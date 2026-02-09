https://sarabic.ae/20260209/هل-انهار-توازن-الشرق-الأوسط؟-نقاشات-دولية-في-مؤتمر-فالداي-حول-نظام-إقليمي-جديد-1110187283.html

هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد

هل انهار توازن الشرق الأوسط؟.. نقاشات دولية في مؤتمر "فالداي" حول نظام إقليمي جديد

سبوتنيك عربي

لا يزال الشرق الأوسط محورا رئيسيا للسياسة الدولية، فهو مركز عالمي لإنتاج الطاقة وبؤرة للصراعات العسكرية. وتؤثر جميع الأحداث فيه على روسيا بشكل أو بآخر، ولذا... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T16:52+0000

2026-02-09T16:52+0000

2026-02-09T16:52+0000

أخبار العالم الآن

روسيا

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104303/99/1043039913_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_e0bfb3c26d199849357eb218d9a7bee6.jpg

في أقل من ثلاث سنوات، شهد المشهد الجيوسياسي للمنطقة تحولاً جذرياً. فقد تغير كل شيء - موازين القوى، ونظام العلاقات بين القوى الإقليمية، ودور وقدرات وسلوك الجهات الفاعلة الخارجية. ويشير الخبراء إلى أن هذه العملية تكتسب زخماً متزايداً.وفي كلمة ترحيبية له، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم مؤتمر "فالداي" الدولي للمناقشة، أندريه بيستريتسكي: "تؤثر الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل مباشر على روسيا، حيث تشارك البلاد في العديد من العمليات في المنطقة".وأضاف ناومكين: "المنطقة على أعتاب تغيير، ومن الواضح أن الإشارات التي يرسلها لنا الشرق الأوسط تدل على احتمال حدوث شيء ما في المنطقة".وأردف مدير الجلسة: "يزخر الشرق الأوسط بإمكانيات هائلة غير مستغلة، لكن انخراطه في الشؤون الدولية لا يتحقق إلا بعد إعادة التوازن إلى النظام الجيوسياسي وبناء استقرار جديد"، مؤكدا بقوله: "لقد انهار نظام التوازن في الشرق الأوسط، وما نحتاجه اليوم هو من يستطيع إصلاح هذه الآلية".وأضاف مرندي: "قبل حرب الأيام الاثني عشر، كانت مؤسسات الدولة تعارض استخدام الأسلحة النووية، وسيستمر هذا الموقف. لكن بعد حرب الأيام الاثني عشر، عندما وعدت الولايات المتحدة بعدم مهاجمة إيران، أصبح الجميع في البلاد مقتنعين بضرورة تطوير أسلحة نووية".وتابع: "تستخدم الولايات المتحدة الصراعات مع الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي، كما يتضح من الأزمة في أمريكا اللاتينية، حيث تُعدّ قضية فنزويلا مثالا على سعي الولايات المتحدة لتحقيق نصر سريع لتعزيز مكانتها كقوة عظمى متداعية".بدوره، أشار الدبلوماسي المصري والمسؤول الأممي السابق، رمزي عز الدين رمزي، إلى أن التركيز الاستراتيجي الأمريكي قد تحول الآن إلى مواجهة القوى العالمية: روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، تُقيّد روسيا دوليا بسبب الصراع الأوكراني، بينما تُقيّد الصين بسبب المشاكل المتفاقمة في منطقتها. وهذا يتيح للعالم العربي فرصةً لدخول الساحة الدولية، ولكن فقط من خلال تحالفٍ بين الدول العربية، ولمواجهة التهديدات الخارجية وتحقيق الاستقرار، دعا رمزي إلى إنشاء تحالفٍ عسكري سياسي بين الدول العربية.واقترح الدبلوماسي المصري: "يجب إنشاء تحالف إقليمي يركز على الأمن البحري والجوي، هناك حاجة إلى دبلوماسية مستدامة بين الدول العربية، يجب أن تصبح فلسطين أولويةً أمنية"، موكدا ان "النظام الذي يُبنى في المنطقة أكثر استقرارًا بكثير من النظام المفروض من الخارج".وبما أن مؤتمر فالداي لا يزال منصة حوار دولية، فقد عرض الجانب الآخر من الصراع قائد الجيش الإسرائيلي والعميد يوسف كوبرفاسر، واتهم إيران بمحاولة أن تصبح لاعباً رئيسياً في المنطقة، مما دفعها إلى انتهاك الاتفاقيات النووية.وقال كوبرفاسر، مشاركاً في مؤتمر عبر الفيديو: "أنشأت طهران قوات بالوكالة لتهديد إسرائيل، ما أدى إلى نزاعات عسكرية".واختتم يوسف كوبرفاسر قائلاً: "تعتبر إسرائيل النظام الإيراني الحالي تهديداً. ولإرساء النظام، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات قدرتهما على السيطرة على المنطقة".

https://sarabic.ae/20260209/نادي-فالداي-يعقد-جلسة-بعنوان-هل-ننسى-التوازن-أم-نبني-توازنًا-جديدًا؟--1110165539.html

https://sarabic.ae/20251209/بمشاركة-دولية-واسعة-مؤتمر-فالداي-للحوار-بموسكو-يبحث-مستقبل-الأمن-الأوراسي-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1107960483.html

https://sarabic.ae/20250728/خبيرة-مؤتمر-فالداي-في-بريتوريا-يفتح-مسارا-موازيا-لصياغة-نظام-عالمي-أكثر-توازنا-1103130451.html

https://sarabic.ae/20250728/مؤتمر-فالداي-الروسي--الأفريقي-الثالث-يفتتح-أعماله-في-بريتوريا-1103099936.html

https://sarabic.ae/20250423/المؤتمر-الثاني-لمشروع-فالداي--الجيل-الجديد-تشكيل-مجتمع-عالمي-من-العلماء-الشباب-1099817350.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, روسيا, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, العالم