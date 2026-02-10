https://sarabic.ae/20260210/وكالة-ترامب-يعارض-ضم-إسرائيل-للضفة-الغربية--1110200540.html
وكالة: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد معارضة الرئيس دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار الضفة الغربية
العالم
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".وتهدف هذه القرارات، التي يدعمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وذكرت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي.وصادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية
الأخبار
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل
ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".
هذا وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، الأحد، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وتهدف هذه القرارات، التي يدعمها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار
، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وذكرت الوكالة أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب موعدها الرسمي.
وصادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية