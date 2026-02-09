https://sarabic.ae/20260209/هل-انهار-توازن-الشرق-الأوسط؟-نقاشات-دولية-في-مؤتمر-فالداي-حول-نظام-إقليمي-جديد-1110187283.html
هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد
لا يزال الشرق الأوسط محورا رئيسيا للسياسة الدولية، فهو مركز عالمي لإنتاج الطاقة وبؤرة للصراعات العسكرية. وتؤثر جميع الأحداث فيه على روسيا بشكل أو بآخر، ولذا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
في أقل من ثلاث سنوات، شهد المشهد الجيوسياسي للمنطقة تحولاً جذرياً. فقد تغير كل شيء - موازين القوى، ونظام العلاقات بين القوى الإقليمية، ودور وقدرات وسلوك الجهات الفاعلة الخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذه العملية تكتسب زخماً متزايداً.وفي كلمة ترحيبية له، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم مؤتمر "فالداي" الدولي للمناقشة، أندريه بيستريتسكي: "تؤثر الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على روسيا، حيث تشارك البلاد في العديد من العمليات في المنطقة".وأضاف ناومكين: "المنطقة على أعتاب تغيير، ومن الواضح أن الإشارات التي يرسلها لنا الشرق الأوسط تدل على احتمال حدوث شيء ما في المنطقة".وأردف مدير الجلسة: "يزخر الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة غير مستغلة، لكن انخراطه في الشؤون الدولية لا يتحقق إلا بعد إعادة التوازن إلى النظام الجيوسياسي وبناء استقرار جديد"، مؤكدا بقوله: "لقد انهار نظام التوازن في الشرق الأوسط، وما نحتاجه اليوم هو من يستطيع إصلاح هذه الآلية".وأضاف مرندي: "قبل حرب الأيام الاثني عشر، كانت مؤسسات الدولة تعارض استخدام الأسلحة النووية، وسيستمر هذا الموقف. لكن بعد حرب الأيام الاثني عشر، عندما وعدت الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران، أصبح الجميع في البلاد مقتنعين بضرورة تطوير أسلحة نووية".وتابع: "تستخدم الولايات المتحدة الصراعات مع الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي، كما يتضح من الأزمة في أمريكا اللاتينية، حيث تُعدّ قضية فنزويلا مثالا على سعي الولايات المتحدة لتحقيق نصر سريع لتعزيز مكانتها كقوة عظمى متداعية".بدوره، أشار الدبلوماسي المصري والمسؤول الأممي السابق، رمزي عز الدين رمزي، إلى أن التركيز الاستراتيجي الأمريكي قد تحول الآن إلى مواجهة القوى العالمية: روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، تُقيّد روسيا دوليا بسبب الصراع الأوكراني، بينما تُقيّد الصين بسبب المشاكل المتفاقمة في منطقتها. وهذا يتيح للعالم العربي فرصةً لدخول الساحة الدولية، ولكن فقط من خلال تحالفٍ بين الدول العربية، ولمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاستقرار، دعا رمزي إلى إنشاء تحالفٍ عسكري سياسي بين الدول العربية.واقترح الدبلوماسي المصري: "يجب إنشاء تحالف إقليمي يركز على الأمن البحري والجوي، هناك حاجة إلى دبلوماسية مستدامة بين الدول العربية، يجب أن تصبح فلسطين أولويةً أمنية"، موكدا ان "النظام الذي يُبنى في المنطقة أكثر استقرارًا بكثير من النظام المفروض من الخارج".وبما أن مؤتمر فالداي لا يزال منصة حوار دولية، فقد عرض الجانب الآخر من الصراع قائد الجيش الإسرائيلي والعميد يوسف كوبرفاسر، واتهم إيران بمحاولة أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة، مما دفعها إلى انتهاك الاتفاقيات النووية.وقال كوبرفاسر، مشاركاً في مؤتمر عبر الفيديو: "أنشأت طهران قوات بالوكالة لتهديد إسرائيل، ما أدى إلى نزاعات عسكرية".واختتم يوسف كوبرفاسر قائلاً: "تعتبر إسرائيل النظام الإيراني الحالي تهديداً. ولإرساء النظام، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات قدرتهما على السيطرة على المنطقة".
في أقل من ثلاث سنوات، شهد المشهد الجيوسياسي للمنطقة تحولاً جذرياً. فقد تغير كل شيء - موازين القوى، ونظام العلاقات بين القوى الإقليمية، ودور وقدرات وسلوك الجهات الفاعلة الخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذه العملية تكتسب زخماً متزايداً.
هل يُمكننا أن نتوقع من النظام تحقيق توازن جديد؟ أم أننا سنضطر الآن إلى الاعتماد كليا على القدرة على الرد في اللحظة المناسبة؟ كانت هذه الأسئلة محور الجلسة الأولى من المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط الذي نظمه مؤتمر "فالداي" الدولي للحوار ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بعنوان: "هل ننسى التوازن أم نبني توازناً جديداً؟ إمكانيات وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين".
وفي كلمة ترحيبية له، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم مؤتمر "فالداي" الدولي للمناقشة، أندريه بيستريتسكي: "تؤثر الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على روسيا، حيث تشارك البلاد في العديد من العمليات في المنطقة".
بدوره، أشار مدير الجلسة، فيتالي ناومكين، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم والمدير الأكاديمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لها، إلى أن حتى أبرز الفاعلين الجيوسياسيين لا يدركون تمامًا من يحدد سياسات المنطقة وكيف ستتطور.
وأضاف ناومكين: "المنطقة على أعتاب تغيير، ومن الواضح أن الإشارات التي يرسلها لنا الشرق الأوسط تدل على احتمال حدوث شيء ما في المنطقة".
وأردف مدير الجلسة: "يزخر الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة غير مستغلة، لكن انخراطه في الشؤون الدولية لا يتحقق إلا بعد إعادة التوازن إلى النظام الجيوسياسي وبناء استقرار جديد"، مؤكدا بقوله: "لقد انهار نظام التوازن في الشرق الأوسط
، وما نحتاجه اليوم هو من يستطيع إصلاح هذه الآلية".
تتمحور القضية الرئيسية للاستقرار الإقليمي حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وبين إسرائيل وفلسطين. ويشير الأستاذ بجامعة طهران، محمد مرندي، إلى أن بؤرة توتر جديدة للصراع العسكري تشتعل حول إيران، وأن الرأي العام في البلاد يتجه بشكل متزايد نحو امتلاك سلاح نووي.
وأضاف مرندي: "قبل حرب الأيام الاثني عشر، كانت مؤسسات الدولة تعارض استخدام الأسلحة النووية، وسيستمر هذا الموقف. لكن بعد حرب الأيام الاثني عشر، عندما وعدت الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران، أصبح الجميع في البلاد مقتنعين بضرورة تطوير أسلحة نووية".
وتابع: "تستخدم الولايات المتحدة الصراعات مع الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي
، كما يتضح من الأزمة في أمريكا اللاتينية، حيث تُعدّ قضية فنزويلا مثالا على سعي الولايات المتحدة لتحقيق نصر سريع لتعزيز مكانتها كقوة عظمى متداعية".
وقد أقرّ بوجود مؤامرة للإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، وأن زعزعة استقرار المنطقة ستؤثر حينها على جميع جيرانها، بما في ذلك روسيا، مشيرا إلى انه "إذا سيطرت الولايات المتحدة على النفط الإيراني، فسيؤثر ذلك في نهاية المطاف على روسيا والصين. سيصبح النفط الروسي أقل أهمية في السوق العالمية، وستصبح الصين أكثر عرضة للخطر".
بدوره، أشار الدبلوماسي المصري والمسؤول الأممي السابق، رمزي عز الدين رمزي، إلى أن التركيز الاستراتيجي الأمريكي قد تحول الآن إلى مواجهة القوى العالمية: روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، تُقيّد روسيا دوليا بسبب الصراع الأوكراني، بينما تُقيّد الصين بسبب المشاكل المتفاقمة في منطقتها. وهذا يتيح للعالم العربي فرصةً لدخول الساحة الدولية، ولكن فقط من خلال تحالفٍ بين الدول العربية، ولمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاستقرار، دعا رمزي إلى إنشاء تحالفٍ عسكري سياسي بين الدول العربية.
واقترح الدبلوماسي المصري: "يجب إنشاء تحالف إقليمي يركز على الأمن البحري والجوي، هناك حاجة إلى دبلوماسية مستدامة بين الدول العربية، يجب أن تصبح فلسطين أولويةً أمنية"، موكدا ان "النظام الذي يُبنى في المنطقة أكثر استقرارًا بكثير من النظام المفروض من الخارج".
فيما قال مدير الأبحاث في معهد أنقرة، طه أوزفان: "نشهد اليوم بزوغ نظام جديد وتوازن جديد، لكننا نرى حتى الآن أن هذا لم يتحقق. فالوضع في الشرق الأوسط أزمة عالمية ذات طابع عالمي، واسم هذه المشكلة هو أمريكا"، وأكد أوزفان أن "جميع الأزمات بدأت من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتطور هذه الأزمات يعتمد عليهما".
وبما أن مؤتمر فالداي لا يزال منصة حوار دولية
، فقد عرض الجانب الآخر من الصراع قائد الجيش الإسرائيلي والعميد يوسف كوبرفاسر، واتهم إيران بمحاولة أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة، مما دفعها إلى انتهاك الاتفاقيات النووية.
وقال كوبرفاسر، مشاركاً في مؤتمر عبر الفيديو: "أنشأت طهران قوات بالوكالة لتهديد إسرائيل، ما أدى إلى نزاعات عسكرية".
وأصرّ كوبرفاسرعلى أن إسرائيل لم تكن سوى تردّ على تهديدات خارجية، وأن تل أبيب، بالتنسيق مع واشنطن، تعتزم تأكيد حقها في النفوذ الإقليمي.
واختتم يوسف كوبرفاسر قائلاً: "تعتبر إسرائيل النظام الإيراني الحالي تهديداً. ولإرساء النظام، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات قدرتهما على السيطرة على المنطقة".