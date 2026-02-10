https://sarabic.ae/20260210/يسرق-بصمتك-تحذير-من-تحويل-صورتك-إلى-كاريكاتير-مضحك-1110210788.html
يسرق بصمتك... تحذير من تحويل صورتك إلى كاريكاتير مضحك
يسرق بصمتك... تحذير من تحويل صورتك إلى كاريكاتير مضحك
سبوتنيك عربي
اجتاح تريند جديد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كاريكاتيرية ساخرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T10:35+0000
2026-02-10T10:35+0000
2026-02-10T10:35+0000
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_55c8f246f25380562126d4ab7af8e476.jpg
ويبدو هذا التريند في ظاهره بريئًا وممتعًا، لكنه يخفي خلفه مخاطر رقمية وأمنية جسيمة، وفق تحذيرات خبراء أمن المعلومات.ويؤكد مختصون أن هذه التطبيقات لا تكتفي بتحويل الصورة إلى كاريكاتير، بل تقوم بتحليلها بشكل معمق عبر خوارزميات متقدمة، تستخلص من خلالها ملامح دقيقة تتعلق بالمستخدم، مثل المهنة المحتملة، ونمط الحياة، والبيئة المهنية، وأحيانًا الطبقة الاجتماعية بشكل غير مباشر.ويحذر الخبراء من أن الصور المرفوعة لا يتم حذفها بالضرورة بعد المعالجة، إذ قد تخزن لفترات غير معلنة، أو تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو تشارك مع أطراف ثالثة وفق سياسات استخدام غير واضحة للمستخدمين.وفي ظل الانتشار الواسع لهذا التريند، يدعو خبراء الأمن السيبراني، إلى توخي الحذر، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وعدم رفع الصور العالية الدقة، والتساؤل دائمًا عن الثمن الحقيقي لمتعة رقمية عابرة قد تتحول إلى تهديد طويل الأمد للخصوصية.
https://sarabic.ae/20260207/روسيا-تعتزم-عرض-منصتها-للذكاء-الاصطناعي-للتعرف-على-الوجوه-في-دولة-عربية-1110105693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097639255_221:0:1061:630_1920x0_80_0_0_7de099facf365b5e599fb3b9f6163aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي
يسرق بصمتك... تحذير من تحويل صورتك إلى كاريكاتير مضحك
اجتاح تريند جديد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يقوم على تحويل الصور الشخصية إلى رسومات كاريكاتيرية ساخرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويبدو هذا التريند في ظاهره بريئًا وممتعًا، لكنه يخفي خلفه مخاطر رقمية وأمنية جسيمة، وفق تحذيرات خبراء أمن المعلومات.
ويؤكد مختصون أن هذه التطبيقات لا تكتفي بتحويل الصورة إلى كاريكاتير
، بل تقوم بتحليلها بشكل معمق عبر خوارزميات متقدمة، تستخلص من خلالها ملامح دقيقة تتعلق بالمستخدم، مثل المهنة المحتملة، ونمط الحياة، والبيئة المهنية، وأحيانًا الطبقة الاجتماعية بشكل غير مباشر.
ويحذر الخبراء من أن الصور المرفوعة لا يتم حذفها بالضرورة بعد المعالجة، إذ قد تخزن لفترات غير معلنة، أو تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، أو تشارك مع أطراف ثالثة وفق سياسات استخدام غير واضحة للمستخدمين.
وتكمن الخطورة الأكبر في التعامل مع البيانات البيومترية، حيث يمكن استغلال ملامح الوجه في عمليات انتحال الهوية، أو التزييف العميق، أو بناء بصمة رقمية دائمة قد تُستخدم لاحقًا في الاحتيال أو الابتزاز الإلكتروني.
وفي ظل الانتشار الواسع لهذا التريند، يدعو خبراء الأمن السيبراني
، إلى توخي الحذر، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وعدم رفع الصور العالية الدقة، والتساؤل دائمًا عن الثمن الحقيقي لمتعة رقمية عابرة قد تتحول إلى تهديد طويل الأمد للخصوصية.