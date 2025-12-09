بمشاركة دولية واسعة.. مؤتمر فالداي للحوار بموسكو يبحث مستقبل الأمن الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب

عربي
وتحت عنوان "الأمن في أوراسيا: من المفهوم إلى التطبيق"، يعقد النادي اليوم الثلاثاء، مؤتمره الجديد في مقره بالعاصمة موسكو، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الهند وإيران وكازاخستان والصين وباكستان وأوزبكستان وروسيا.ويتناول المؤتمر المبادرة الروسية الخاصة بتأسيس هيكل موحد للأمن الأوراسي، تُسهم في تطويره على المستوى الرسمي، وهو مفهوم تمت بلورته على مستوى الخبراء وصنّاع القرار، وجرى طرحه خلال قمم ثنائية مع قادة الهند والصين، كما أُدرج في وثائق مشتركة ضمن رابطة الدول المستقلة ودولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد ليوم واحد، جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، ثم جلسة ختامية. وتشمل محاور النقاش:الأمن في أوراسيا: المقاربات المفاهيمية.الأمن في أوراسيا: البعد العسكري – السياسي.الأمن في أوراسيا: الجوانب الاقتصادية.ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم مهدي سنائي، السفير فوق العادة وأستاذ جامعة طهران (إيران)، وسانجيف شودري، مدير هيئة تحرير معهد القوات المسلحة الهندية (الهند)، ورشيد والي جنجوعة، مدير الأبحاث في معهد إسلام آباد لدراسات السياسات (باكستان)، وبولات سلطانوف، مدير معهد أبحاث التعاون الدولي والإقليمي في الجامعة الكازاخستانية الألمانية (كازاخستان)، بإلإضافة إلى وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية (الصين).كما يشارك من الجانب الروسي كل من ألكسندر تروفيموف، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، الفريق أول يفغيني بوزينسكي، نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، والفريق أول فلاديمير نزاروف من جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وأناستازيا ليخاتشيفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والسياسات العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد، وإيفان سافرانشوك، الباحث البارز في جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وإيغور ماكاروف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في المدرسة العليا للاقتصاد، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فالداي" أندريه بيستريتسكي، ومدير النادي العلمي فيودور لوكيانوف، ومديرا البرامج أنطون بيسبالوف وإيفان تيموفيف.وسيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة عبر منصات "نادي فالداي" كافة، بما في ذلك الموقع الرسمي، وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
يُنظم "نادي فالداي الدولي للحوار" فعالية فكرية رفيعة المستوى تجمع أكثر من 40 خبيرا وقادة رأي من روسيا وعدد من الدول، بهدف بلورة تصور مشترك لمستقبل الأمن في منطقة أوراسيا، في ظل عالم يتجه بسرعة نحو تعددية مركزية جديدة.
وتحت عنوان "الأمن في أوراسيا: من المفهوم إلى التطبيق"، يعقد النادي اليوم الثلاثاء، مؤتمره الجديد في مقره بالعاصمة موسكو، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الهند وإيران وكازاخستان والصين وباكستان وأوزبكستان وروسيا.

ويأتي المؤتمر في ظل التأكيد المتكرر لنادي فالداي على دخول العالم مرحلة التعددية المركزية، حيث تلعب روسيا دورًا محوريًا في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتُظهر التزاما بفهم طبيعة الأمن الدولي غير القابلة للتجزئة ومتعددة الأوجه، وهو ما شدد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الدورة الـ22 للنادي.

منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
17 يونيو, 08:20 GMT
ويتناول المؤتمر المبادرة الروسية الخاصة بتأسيس هيكل موحد للأمن الأوراسي، تُسهم في تطويره على المستوى الرسمي، وهو مفهوم تمت بلورته على مستوى الخبراء وصنّاع القرار، وجرى طرحه خلال قمم ثنائية مع قادة الهند والصين، كما أُدرج في وثائق مشتركة ضمن رابطة الدول المستقلة ودولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

ووفقا للمنظمين، يهدف الحدث إلى تقديم رؤية متخصصة تسهم في تطوير النموذج المقترح للأمن الأوراسي على المستوى الرسمي، وباعتباره منصة عالمية للحوار المفتوح، سيتيح "نادي فالداي" للمشاركين مناقشة ملامح النظام الأمني الجديد، ومبادئه وأهدافه، ومسار تطوره، إضافة إلى تقييم مدى توافق رؤى الدول المعنية بشأن مستقبل الأمن الإقليمي.

افتتاح مؤتمر فالداي الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
افتتاح مؤتمر "فالداي" الـ14 حول الشرق الأوسط في موسكو... فيديو
4 فبراير, 07:02 GMT
ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد ليوم واحد، جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، ثم جلسة ختامية. وتشمل محاور النقاش:
الأمن في أوراسيا: المقاربات المفاهيمية.
الأمن في أوراسيا: البعد العسكري – السياسي.
الأمن في أوراسيا: الجوانب الاقتصادية.

وأوضح مدير برنامج "نادي فالداي"، إيفان تيموفيف، أنه "سيتم خلال الجلسة الافتتاحية تقديم تقرير جديد من إعداد معهد فالداي بعنوان "بنية الأمن الأوراسي: نشأته، مبادئه، واتجاهاته المحتملة"، والذي يؤكد أن الدبلوماسية الروسية بدأت بالفعل تبني هذا المفهوم كإطار موجّه لعدد من مبادراتها الخارجية، سواء عبر اتفاقيات ثنائية مثل المعاهدات الجديدة مع كوريا الديمقراطية الشعبية وإيران أو عبر صيغ متعددة الأطراف كإعلان قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2024، في أستانا".

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم مهدي سنائي، السفير فوق العادة وأستاذ جامعة طهران (إيران)، وسانجيف شودري، مدير هيئة تحرير معهد القوات المسلحة الهندية (الهند)، ورشيد والي جنجوعة، مدير الأبحاث في معهد إسلام آباد لدراسات السياسات (باكستان)، وبولات سلطانوف، مدير معهد أبحاث التعاون الدولي والإقليمي في الجامعة الكازاخستانية الألمانية (كازاخستان)، بإلإضافة إلى وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية (الصين).
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
"روسيا وآسيا الوسطى: التعاون في عالم متعدد الأقطاب"... موضع مؤتمر "فالداي"
27 فبراير, 15:14 GMT
كما يشارك من الجانب الروسي كل من ألكسندر تروفيموف، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، الفريق أول يفغيني بوزينسكي، نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، والفريق أول فلاديمير نزاروف من جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وأناستازيا ليخاتشيفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والسياسات العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد، وإيفان سافرانشوك، الباحث البارز في جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وإيغور ماكاروف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في المدرسة العليا للاقتصاد، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فالداي" أندريه بيستريتسكي، ومدير النادي العلمي فيودور لوكيانوف، ومديرا البرامج أنطون بيسبالوف وإيفان تيموفيف.
وسيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة عبر منصات "نادي فالداي" كافة، بما في ذلك الموقع الرسمي، وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.
افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"
نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور
