https://sarabic.ae/20260210/وكالة-ترامب-يعارض-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية--1110200540.html
وكالة: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
وكالة: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T01:40+0000
2026-02-10T01:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار الضفة الغربية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_7cfdf26a01603f92732e100d5f7a5dc5.jpg
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".وتهدف هذه القرارات، التي يدعمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وذكرت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي.وصادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية
https://sarabic.ae/20260209/مصر-تدين-قرارات-إسرائيل-لتعميق-مخطط-الضم-في-الضفة-الغربية-1110171049.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099316866_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_faba33c17ae173f1574b6c0da628f9d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الضفة الغربية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار الضفة الغربية, العالم

وكالة: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

01:40 GMT 10.02.2026
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".
هذا وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، الأحد، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وتهدف هذه القرارات، التي يدعمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي.
الاستيطان يحرم فلسطيني من الوصول إلى بيته وأرضه في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مصر تدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
أمس, 09:26 GMT
وصادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية
