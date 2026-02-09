نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟
سبوتنيك عربي
يعقد نادي "فالداي"، اليوم الإثنين، جلسة بعنوان: "هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي... 09.02.2026
نادي "فالداي" يعقد جلسة حول الشرق الأوسط بعنوان: هل ننسى التوازن أم نبني توازنا جديدا؟

يعقد نادي "فالداي"، اليوم الإثنين، جلسة بعنوان: "هل ننسى التوازن أم نبني توازنًا جديدًا؟ فرص وحدود القوة في الشرق الأوسط في الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين"، تناقش الواقع الراهن في الشرق الأوسط.
في الفترة من 9 إلى 10 فبراير، يعقد نادي فالداي الدولي للحوار، بدعم من معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، مؤتمره السنوي الخامس عشر حول الشرق الأوسط.
ويحمل المؤتمر شعار "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط في ظل نظام عالمي مُنهار".
ويجمع مؤتمر فالداي الخامس عشر للشرق الأوسط أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية من 16 دولة، من بينها الجزائر، والمملكة المتحدة، واليونان، ومصر، والهند، والعراق، وإيران، ولبنان، وهولندا، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، وسوريا، وتونس، وتركيا.
ويعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضيف شرف المؤتمر.
