يسرق بصمتك... تحذير من تحويل صورتك إلى كاريكاتير مضحك

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
يسرق بصمتك... تحذير من تحويل صورتك إلى كاريكاتير مضحك
ويبدو هذا التريند في ظاهره بريئًا وممتعًا، لكنه يخفي خلفه مخاطر رقمية وأمنية جسيمة، وفق تحذيرات خبراء أمن المعلومات.ويؤكد مختصون أن هذه التطبيقات لا تكتفي بتحويل الصورة إلى كاريكاتير، بل تقوم بتحليلها بشكل معمق عبر خوارزميات متقدمة، تستخلص من خلالها ملامح دقيقة تتعلق بالمستخدم، مثل المهنة المحتملة، ونمط الحياة، والبيئة المهنية، وأحيانًا الطبقة الاجتماعية بشكل غير مباشر.ويحذر الخبراء من أن الصور المرفوعة لا يتم حذفها بالضرورة بعد المعالجة، إذ قد تخزن لفترات غير معلنة، أو تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو تشارك مع أطراف ثالثة وفق سياسات استخدام غير واضحة للمستخدمين.وفي ظل الانتشار الواسع لهذا التريند، يدعو خبراء الأمن السيبراني، إلى توخي الحذر، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وعدم رفع الصور العالية الدقة، والتساؤل دائمًا عن الثمن الحقيقي لمتعة رقمية عابرة قد تتحول إلى تهديد طويل الأمد للخصوصية.
اجتاح تريند جديد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كاريكاتيرية ساخرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويبدو هذا التريند في ظاهره بريئًا وممتعًا، لكنه يخفي خلفه مخاطر رقمية وأمنية جسيمة، وفق تحذيرات خبراء أمن المعلومات.
ويؤكد مختصون أن هذه التطبيقات لا تكتفي بتحويل الصورة إلى كاريكاتير، بل تقوم بتحليلها بشكل معمق عبر خوارزميات متقدمة، تستخلص من خلالها ملامح دقيقة تتعلق بالمستخدم، مثل المهنة المحتملة، ونمط الحياة، والبيئة المهنية، وأحيانًا الطبقة الاجتماعية بشكل غير مباشر.
ويحذر الخبراء من أن الصور المرفوعة لا يتم حذفها بالضرورة بعد المعالجة، إذ قد تخزن لفترات غير معلنة، أو تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو تشارك مع أطراف ثالثة وفق سياسات استخدام غير واضحة للمستخدمين.
وتكمن الخطورة الأكبر في التعامل مع البيانات البيومترية، حيث يمكن استغلال ملامح الوجه في عمليات انتحال الهوية، أو التزييف العميق، أو بناء بصمة رقمية دائمة قد تُستخدم لاحقًا في الاحتيال أو الابتزاز الإلكتروني.
وفي ظل الانتشار الواسع لهذا التريند، يدعو خبراء الأمن السيبراني، إلى توخي الحذر، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وعدم رفع الصور العالية الدقة، والتساؤل دائمًا عن الثمن الحقيقي لمتعة رقمية عابرة قد تتحول إلى تهديد طويل الأمد للخصوصية.
