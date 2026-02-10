مدير "مجموعة شيخ": روسيا لعبت دورا هاما في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/مدير-مجموعة-شيخ-روسيا-لعبت-دورا-هاما-في-اللجنة-الرباعية-للشرق-الأوسط-1110218765.html
مدير "مجموعة شيخ": روسيا لعبت دورا هاما في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
مدير "مجموعة شيخ": روسيا لعبت دورا هاما في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
شارك سلمان شيخ، مؤسس ومدير مجموعة شيخ، والمقيم في المملكة المتحدة، رأيه حول دور روسيا في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي نظمه "نادي فالداي... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T14:12+0000
2026-02-10T14:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110219035_53:0:1061:567_1920x0_80_0_0_ba92ccc59252514381c032b4bf0a71c0.png
وقال: "لقد لعبت روسيا دورًا هامًا ومتوازنًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عندما كنت أعمل في الأمم المتحدة، وفي الشرق الأوسط عمومًا، ومع كوفي عنان".وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة النظر في كيفية تحقيق هذا التوازن الدولي في سياق الوضع في غزة".ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديدلافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110219035_179:0:935:567_1920x0_80_0_0_d95f9fabc197fdb3225ee5b70fae9807.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

مدير "مجموعة شيخ": روسيا لعبت دورا هاما في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

14:12 GMT 10.02.2026
© Sputnikمؤسس مجموعة شيخ
مؤسس مجموعة شيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
شارك سلمان شيخ، مؤسس ومدير مجموعة شيخ، والمقيم في المملكة المتحدة، رأيه حول دور روسيا في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر الشرق الأوسط الذي نظمه "نادي فالداي للحوار".
وقال: "لقد لعبت روسيا دورًا هامًا ومتوازنًا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط عندما كنت أعمل في الأمم المتحدة، وفي الشرق الأوسط عمومًا، ومع كوفي عنان".

وأضاف: "كانت اللجنة الرباعية تضم الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة وروسيا".

وتابع: "أعتقد أنه يتعين علينا إعادة النظر في كيفية تحقيق هذا التوازن الدولي في سياق الوضع في غزة".

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من "منتدى فالداي"، المنعقد في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية.

ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.
هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد
لافروف: روسيا ترحب بالوساطة العمانية في المحادثات بين إيران وأمريكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала