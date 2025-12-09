خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/خبير-تركي-الصراع-بين-أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-انهيار-الناتو-1107959295.html
خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو
خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو
سبوتنيك عربي
صرّح إنجين أوزر، الخبير السياسي التركي البارز في شبكة "أنقرة - موسكو" التحليلية، بأن "الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يُسرّع من تدهور... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T05:14+0000
2025-12-09T05:14+0000
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الإتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107959487_0:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_54178a3286700ada8271970280116740.jpg
وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل، قد ألمح في وقت سابق، إلى أن "حلف شمال الأطلسي سوف يسقط الطائرات والطائرات المسيرة الروسية في المستقبل"، مبررًا تصرفات الحلف بالإشارة إلى "انتهاكات محتملة للمجال الجوي لبلاده".ويرى الخبير التركي أن "احتمال وقوع حوادث تتعلق بالطائرات الروسية يبقى مرتفعًا، ولكن في مثل هذه الحالة، فمن المرجح أن يكون ذلك مبادرة من جانب الدول بشكل فردي وليس قرارا جماعيا لحلف شمال الأطلسي".وقال أوزر: "في خضمّ النقاشات حول إنشاء جيش أوروبي، يُسرّع تضارب المصالح المتزايد بين واشنطن وبروكسل من تفكك حلف شمال الأطلسي (الناتو) كهيكل موحّد"، ويعتقد أن "الصيغ العسكرية الاستراتيجية الجديدة التي تُروّج لها لندن بنشاط، لا سيما بالتعاون مع أوكرانيا والنرويج، قد تُفاقم التوترات في أوروبا الشرقية".وأشار الخبير التركي إلى أن القوات الجوية البريطانية هي التي يمكن أن تقوم بأعمال استفزازية في منطقة بحر البلطيق.وكانت وسائل إعلام في دول أوروبية عدة، أفادت في أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، برصد طائرات مسيرة قرب مطارات في تلك الدول. وسُجلت حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وألمانيا. وفي بعض الحالات، أعقبتها مزاعم لا أساس لها بـ"تورط" روسي.علاوة على ذلك، ادعت إستونيا، دون أدلة، "انتهاكا" مزعوما لمجالها الجوي، رغم تصريح وزارة الدفاع الروسية، بأنه "في 19 سبتمبر (الماضي)، قامت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" برحلة جوية مجدولة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد التزمت الرحلة التزاما صارما بلوائح المجال الجوي الدولية ولم تنتهك حدود الدول الأخرى".وخلال اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممازحًا بأنه لن يطلق بعد الآن طائرات مسيرة "لا إلى فرنسا، ولا إلى الدنمارك، ولا إلى أي مكان آخر من المفترض أن تصل إليه".
https://sarabic.ae/20251206/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-احتمال-حدوث-صراع-مع-روسيا-منخفض-جدا-1107878531.html
https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يعلق-على-رد-فعل-الناتو-تجاه-مزاعم-اختراق-الطائرات-الروسية-المجال-الجوي-للحلف-1105187391.html
https://sarabic.ae/20251203/الخارجية-الروسية-الناتو-يلجأ-إلى-التهديدات-بعد-فشله-في-تعطيل-الاتصالات-بشأن-أوكرانيا-1107761542.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107959487_168:0:1607:1079_1920x0_80_0_0_e5b9183ddc9d28771a2fa72f4660b209.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الإتحاد الأوروبي
الناتو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الإتحاد الأوروبي

خبير تركي: الصراع بين أمريكا والاتحاد الأوروبي يسرع من انهيار الناتو

05:14 GMT 09.12.2025
© Sputnik . / Алексей Витвицкийالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . / Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
صرّح إنجين أوزر، الخبير السياسي التركي البارز في شبكة "أنقرة - موسكو" التحليلية، بأن "الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يُسرّع من تدهور حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يعيد الغرب النظر في نظامه الأمني ​​في ظل القتال بأوكرانيا".
وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل، قد ألمح في وقت سابق، إلى أن "حلف شمال الأطلسي سوف يسقط الطائرات والطائرات المسيرة الروسية في المستقبل"، مبررًا تصرفات الحلف بالإشارة إلى "انتهاكات محتملة للمجال الجوي لبلاده".

وبيّن أوزر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه من "المهم التمييز بين الحوادث المتعلقة بالطائرات المسيرة والمواقف المحتملة المتعلقة بالطائرات المقاتلة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إسقاط أي طائرة مسيّرة مجهولة المصدر تنتهك المجال الجوي لحلف الناتو".

تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
المندوب الأمريكي لدى الناتو: احتمال حدوث صراع مع روسيا منخفض جدا
6 ديسمبر, 12:34 GMT
ويرى الخبير التركي أن "احتمال وقوع حوادث تتعلق بالطائرات الروسية يبقى مرتفعًا، ولكن في مثل هذه الحالة، فمن المرجح أن يكون ذلك مبادرة من جانب الدول بشكل فردي وليس قرارا جماعيا لحلف شمال الأطلسي".

وعلى سبيل المثال، استشهد أوزر بحادثة عام 2015، "التي أسقط فيها سلاح الجو التركي مقاتلة روسية من طراز "سو-24"، على الحدود التركية السورية"، مؤكدًا أنه "كُشف لاحقا أن العملية نفذتها جماعة عسكرية تابعة لتنظيم "غولن الإرهابي"، وكانت لها عواقب وخيمة على تركيا".

وقال أوزر: "في خضمّ النقاشات حول إنشاء جيش أوروبي، يُسرّع تضارب المصالح المتزايد بين واشنطن وبروكسل من تفكك حلف شمال الأطلسي (الناتو) كهيكل موحّد"، ويعتقد أن "الصيغ العسكرية الاستراتيجية الجديدة التي تُروّج لها لندن بنشاط، لا سيما بالتعاون مع أوكرانيا والنرويج، قد تُفاقم التوترات في أوروبا الشرقية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب يعلق على رد فعل "الناتو" تجاه مزاعم اختراق الطائرات الروسية المجال الجوي للحلف.. فيديو
23 سبتمبر, 20:21 GMT
وأشار الخبير التركي إلى أن القوات الجوية البريطانية هي التي يمكن أن تقوم بأعمال استفزازية في منطقة بحر البلطيق.

وأضاف أن "المفهوم الأوروبي للأمن يخضع لمراجعة جذرية"، مقارنًا الوضع بالفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مبيّنًا أن "أوروبا تدخل مرحلة بالغة التعقيد والحرج".

وكانت وسائل إعلام في دول أوروبية عدة، أفادت في أواخر سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، برصد طائرات مسيرة قرب مطارات في تلك الدول. وسُجلت حوادث مماثلة في الدنمارك والنرويج وألمانيا. وفي بعض الحالات، أعقبتها مزاعم لا أساس لها بـ"تورط" روسي.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
الخارجية الروسية: "الناتو" يلجأ إلى التهديدات بعد فشله في تعطيل الاتصالات بشأن أوكرانيا
3 ديسمبر, 06:52 GMT
علاوة على ذلك، ادعت إستونيا، دون أدلة، "انتهاكا" مزعوما لمجالها الجوي، رغم تصريح وزارة الدفاع الروسية، بأنه "في 19 سبتمبر (الماضي)، قامت 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" برحلة جوية مجدولة من كاريليا إلى مطار في مقاطعة كالينينغراد الروسية، وقد التزمت الرحلة التزاما صارما بلوائح المجال الجوي الدولية ولم تنتهك حدود الدول الأخرى".

وتعليقًا على اتهاماتٍ لا أساس لها من الصحة، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن "سيناريو استعداد دول الناتو لإسقاط الطائرات الروسية، أمرٌ لا يُصدّق"، كما أكد ضرورة التزام جميع الطائرات العسكرية الروسية باللوائح الدولية في رحلاتها.

وخلال اجتماع لـ"نادي فالداي الدولي للحوار"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممازحًا بأنه لن يطلق بعد الآن طائرات مسيرة "لا إلى فرنسا، ولا إلى الدنمارك، ولا إلى أي مكان آخر من المفترض أن تصل إليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала