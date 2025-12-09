https://sarabic.ae/20251209/بمشاركة-دولية-واسعة-مؤتمر-فالداي-للحوار-بموسكو-يبحث-مستقبل-الأمن-الأوراسي-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1107960483.html

بمشاركة دولية واسعة.. مؤتمر فالداي للحوار بموسكو يبحث مستقبل الأمن الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب

بمشاركة دولية واسعة.. مؤتمر فالداي للحوار بموسكو يبحث مستقبل الأمن الأوراسي في عالم متعدد الأقطاب

وتحت عنوان "الأمن في أوراسيا: من المفهوم إلى التطبيق"، يعقد النادي اليوم الثلاثاء، مؤتمره الجديد في مقره بالعاصمة موسكو، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الهند وإيران وكازاخستان والصين وباكستان وأوزبكستان وروسيا.ويتناول المؤتمر المبادرة الروسية الخاصة بتأسيس هيكل موحد للأمن الأوراسي، تُسهم في تطويره على المستوى الرسمي، وهو مفهوم تمت بلورته على مستوى الخبراء وصنّاع القرار، وجرى طرحه خلال قمم ثنائية مع قادة الهند والصين، كما أُدرج في وثائق مشتركة ضمن رابطة الدول المستقلة ودولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.ويتضمن برنامج المؤتمر، الممتد ليوم واحد، جلسة افتتاحية، و3 جلسات رئيسية، ثم جلسة ختامية. وتشمل محاور النقاش:الأمن في أوراسيا: المقاربات المفاهيمية.الأمن في أوراسيا: البعد العسكري – السياسي.الأمن في أوراسيا: الجوانب الاقتصادية.ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم مهدي سنائي، السفير فوق العادة وأستاذ جامعة طهران (إيران)، وسانجيف شودري، مدير هيئة تحرير معهد القوات المسلحة الهندية (الهند)، ورشيد والي جنجوعة، مدير الأبحاث في معهد إسلام آباد لدراسات السياسات (باكستان)، وبولات سلطانوف، مدير معهد أبحاث التعاون الدولي والإقليمي في الجامعة الكازاخستانية الألمانية (كازاخستان)، بإلإضافة إلى وانغ ون، عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية (الصين).كما يشارك من الجانب الروسي كل من ألكسندر تروفيموف، السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، الفريق أول يفغيني بوزينسكي، نائب رئيس المجلس الروسي للشؤون الدولية، والفريق أول فلاديمير نزاروف من جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وأناستازيا ليخاتشيفا، عميدة كلية الاقتصاد العالمي والسياسات العالمية في المدرسة العليا للاقتصاد، وإيفان سافرانشوك، الباحث البارز في جامعة موسكو الحكومية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وإيغور ماكاروف، رئيس قسم الاقتصاد العالمي في المدرسة العليا للاقتصاد، وكذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فالداي" أندريه بيستريتسكي، ومدير النادي العلمي فيودور لوكيانوف، ومديرا البرامج أنطون بيسبالوف وإيفان تيموفيف.وسيتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة عبر منصات "نادي فالداي" كافة، بما في ذلك الموقع الرسمي، وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.افتتاح المؤتمر الروسي-الهندي في موسكو ضمن فعاليات نادي "فالداي"نادي فالداي يجمع خبراء ومؤسسات ومعاهد اساتراتيجية في كوالالمبور

