هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/هل-انهار-توازن-الشرق-الأوسط؟-نقاشات-دولية-في-مؤتمر-فالداي-حول-نظام-إقليمي-جديد-1110187283.html
هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد
هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد
سبوتنيك عربي
لا يزال الشرق الأوسط محورا رئيسيا للسياسة الدولية، فهو مركز عالمي لإنتاج الطاقة وبؤرة للصراعات العسكرية. وتؤثر جميع الأحداث فيه على روسيا بشكل أو بآخر، ولذا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T16:52+0000
2026-02-09T16:52+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104303/99/1043039913_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_e0bfb3c26d199849357eb218d9a7bee6.jpg
في أقل من ثلاث سنوات، شهد المشهد الجيوسياسي للمنطقة تحولاً جذرياً. فقد تغير كل شيء - موازين القوى، ونظام العلاقات بين القوى الإقليمية، ودور وقدرات وسلوك الجهات الفاعلة الخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذه العملية تكتسب زخماً متزايداً.وفي كلمة ترحيبية له، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم مؤتمر "فالداي" الدولي للمناقشة، أندريه بيستريتسكي: "تؤثر الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على روسيا، حيث تشارك البلاد في العديد من العمليات في المنطقة".وأضاف ناومكين: "المنطقة على أعتاب تغيير، ومن الواضح أن الإشارات التي يرسلها لنا الشرق الأوسط تدل على احتمال حدوث شيء ما في المنطقة".وأردف مدير الجلسة: "يزخر الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة غير مستغلة، لكن انخراطه في الشؤون الدولية لا يتحقق إلا بعد إعادة التوازن إلى النظام الجيوسياسي وبناء استقرار جديد"، مؤكدا بقوله: "لقد انهار نظام التوازن في الشرق الأوسط، وما نحتاجه اليوم هو من يستطيع إصلاح هذه الآلية".وأضاف مرندي: "قبل حرب الأيام الاثني عشر، كانت مؤسسات الدولة تعارض استخدام الأسلحة النووية، وسيستمر هذا الموقف. لكن بعد حرب الأيام الاثني عشر، عندما وعدت الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران، أصبح الجميع في البلاد مقتنعين بضرورة تطوير أسلحة نووية".وتابع: "تستخدم الولايات المتحدة الصراعات مع الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي، كما يتضح من الأزمة في أمريكا اللاتينية، حيث تُعدّ قضية فنزويلا مثالا على سعي الولايات المتحدة لتحقيق نصر سريع لتعزيز مكانتها كقوة عظمى متداعية".بدوره، أشار الدبلوماسي المصري والمسؤول الأممي السابق، رمزي عز الدين رمزي، إلى أن التركيز الاستراتيجي الأمريكي قد تحول الآن إلى مواجهة القوى العالمية: روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، تُقيّد روسيا دوليا بسبب الصراع الأوكراني، بينما تُقيّد الصين بسبب المشاكل المتفاقمة في منطقتها. وهذا يتيح للعالم العربي فرصةً لدخول الساحة الدولية، ولكن فقط من خلال تحالفٍ بين الدول العربية، ولمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاستقرار، دعا رمزي إلى إنشاء تحالفٍ عسكري سياسي بين الدول العربية.واقترح الدبلوماسي المصري: "يجب إنشاء تحالف إقليمي يركز على الأمن البحري والجوي، هناك حاجة إلى دبلوماسية مستدامة بين الدول العربية، يجب أن تصبح فلسطين أولويةً أمنية"، موكدا ان "النظام الذي يُبنى في المنطقة أكثر استقرارًا بكثير من النظام المفروض من الخارج".وبما أن مؤتمر فالداي لا يزال منصة حوار دولية، فقد عرض الجانب الآخر من الصراع قائد الجيش الإسرائيلي والعميد يوسف كوبرفاسر، واتهم إيران بمحاولة أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة، مما دفعها إلى انتهاك الاتفاقيات النووية.وقال كوبرفاسر، مشاركاً في مؤتمر عبر الفيديو: "أنشأت طهران قوات بالوكالة لتهديد إسرائيل، ما أدى إلى نزاعات عسكرية".واختتم يوسف كوبرفاسر قائلاً: "تعتبر إسرائيل النظام الإيراني الحالي تهديداً. ولإرساء النظام، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات قدرتهما على السيطرة على المنطقة".
https://sarabic.ae/20260209/نادي-فالداي-يعقد-جلسة-بعنوان-هل-ننسى-التوازن-أم-نبني-توازنًا-جديدًا؟--1110165539.html
https://sarabic.ae/20251209/بمشاركة-دولية-واسعة-مؤتمر-فالداي-للحوار-بموسكو-يبحث-مستقبل-الأمن-الأوراسي-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1107960483.html
https://sarabic.ae/20250728/خبيرة-مؤتمر-فالداي-في-بريتوريا-يفتح-مسارا-موازيا-لصياغة-نظام-عالمي-أكثر-توازنا-1103130451.html
https://sarabic.ae/20250728/مؤتمر-فالداي-الروسي--الأفريقي-الثالث-يفتتح-أعماله-في-بريتوريا-1103099936.html
https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104303/99/1043039913_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f47388fb06989768d34c139f6127cc5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, روسيا, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, العالم
أخبار العالم الآن, روسيا, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, العالم

هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد

16:52 GMT 09.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "فالداي"
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
لا يزال الشرق الأوسط محورا رئيسيا للسياسة الدولية، فهو مركز عالمي لإنتاج الطاقة وبؤرة للصراعات العسكرية. وتؤثر جميع الأحداث فيه على روسيا بشكل أو بآخر، ولذا ركز الاجتماع الأخير لخبراء من مؤتمر "فالداي" الدولي للحوار ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.
في أقل من ثلاث سنوات، شهد المشهد الجيوسياسي للمنطقة تحولاً جذرياً. فقد تغير كل شيء - موازين القوى، ونظام العلاقات بين القوى الإقليمية، ودور وقدرات وسلوك الجهات الفاعلة الخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذه العملية تكتسب زخماً متزايداً.

هل يُمكننا أن نتوقع من النظام تحقيق توازن جديد؟ أم أننا سنضطر الآن إلى الاعتماد كليا على القدرة على الرد في اللحظة المناسبة؟ كانت هذه الأسئلة محور الجلسة الأولى من المؤتمر الخامس عشر للشرق الأوسط الذي نظمه مؤتمر "فالداي" الدولي للحوار ومعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بعنوان: "هل ننسى التوازن أم نبني توازناً جديداً؟ إمكانيات وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين".

نادي فالداي يعقد جلسة بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟
07:07 GMT
وفي كلمة ترحيبية له، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم مؤتمر "فالداي" الدولي للمناقشة، أندريه بيستريتسكي: "تؤثر الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على روسيا، حيث تشارك البلاد في العديد من العمليات في المنطقة".

بدوره، أشار مدير الجلسة، فيتالي ناومكين، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم والمدير الأكاديمي لمعهد الدراسات الشرقية التابع لها، إلى أن حتى أبرز الفاعلين الجيوسياسيين لا يدركون تمامًا من يحدد سياسات المنطقة وكيف ستتطور.

وأضاف ناومكين: "المنطقة على أعتاب تغيير، ومن الواضح أن الإشارات التي يرسلها لنا الشرق الأوسط تدل على احتمال حدوث شيء ما في المنطقة".
مؤتمر فالداي للحوار بموسكو يبحث مستقبل الأمن الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
انطلاق أعمال مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار في موسكو
9 ديسمبر 2025, 06:04 GMT
وأردف مدير الجلسة: "يزخر الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة غير مستغلة، لكن انخراطه في الشؤون الدولية لا يتحقق إلا بعد إعادة التوازن إلى النظام الجيوسياسي وبناء استقرار جديد"، مؤكدا بقوله: "لقد انهار نظام التوازن في الشرق الأوسط، وما نحتاجه اليوم هو من يستطيع إصلاح هذه الآلية".
تتمحور القضية الرئيسية للاستقرار الإقليمي حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وبين إسرائيل وفلسطين. ويشير الأستاذ بجامعة طهران، محمد مرندي، إلى أن بؤرة توتر جديدة للصراع العسكري تشتعل حول إيران، وأن الرأي العام في البلاد يتجه بشكل متزايد نحو امتلاك سلاح نووي.
وأضاف مرندي: "قبل حرب الأيام الاثني عشر، كانت مؤسسات الدولة تعارض استخدام الأسلحة النووية، وسيستمر هذا الموقف. لكن بعد حرب الأيام الاثني عشر، عندما وعدت الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران، أصبح الجميع في البلاد مقتنعين بضرورة تطوير أسلحة نووية".
سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
خبيرة: مؤتمر "فالداي" في بريتوريا يفتح مسارا موازيا لصياغة نظام عالمي أكثر توازنا
28 يوليو 2025, 16:06 GMT
وتابع: "تستخدم الولايات المتحدة الصراعات مع الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي، كما يتضح من الأزمة في أمريكا اللاتينية، حيث تُعدّ قضية فنزويلا مثالا على سعي الولايات المتحدة لتحقيق نصر سريع لتعزيز مكانتها كقوة عظمى متداعية".
وقد أقرّ بوجود مؤامرة للإطاحة بالنظام الإيراني الحالي، وأن زعزعة استقرار المنطقة ستؤثر حينها على جميع جيرانها، بما في ذلك روسيا، مشيرا إلى انه "إذا سيطرت الولايات المتحدة على النفط الإيراني، فسيؤثر ذلك في نهاية المطاف على روسيا والصين. سيصبح النفط الروسي أقل أهمية في السوق العالمية، وستصبح الصين أكثر عرضة للخطر".
بدوره، أشار الدبلوماسي المصري والمسؤول الأممي السابق، رمزي عز الدين رمزي، إلى أن التركيز الاستراتيجي الأمريكي قد تحول الآن إلى مواجهة القوى العالمية: روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، تُقيّد روسيا دوليا بسبب الصراع الأوكراني، بينما تُقيّد الصين بسبب المشاكل المتفاقمة في منطقتها. وهذا يتيح للعالم العربي فرصةً لدخول الساحة الدولية، ولكن فقط من خلال تحالفٍ بين الدول العربية، ولمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاستقرار، دعا رمزي إلى إنشاء تحالفٍ عسكري سياسي بين الدول العربية.
مؤتمر فالداي الروسي- الأفريقي الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
مؤتمر "فالداي" الروسي- الأفريقي الثالث يفتتح أعماله في بريتوريا
28 يوليو 2025, 06:43 GMT
واقترح الدبلوماسي المصري: "يجب إنشاء تحالف إقليمي يركز على الأمن البحري والجوي، هناك حاجة إلى دبلوماسية مستدامة بين الدول العربية، يجب أن تصبح فلسطين أولويةً أمنية"، موكدا ان "النظام الذي يُبنى في المنطقة أكثر استقرارًا بكثير من النظام المفروض من الخارج".
فيما قال مدير الأبحاث في معهد أنقرة، طه أوزفان: "نشهد اليوم بزوغ نظام جديد وتوازن جديد، لكننا نرى حتى الآن أن هذا لم يتحقق. فالوضع في الشرق الأوسط أزمة عالمية ذات طابع عالمي، واسم هذه المشكلة هو أمريكا"، وأكد أوزفان أن "جميع الأزمات بدأت من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتطور هذه الأزمات يعتمد عليهما".
وبما أن مؤتمر فالداي لا يزال منصة حوار دولية، فقد عرض الجانب الآخر من الصراع قائد الجيش الإسرائيلي والعميد يوسف كوبرفاسر، واتهم إيران بمحاولة أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة، مما دفعها إلى انتهاك الاتفاقيات النووية.
شعار نادي فالداي الدولي للنقاش. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
المؤتمر الثاني لمشروع "فالداي – الجيل الجديد"... تشكيل مجتمع عالمي من العلماء الشباب
23 أبريل 2025, 09:51 GMT
وقال كوبرفاسر، مشاركاً في مؤتمر عبر الفيديو: "أنشأت طهران قوات بالوكالة لتهديد إسرائيل، ما أدى إلى نزاعات عسكرية".

وأصرّ كوبرفاسرعلى أن إسرائيل لم تكن سوى تردّ على تهديدات خارجية، وأن تل أبيب، بالتنسيق مع واشنطن، تعتزم تأكيد حقها في النفوذ الإقليمي.

واختتم يوسف كوبرفاسر قائلاً: "تعتبر إسرائيل النظام الإيراني الحالي تهديداً. ولإرساء النظام، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات قدرتهما على السيطرة على المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала