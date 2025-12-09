https://sarabic.ae/20251209/خبير-تركي-الصراع-بين-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-انهيار-الناتو-1107959295.html

خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو

خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو

صرّح إنجين أوزر، الخبير السياسي التركي البارز في شبكة "أنقرة - موسكو" التحليلية، بأن "الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يُسرّع من تدهور...

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل، قد ألمح في وقت سابق، إلى أن "حلف شمال الأطلسي سوف يسقط الطائرات والطائرات المسيرة الروسية في المستقبل"، مبررًا تصرفات الحلف بالإشارة إلى "انتهاكات محتملة للمجال الجوي لبلاده".ويرى الخبير التركي أن "احتمال وقوع حوادث تتعلق بالطائرات الروسية يبقى مرتفعًا، ولكن في مثل هذه الحالة، فمن المرجح أن يكون ذلك مبادرة من جانب الدول بشكل فردي وليس قرارا جماعيا لحلف شمال الأطلسي".وقال أوزر: "في خضمّ النقاشات حول إنشاء جيش أوروبي، يُسرّع تضارب المصالح المتزايد بين واشنطن وبروكسل من تفكك حلف شمال الأطلسي (الناتو) كهيكل موحّد"، ويعتقد أن "الصيغ العسكرية الاستراتيجية الجديدة التي تُروّج لها لندن بنشاط، لا سيما بالتعاون مع أوكرانيا والنرويج، قد تُفاقم التوترات في أوروبا الشرقية".وأشار الخبير التركي إلى أن القوات الجوية البريطانية هي التي يمكن أن تقوم بأعمال استفزازية في منطقة بحر البلطيق.وكانت وسائل إعلام في دول أوروبية عدة، أفادت في أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، برصد طائرات مسيرة قرب مطارات في تلك الدول. وسُجلت حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وألمانيا. وفي بعض الحالات، أعقبتها مزاعم لا أساس لها بـ"تورط" روسي.علاوة على ذلك، ادعت إستونيا، دون أدلة، "انتهاكا" مزعوما لمجالها الجوي، رغم تصريح وزارة الدفاع الروسية، بأنه "في 19 سبتمبر (الماضي)، قامت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" برحلة جوية مجدولة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد التزمت الرحلة التزاما صارما بلوائح المجال الجوي الدولية ولم تنتهك حدود الدول الأخرى".وخلال اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممازحًا بأنه لن يطلق بعد الآن طائرات مسيرة "لا إلى فرنسا، ولا إلى الدنمارك، ولا إلى أي مكان آخر من المفترض أن تصل إليه".

