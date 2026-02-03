https://sarabic.ae/20260203/موسكو-تستضيف-مؤتمر-فالداي-الـ15-حول-الشرق-الأوسط-1109956625.html
موسكو تستضيف مؤتمر "فالداي" الـ15 حول الشرق الأوسط
تنطلق في العاصمة الروسية موسكو، يومي 9 و10 شباط/فبراير، أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الخامس عشر الذي ينظمه نادي "فالداي" الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق...
روسيا
مؤتمر فالداي
من المقرر أن يفتتح المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بصفته ضيف شرف، بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.
تنطلق في العاصمة الروسية موسكو، يومي 9 و10 شباط/فبراير، أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الخامس عشر الذي ينظمه نادي "فالداي" الدولي للحوار بالتعاون مع معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية. ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان استراتيجي: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي".
من المقرر أن يفتتح المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بصفته ضيف شرف، بمشاركة أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.
وتضم قائمة المشاركين البارزين: أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا السابق.
10 ديسمبر 2025, 08:09 GMT
ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد في مقر نادي فالداي
بقلب العاصمة الروسية موسكو، إلى تحليل الصراعات الراهنة ووضع تصورات لمستقبل المنطقة.
ويُعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار
" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.