110218765.html
مدير "مجموعة شيخ": روسيا لعبت دورا هاما في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
شارك سلمان شيخ، مؤسس ومدير مجموعة شيخ، والمقيم في المملكة المتحدة، رأيه حول دور روسيا في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي نظمه "نادي فالداي للحوار".
وقال: "لقد لعبت روسيا دورًا هامًا ومتوازنًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عندما كنت أعمل في الأمم المتحدة، وفي الشرق الأوسط عمومًا، ومع كوفي عنان".وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة النظر في كيفية تحقيق هذا التوازن الدولي في سياق الوضع في غزة".ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.
2026
شارك سلمان شيخ، مؤسس ومدير مجموعة شيخ، والمقيم في المملكة المتحدة، رأيه حول دور روسيا في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي نظمه "نادي فالداي للحوار".
وقال: "لقد لعبت روسيا دورًا هامًا ومتوازنًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عندما كنت أعمل في الأمم المتحدة، وفي الشرق الأوسط عمومًا، ومع كوفي عنان".
وأضاف: "كانت اللجنة الرباعية تضم الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وروسيا".
وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة النظر في كيفية تحقيق هذا التوازن الدولي في سياق الوضع في غزة".
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من "منتدى فالداي"، المنعقد في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية.
ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي
، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.