https://sarabic.ae/20251210/خبير-في-الشأن-الروسي-منتدى-فالداي-يعزز-نظاما-عالميا-متعدد-الأقطاب-1108006077.html
خبير في الشأن الروسي: منتدى فالداي يعزز نظاما عالميا متعدد الأقطاب
خبير في الشأن الروسي: منتدى فالداي يعزز نظاما عالميا متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أوضح الدكتور قصي القيسي، الخبير في الشأن الروسي، عن أبعاد مؤتمر فالداي لجهة الأمن الأوراسي ومرتكزاته، مشيرًا إلى أن "منتدى فالداي كما مجموعة دول البريكس... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T08:09+0000
2025-12-10T08:09+0000
2025-12-10T08:09+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_0:19:959:558_1920x0_80_0_0_9e53e3ec276ed4630c818cb730037b75.jpg
وقال القيسي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "هذا المنتدى يحمل أبعادًا استراتيجية كبرى تنطلق من حقيقة أن الدول الأوراسية باتت محور التغيرات الجيوسياسية العالمية"، وأن "النموذج الأمني الذي تطرحه الولايات المتحدة لم يعد يلبي مصالح هذه الدول، التي تبحث عن التوازن في الأمن الدولي وتعزيز استقلالية قرارها، من منطلق قدرتها على حماية منطقة أوراسيا، ومواجهة التحديات الخارجية كالتطرف والمخدرات".وأكد القيسي أن "المشاركة الواسعة من قبل الدول تؤكد أن مركز الثقل العالمي انتقل من الغرب إلى المناطق الأوراسية، وأن هذه الدول تعمل بالفعل على إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ونهاية الأحادية، من خلال آلية اتخاذ القرار الجماعي، والأمن متعدد الأبعاد، بما يشمل الثقافة والاقتصاد وليس البعد العسكري فقط، وتقليل الحضور العسكري في المنطقة، وحل المشكلات بالطرق الدبلوماسية".انطلاق أعمال مؤتمر نادي فالداي الدولي للحوار في موسكوخبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو
https://sarabic.ae/20251209/بمشاركة-دولية-واسعة-مؤتمر-فالداي-للحوار-بموسكو-يبحث-مستقبل-الأمن-الأوراسي-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1107960483.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099817166_96:0:863:575_1920x0_80_0_0_2183ad8d36a5705efd2ea55cbe9fd716.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا, العالم
خبير في الشأن الروسي: منتدى فالداي يعزز نظاما عالميا متعدد الأقطاب
حصري
أوضح الدكتور قصي القيسي، الخبير في الشأن الروسي، عن أبعاد مؤتمر فالداي لجهة الأمن الأوراسي ومرتكزاته، مشيرًا إلى أن "منتدى فالداي كما مجموعة دول البريكس والمنتدى الأوراسي الاقتصادي وشنغهاي، يأتي في إطار مساعي روسيا لإنتاج نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب والتخلص من هيمنة دولة على أخرى".
وقال القيسي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "هذا المنتدى يحمل أبعادًا استراتيجية كبرى تنطلق من حقيقة أن الدول الأوراسية باتت محور التغيرات الجيوسياسية العالمية"، وأن "النموذج الأمني الذي تطرحه الولايات المتحدة لم يعد يلبي مصالح هذه الدول، التي تبحث عن التوازن في الأمن الدولي وتعزيز استقلالية قرارها، من منطلق قدرتها على حماية منطقة أوراسيا
، ومواجهة التحديات الخارجية كالتطرف والمخدرات".
وأشار الخبير إلى أن المنتدى يناقش أيضا "تقليل خطر التصادم بين الدول الأوراسية والدول الغربية، وبين الدول الأوراسية نفسها، مع تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة وضمان أمن الطاقة"، وأضاف أن "المنتدى يطرح، من حيث الهيكلة، ما تقدمه روسيا حول الأمن المتساوي للدول والشمولية الجغرافية، بحيث يمكن لأي دولة الانضمام إلى المنتدى شرط الابتعاد عن الإملاءات الغربية".
وأكد القيسي أن "المشاركة الواسعة من قبل الدول تؤكد أن مركز الثقل العالمي انتقل من الغرب إلى المناطق الأوراسية، وأن هذه الدول تعمل بالفعل على إعادة تشكيل نظام عالمي جديد، ونهاية الأحادية، من خلال آلية اتخاذ القرار الجماعي، والأمن متعدد الأبعاد، بما يشمل الثقافة والاقتصاد وليس البعد العسكري فقط، وتقليل الحضور العسكري في المنطقة، وحل المشكلات بالطرق الدبلوماسية".