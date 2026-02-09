نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟

https://sarabic.ae/20260209/نادي-فالداي-يعقد-جلسة-بعنوان-هل-ننسى-التوازن-أم-نبني-توازنًا-جديدًا؟--1110165539.html

يعقد نادي "فالداي"، اليوم الإثنين، جلسة بعنوان: "هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي... 09.02.2026

في الفترة من 9 إلى 10 فبراير، يعقد نادي فالداي الدولي للحوار، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مؤتمره السنوي الخامس عشر حول الشرق الأوسط.ويحمل المؤتمر شعار "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط في ظل نظام عالمي مُنهار".ويجمع مؤتمر فالداي الخامس عشر للشرق الأوسط أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية من 16 دولة، من بينها الجزائر، والمملكة المتحدة، واليونان، ومصر، والهند، والعراق، وإيران، ولبنان، وهولندا، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، وسوريا، وتونس، وتركيا.ويعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضيف شرف المؤتمر.

