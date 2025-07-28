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خبيرة: مؤتمر "فالداي" في بريتوريا يفتح مسارا موازيا لصياغة نظام عالمي أكثر توازنا
خبيرة: مؤتمر "فالداي" في بريتوريا يفتح مسارا موازيا لصياغة نظام عالمي أكثر توازنا
سبوتنيك عربي
اعتبرت سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا، أن مؤتمر "فالداي" الروسي-الأفريقي الثالث المنعقد في بريتوريا يأتي في توقيت استراتيجي... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T16:06+0000
2025-07-28T16:06+0000
مؤتمر فالداي
جنوب أفريقيا
العالم
روسيا
أفريقيا
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وقالت نايدو، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر، إن "الحدث يعقد في لحظة فارقة من التحولات السياسية العالمية، ويمثل فرصة ضرورية لإعادة التفكير في أسلوب تعامل الدول مع النظام الدولي".وأكدت نايدو أن النقاشات التي يجريها "فالداي" بالتعاون مع معهد العلاقات الدولية الجنوب أفريقي تفتح ما يعرف بـ"المسار الثاني للدبلوماسية"، أي مسار الحوار غير الرسمي بين الخبراء وصناع السياسات، وهو ما يتيح لصناع القرار مجالا أوسع للتفكير وتبادل الرؤى قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، افتتح المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان "السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".ويحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.وتشمل أهداف المؤتمر، بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
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مؤتمر فالداي, جنوب أفريقيا, العالم, روسيا, أفريقيا
مؤتمر فالداي, جنوب أفريقيا, العالم, روسيا, أفريقيا

خبيرة: مؤتمر "فالداي" في بريتوريا يفتح مسارا موازيا لصياغة نظام عالمي أكثر توازنا

16:06 GMT 28.07.2025
© Sputnik سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا
 سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik
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حصري
اعتبرت سانوشا نايدو، كبيرة الباحثين في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا، أن مؤتمر "فالداي" الروسي-الأفريقي الثالث المنعقد في بريتوريا يأتي في توقيت استراتيجي وحساس، بالنظر إلى السياق الدولي الراهن.
وقالت نايدو، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر، إن "الحدث يعقد في لحظة فارقة من التحولات السياسية العالمية، ويمثل فرصة ضرورية لإعادة التفكير في أسلوب تعامل الدول مع النظام الدولي".

وأضافت الخبيرة: "اليوم نحن بحاجة ليس للانعزال أو التسليم بواقع دولي غير عادل، بل لإيجاد أرضية مشتركة ومنصة للتفاهم تساعد في صياغة نمط جديد من التفاعل الدولي، أكثر توازنا وواقعية".

وأكدت نايدو أن النقاشات التي يجريها "فالداي" بالتعاون مع معهد العلاقات الدولية الجنوب أفريقي تفتح ما يعرف بـ"المسار الثاني للدبلوماسية"، أي مسار الحوار غير الرسمي بين الخبراء وصناع السياسات، وهو ما يتيح لصناع القرار مجالا أوسع للتفكير وتبادل الرؤى قبل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وتابعت الخبيرة: "نتناول في المؤتمر قضايا شديدة الأهمية، مثل التعددية القطبية وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية. هذه الملفات ليست فقط آنية، بل تُعدّ مفصلية في تحديد ملامح النظام الدولي في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، افتتح المؤتمر الروسي الأفريقي الثالث لنادي فالداي الدولي للحوار ومعهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، تحت عنوان "السياسية الواقعية في عالم منقسم: إعادة التفكير في العلاقات الروسية الجنوب أفريقية في السياق العالمي والأفريقي".

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، الذي ينعقد بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والدبلوماسيين من الجانبين، التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتطور العلاقات الثنائية، ومكانة روسيا في أفريقيا، خصوصا في ضوء رئاسة جنوب أفريقيا لـ"مجموعة العشرين" لعام 2025، ورئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" لعام 2024.

ويحضر المؤتمر خبراء وشخصيات سياسية من مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار وروسيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا، ممن يشاركون في أنشطة نادي "فالداي" المتخصصة، وبشكل أعم، في التعاون الروسي الأفريقي.
وتشمل أهداف المؤتمر، بناء وتعزيز شبكات الخبراء الروس والأفارقة؛ تمكين حوار سري حول التحديات الدولية الرئيسية؛ وضع توصيات سياسية عملية لممارسي السياسة الخارجية.
رئيس برنامج الحوكمة والدبلوماسية الأفريقية لـ"سبوتنيك": دول الجنوب تتحرك بقوة في "بريكس" ومجموعة 20
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